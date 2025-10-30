Abogado de Dina Boluarte señala que no votaría por ella porque sufraga en Ayacucho, aunque la califica con 20

Portugal negó haber asegurado que Boluarte postularía como diputada o senadora y resaltó que tiene la experiencia para desempeñar diversos cargos públicos

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor de la expresidenta Dina Boluarte, indicó este miércoles que no votaría por ella como candidata en las elecciones generales de 2026, ya que su domicilio electoral se ubica en Ayacucho, aunque calificó su gestión con la nota máxima.

“Yo no votaría en Lima. Yo voto en Ayacucho”, expresó en una entrevista con el portal especializado LP-Pasión por el Derecho. Luego sostuvo que, si le correspondiera sufragar en la capital, le daría respaldo a su clienta porque “es una buena alternativa”.

Portugal precisó que en declaraciones previas nunca quiso asegurar que Boluarte optaría por presentarse como diputada o senadora. “Lo que dije fue que la presidenta tiene la suficiente solvencia profesional y principalmente de experiencia para poder ser senadora, diputada, analista, consultora, regresar a Reniec o incluso hacer docencia en gestión pública. O ser ama de casa, que también es una tarea titánica, además. Hay múltiples alternativas, pero nunca afirmé que va a ser candidata”, manifestó.

El abogado recordó el día en que su patrocinada fue destituida por el Congreso por incapacidad moral permanente, en un contexto de aumento de la criminalidad. “Yo estuve casi cinco horas en las últimas llamadas cuando le dijeron: ‘No se pudo hacer’. Se hicieron los esfuerzos necesarios de negociación política permitida. No se pudo. Triste, ciertamente, pero con la satisfacción del deber cumplido. Por eso es que no renuncia”, señaló.

El abogado recordó la destitución de Boluarte por parte del Congreso, calificó la situación de difícil y destacó que ella no renunció por satisfacción de deber cumplido

Al ser consultado sobre la calificación que daría a Boluarte, el letrado respondió que le sigue “poniendo 20”, porque “no se asoció al comunismo” y “dentro de todo nos dejó un país económicamente estable”.

La semana pasada, Portugal mencionó que la exgobernante analiza volver a la vida pública a través de su reincorporación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o como candidata en los comicios del 2026.

“Conociendo lo activa que es, estoy absolutamente seguro que algo va a hacer y poco tiempo estará en casa. Quizás retornará a su derecho político, eventualmente a Reniec, donde trabajó cerca de 25 años“, afirmó en una entrevista con radio Exitosa.

Recordó que la exmandataria inició allí su carrera y, tras empezar como practicante, alcanzó cargos de jefatura dentro de la entidad. Al consultarle sobre una eventual postulación al Congreso, respondió: “No sé si (podría lanzarse para) diputada o senadora. No he llegado a ese nivel de información como ella”.

Portugal considera posible que Boluarte retome actividades públicas, ya sea mediante reincorporación a Reniec o como candidata en próximas elecciones

Investigada

La Fiscalía activó dos investigaciones contra la exjefa de Estado tras su destitución. Una de las causas está vinculada al presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, en la que se postuló en la fórmula de Castillo.

La otra investigación es por supuesta negociación incompatible con el cargo, ya que habría gestionado el pago de beneficios sociales para un amigo del médico que le realizó operaciones estéticas durante su gestión como presidenta.

Boluarte también está bajo investigación por la muerte de cerca de 50 personas durante la represión de protestas registradas tras su llegada al poder en 2022, así como por abandono del cargo cuando se sometió a una operación de nariz sin notificar al Congreso.

Castillo permanece en prisión como parte de un proceso judicial por el delito de rebelión, además de otras causas en su contra. Luego de su destitución, Boluarte negó en un mensaje desde su vivienda que tuviera planes de solicitar asilo en otro país.