Perú

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza Popular decidió la vacancia de Dina Boluarte y admite que no fue por incapacidad moral

El congresista fujimorista señaló que tanto él como otros miembros de su bancada no respaldaron la destitución de la exmandataria; sin embargo, la propuesta se impuso por mayoría

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Ernesto Bustamante da detalles inéditos sobre la vacancia de Dina Boluarte

No todos los congresistas de Fuerza Popular estaban a favor de vacar a Dina Boluarte. El parlamentario fujimorista Ernesto Bustamante recordó la reunión de bancada en la que se decidió la destitución de la exmandataria y reconoció que no se la vacó por “incapacidad moral”.

Bustamante señaló que, al igual que él, otros colegas de su partido tampoco estaban de acuerdo con la salida de Dina Boluarte del Gobierno, pero que se impuso la mayoría y, por ese motivo, se acordó votar en bloque a favor de la vacancia.

“No estábamos de acuerdo (con la vacancia), pero luego del debate y de la votación, eh, la votación mayoritaria era para que procediéramos con la vacancia y todos votamos en bloque por la vacancia”, indicó en Canal N.

Asimismo, admitió que no existió un motivo específico —como el caso Rolex o las cirugías estéticas— que desencadenara la destitución, sino más bien una sensación general de desgobierno que aceleró la salida de Boluarte Zegarra.

“Esta vez no hubo realmente ninguna situación específica tipo Rolex o tipo operaciones quirúrgicas. No hubo realmente una verdadera incapacidad moral permanente específica. No lo hubo. (...) Lo que hubo es un desgobierno, una incapacidad de gobierno. Uno no puede vacar a un presidente porque un acto de gobierno resultó mal”, agregó.

El legislador también negó que su partido haya mantenido una alianza o brindado algún tipo de blindaje a la expresidenta, aunque precisó que lo que se buscaba era “proteger la institucionalidad”.

Un comunicado redactado con apuro

Bustamante reconoció que, tras la reunión de emergencia de la bancada naranja, se acordó que ningún integrante del partido asumiría la presidencia del Congreso ni formaría parte de la Mesa Directiva, y que esa decisión se incluyó en el comunicado público.

Sin embargo, surgió la interrogante sobre por qué Fernando Rospigliosi continúa en el cargo. Al respecto, Bustamante admitió que el documento “se redactó de manera acelerada”, pues el partido tenía la urgencia de fijar posición tras la votación.

ARCHIVO - La candidata presidencial
ARCHIVO - La candidata presidencial Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 12 de junio de 2021. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

“Se fraseó mal ese comunicado por apuretes. La idea de sacar el comunicado ya era que teníamos que pronunciarnos con rapidez, para mostrar que teníamos ahora sí la voluntad política de vacar a la señora Boluarte. Pero se redactó mal”, señaló.

¿Qué decía el comunicado de FP?

Fuerza Popular anunció que no formará parte del gobierno de transición que se instale tras la vacancia de Dina Boluarte, aprobada el 9 de octubre por el Congreso. En un comunicado difundido ese mismo día, el partido liderado por Keiko Fujimori precisó que su respaldo al proceso de sucesión constitucional en diciembre de 2022 —tras el golpe de Estado de Pedro Castillo— se debió “al respeto por el orden constitucional y la estabilidad democrática”, y no a una identificación con la entonces vicepresidenta.

El extitular del Congreso Jose
El extitular del Congreso Jose Jeri, en el centro, recibe la banda presidencial del legislador Fernando Rospigliosi, a la izquierda, mientras asume como presidente interino en Lima, Perú, el viernes 10 de octubre de 2025. (AP Foto/John Reyes)

La agrupación señaló que, a lo largo de su gestión, Boluarte “no ha tomado medidas efectivas contra la criminalidad”, pese a haber contado con facultades legislativas otorgadas por el Parlamento. “El Perú no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo. Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más”, se lee en el documento.

Temas Relacionados

Fuerza PopularvacanciaDina BoluarteCongreso de la RepúblicaErnesto Bustamanteperu-politica

Más Noticias

Cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato del chofer que desató bloqueo de la avenida Néstor Gambetta

Familiares y amigos de José Jhonny Esqueche exigieron justicia frente a la ola de extorsiones y la vulnerabilidad que se encuentra el gremio

Cámaras de seguridad captaron el

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

El mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes no participará de los partidos amistosos ante Rusia y Chile en Europa durante el mes de noviembre

Renato Tapia volverá a quedar

¿Vuelven los jueces y fiscales sin rostro?: Patricia Juárez propone ley para proteger autoridades en procesos de sicariato y extorsión

La congresista de Fuerza Popular busca que los magistrados que enfrenten casos ligados al crimen organizado puedan actuar con seguridad, ante el incremento de amenazas contra fiscales y jueces en el país

¿Vuelven los jueces y fiscales

Alerta en Perú por Metformina 850 mg para tratar la diabetes: lo que se sabe del caso y qué recomiendan

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, señala que la falta de recursos y estándares laxos en países de origen complican la garantía de calidad, además subraya la urgencia de reformas en la supervisión de medicamentos

Alerta en Perú por Metformina

Resultados Gana Diario martes 28 de octubre de 2025

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados Gana Diario martes 28
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí participó de requisa

José Jerí participó de requisa en penal Sarita Colonia, en el Callao, dos días después de asesinato a chofer en el ‘primer puerto’

Reniec responde por la difusión de los datos personales de millones de peruanos tras la publicación del padrón inicial

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves desde Trujillo

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

ENTRETENIMIENTO

Renuncia masiva en Son del

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

DEPORTES

Jorge Fossati felicita a Alex

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”

Fabián Bustos se arrepiente de dejar Universitario por Olimpia tras tricampeonato: “Fue un error, llegué y no estaban las condiciones”

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”