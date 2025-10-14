Perú

Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

El bailarín sorprendió al anunciar que su romance con la salsera se terminó, pero recalcó que todo está bien entre ambos

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar

La relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, anunciada oficialmente en septiembre de 2024, llegó a su fin luego de aproximadamente un año juntos. La pareja, que había hecho pública su cercanía y complicidad, enfrentó rumores tras la aparición de un video reciente donde Felipa fue captado bailando con una joven durante una boda, evento al que asistió solo.

La difusión de estas imágenes por el portal Instarándula generó especulaciones inmediatas acerca de su situación sentimental, ya que ambos habían sido vistos en reiteradas ocasiones en distintos eventos sociales y artísticos.

La atención mediática aumentó cuando surgieron comentarios sobre la naturaleza del baile, considerado por muchos usuarios en redes sociales como “subido de tono”. A pesar de la exposición, ni Felipa ni Darcourt se pronunciaron inicialmente respecto al estado de su relación. No fue hasta que el programa América Hoy contactó al bailarín que se conocieron las primeras declaraciones oficiales.

Waldir Felipa confirma fin de
Waldir Felipa confirma fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”
Felipa aclaró: “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, afirmando que la ruptura no fue reciente ni motivada por el video difundido.

Explicó que ambos tomaron distancia en buenos términos y optaron por evitar mayores detalles públicos. “No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”.

Respecto al video viralizado en redes sociales, Felipa afirmó: “A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace 3 semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto. Al menos por mi parte no se va a hablar más”.

Ante la pregunta sobre las razones que motivaron la separación, el bailarín manifestó: “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado”.
Waldir Felipa confirma fin de
Waldir Felipa confirma fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

No descartó la posibilidad de una reconciliación en el futuro, al señalar: “Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante”.

Las declaraciones de Felipa cierran la etapa de especulaciones y dejan claro que la decisión fue tomada de manera mutua y lejos del escándalo mediático.

El polémico baile de Daniela Darcourt

El coreógrafo Waldir Felipa, conocido por su relación junto a Daniela Darcourt, se volvió tendencia después de que el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, difundiera un video en el que aparece bailando en una fiesta con una mujer que no es la cantante de salsa.

El clip muestra a Felipa en medio de un grupo de amigos, demostrando sus habilidades en la pista de baile. Lo que generó mayor revuelo entre los usuarios fue la interacción con una joven invitada que, con gestos seguros y movimientos marcados, se unió a la coreografía.

Waldir Felipa es captado bailando con mujer que no es Daniela Darcourt. Instarándula.

La complicidad entre ambos escaló rápidamente cuando la joven se acercó a él de manera notoria. Felipa, por su parte, continuó bailando y, en un giro, la levantó sobre su hombro bajo los aplausos y risas de los presentes.

La publicación de Instarándula especificó además que Daniela Darcourt no asistió al evento, lo que no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja. El portal acompañó las imágenes con el comentario: “Novio de Daniela Darcourt en una boda, estaba solo”. Las imágenes generaron comentarios y especulaciones en redes sociales respecto al vínculo entre los artistas.

Temas Relacionados

Waldir FelipaDaniela Darcourtperu-entretenimiento

Más Noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros, pero sigue reuniéndose con autoridades locales y regionales para coordinar acciones contra la inseguridad. Se vocea una posible juramentación esta tarde

Gabinete de José Jerí EN

Digemid retira cuatro lotes de ketorolaco defectuoso del mercado por posible riesgo

Alerta. Por “problemas relacionados con la calidad por contener presencia de partículas extrañas visibles”, la entida del Minsa ha despuesto

Digemid retira cuatro lotes de

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

La conductora de TV reiteró en su programa que prefiere no vincularse socialmente con personalidades del ambiente artístico para preservar su independencia profesional.

Magaly Medina rechaza invitación de

Marcha del 15 de octubre: Estudiantes de San Marcos, PUCP, UNI, UNALM y de estas otras universidades confirman participación

Alumnos de al menos siete universidades, entre estatales y privadas, acudirán este martes a la movilización nacional en Lima y Callao, impulsados por la reciente crisis política y el anuncio de nuevas protestas

Marcha del 15 de octubre:

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

¿Cuándo se jugará el Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Rafael López Aliaga en campaña: ahora culpa a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por no implementar el tren Lima - Chosica

José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza invitación de

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales: “Será nuestro derecho a defendernos”

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” y enfrentó a Katia Palma: “Nunca se deja solo al equipo”

DEPORTES

¿Cuándo se jugará el Universitario

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Canal TV que transmitirá las presentaciones de San Martín y Regatas Lima: partidos previos al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Bolivia vs Rusia HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025