‘Prima’ de Josimar confirma embarazo de mellizos y que el cantante pidió prueba de ADN: “Me va a ayudar”

La venezolana Verónica González sorprendió al anunciar que espera dos bebés del cantante y aseguró que el artista ya lo sabe y que han llegado a un acuerdo

Verónica González sobre su embarazo de mellizos de Josimar: “Es una responsabilidad grande, pero lo acepto con amor”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de Josimar Fidel y Verónica González vuelve a estar en el centro de la polémica. La joven venezolana, conocida por haber sido presentada en su momento por el salsero como su “prima”, confirmó en una entrevista con Magaly Medina que está embarazada de mellizos del cantante. La noticia tomó por sorpresa a muchos, especialmente por la manera serena con la que ella afrontó lo que considera un “golpe duro” en su vida.

Durante su conversación en Magaly TV, La Firme, Verónica González relató que se enteró de su embarazo hace unas semanas y que al principio no imaginó que fueran dos bebés. Aseguró que aunque la noticia la impactó profundamente, ha decidido asumir su nueva etapa con madurez.

Exactamente, me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante”, confesó con tono tranquilo pero sincero.

Verónica González confirma embarazo de mellizos de Josimar: “No quería dos bebés, pero el destino lo quiso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Llegaron a un acuerdo

La joven también explicó que existe un antecedente familiar que podría haber influido en esta sorpresa, ya que ella misma tiene un hermano mellizo. “Yo soy melliza con un hombre. Afortunadamente, tengo mucha gente que me quiere y sola no voy a estar”, añadió, dejando entrever que cuenta con apoyo cercano mientras atraviesa su embarazo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confirmación de que Josimar está al tanto del embarazo y que ambos ya han conversado sobre lo que viene. Verónica González reveló que han llegado a acuerdos privados, aunque evitó dar mayores detalles sobre el tipo de compromisos o condiciones pactadas.

Sí, tengo tres meses y unos días. Él ya lo sabe desde hace rato. Llegamos a un acuerdo. No lo quiero involucrar, no quiero mencionarlo mucho, pero hemos llegado a un acuerdo. No hablaré de él, solo en cosas que me incumben a mí”, declaró, marcando distancia con el intérprete del “Rey de la salsa perucha”.

Verónica González confirma embarazo de mellizos de Josimar: “No quería dos bebés, pero el destino lo quiso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Salsero quiere ADN

Pese a su deseo de mantener un perfil bajo, Verónica confirmó que el cantante se comprometió a brindar apoyo y que incluso aceptó realizar una prueba para confirmar la paternidad. “Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas de cómo se dieron las cosas y, pues, se hará una prueba de ADN y ya”, afirmó.

La revelación dejó perplejos a los televidentes, sobre todo porque la relación entre ambos fue, desde el inicio, motivo de controversia. En su momento, Josimar presentó públicamente a Verónica González como su “prima” para acallar rumores de cercanía afectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, las especulaciones crecieron, especialmente tras la separación del cantante de su entonces pareja María Fe Saldaña, con quien tuvo una hija.

Ahora, con la confirmación del embarazo, la figura del salsero vuelve a ser tema de debate público. Según las declaraciones de Verónica, el vínculo entre ambos continúa, al menos desde el plano de la comunicación, y ella se muestra firme en su decisión de no victimizarse ni entrar en conflicto. “No quiero hablar mal de nadie ni crear problemas. Estoy enfocada en mis bebés y en lo que viene. Sé que Dios tiene un propósito y voy a salir adelante”, expresó con serenidad.

Verónica González confirma embarazo de mellizos de Josimar: “No quería dos bebés, pero el destino lo quiso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por su parte, Magaly Medina, quien condujo la entrevista, no ocultó su sorpresa por la noticia. La periodista recordó que meses atrás Josimar negó categóricamente tener una relación sentimental con Verónica, asegurando que solo existía una amistad y un vínculo de “familia”. Sin embargo, los hechos parecen contradecir esa versión.

El anuncio también reaviva las críticas hacia el comportamiento sentimental del cantante, quien ha protagonizado diversas polémicas amorosas en los últimos años. Aunque hasta el momento Josimar no se ha pronunciado públicamente sobre la confirmación del embarazo.

Es una responsabilidad grande, pero también una bendición. No me lo esperaba, pero lo acepto con amor. Sé que no será fácil, pero estoy tranquila y confiada en que todo saldrá bien”, concluyó la joven.

Verónica González confirma embarazo de mellizos de Josimar: “No quería dos bebés, pero el destino lo quiso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

