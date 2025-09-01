‘Prima’ de Josimar responde al salsero y lo contradice: “No tengo problema en someterme a una prueba de ADN para demostrar la verdad”

La venezolana no se quedó callada y respondió con firmeza al comunicado del cantante, asegurando que está lista para someterse a exámenes científicos y dejar atrás los rumores sobre la paternidad de su hijo (América Hoy)

La polémica entre Josimar y su supuesta prima, Verónica González, ha escalado a nuevos niveles. Tras el comunicado emitido por el salsero, donde niega haber mantenido algún tipo de relación con la venezolana y rechaza ser el padre del hijo que espera, Verónica respondió con firmeza.

La joven contradijo públicamente la versión del cantante, lo acusó de mentir y aseguró que no tiene inconveniente alguno en someterse a una prueba de ADN para demostrar la verdad. Además, anunció que está considerando iniciar acciones legales contra Josimar desde España, argumentando que sus declaraciones afectan su imagen y la de su bebé. El conflicto promete seguir dando de qué hablar en la farándula nacional.

Verónica González desmiente a Josimar y lo reta a una prueba de ADN

La supuesta prima del salsero respondió tajante y aseguró que no teme a ninguna prueba de ADN, dejando entrever que Josimar intenta ocultar la verdad. (América Hoy)

Verónica González respondió con contundencia al comunicado que Josimar publicó en sus redes sociales, donde negó toda relación con ella y rechazó ser el padre de su hijo. La joven venezolana, lejos de evadir el tema, lo desmintió públicamente y aseguró que está dispuesta a realizarse una prueba de ADN para confirmar sus afirmaciones.

Durante una conversación con la reportera de “América Hoy”, Verónica reaccionó indignada tras ver el mensaje del cantante. “Pues dijo que era su prima, dijo que no pasó nada, dijo que no estuvimos juntos, dijo que era la mujer de su primo cuando su primo tiene su familia... en fin. Sigue mintiendo. Desde el momento uno mintió”, expresó con evidente molestia.

Verónica dejó claro que no tiene inconvenientes en acudir a un análisis de paternidad. “No tengo ningún problema. Lo he dicho varias veces”, afirmó tajante, reafirmando su disposición a comprobar científicamente la verdad.

Josimar niega todo vínculo y advierte con proceder legalmente

El salsero rechazó ser el padre del bebé, felicitó a Verónica por su embarazo y aseguró que jamás tuvo intimidad con ella, amenazando con denunciarla por difamación. (Instagram)

En medio del escándalo, Josimar mantiene su posición y niega rotundamente cualquier tipo de relación con Verónica González. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el salsero declaró que jamás mantuvo intimidad con la joven y que no tiene ninguna responsabilidad sobre el embarazo.

“Dice que se encuentra embarazada, a lo cual, con mucho respeto, la felicito, pero también le pido a la señora que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque JAMÁS, NUNCA toqué a la señora o tuve intimidad”, escribió. Además, advirtió que, si las insinuaciones continúan, procederá legalmente por difamación agravada, delito que —según él— podría derivar en sanciones severas.

Josimar también indicó que se someterá a las pruebas de ADN necesarias para despejar cualquier duda y cerrar el tema. “Todas”, respondió cuando le consultaron si estaba dispuesto a realizar el examen.

Posibles acciones legales y tensión en aumento

La supuesta prima del salsero advirtió que no se quedará callada y aseguró que llevará el caso a instancias legales, acusando a Josimar de narcisismo y difamación. (Instagram)

El conflicto no solo se desarrolla en redes y medios de comunicación, sino que también podría llegar a instancias judiciales. Verónica González reveló que está evaluando presentar una denuncia contra Josimar desde España, país donde actualmente reside. Según la venezolana, las actitudes que ella califica de “narcisistas” tienen consecuencias legales en territorio español.

“Aquí los narcisistas, eso aquí en España es penado, no sé cómo será en Estados Unidos y tal, pero un hombre machista, narcisista, eso aquí es muy delicado. (¿Vas a iniciar acciones legales?) Sí, correcto, estoy esperando que mi abogado me confirme cosas para poder proceder con todo a nivel legal. Él se las va a ver muy mal… la denuncia va porque va”, declaró González a “América Hoy”.

Mientras tanto, la polémica ha polarizado a la opinión pública. Algunos seguidores respaldan la versión de Verónica, mientras que otros defienden al intérprete de salsa. La expectativa crece en torno a los resultados de las pruebas de ADN, que podrían definir el futuro del enfrentamiento mediático.