Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Los legisladores utilizaron la resolución legislativa 11306 para justificar su participación en el lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori durante la semana de representación

Por Luis Paucar

Un grupo de congresistas de Fuerza Popular viajó este jueves a Trujillo (La Libertad) para estar junto a Keiko Fujimori en el lanzamiento oficial de su cuarta candidatura presidencial. La llegada de los parlamentarios coincidió con la semana de representación, programada hasta el 31 de octubre, según la agenda oficial del Parlamento.

Durante la semana de representación, los legisladores deben trasladarse a sus respectivas regiones para atender “denuncias ciudadanas, fiscalizar a autoridades y actuar como vínculo entre la población y entidades del Ejecutivo”.

Los miembros del partido fujimorista amparan su actuación en la resolución legislativa 11306, publicada en el diario oficial El Peruano, que faculta a los parlamentarios a “expresar, defender y promover posturas ideológicas, programáticas y partidarias durante estos días sin que eso se considere vulneración del principio de neutralidad electoral”

Esa normativa prohíbe desarrollar actividades de proselitismo político en sesiones de comisiones o del pleno del Congreso, excepto si cuentan con licencia sin goce de haber.

El pleno aprobó la resolución legislativa en agosto pasado y no fue necesaria una segunda votación. En el debate, el congresista de Fuerza Popular Arturo Alegría, presidente de la comisión de Constitución, expresó que la intención de la medida es fortalecer la representación política en el Parlamento.

Entre quienes viajaron a Trujillo se encuentran Patricia Juárez, Auristela Obando, Rosángela Barbarán, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Ernesto Bustamante, Eduardo Castillo y Héctor Ventura, según informó el portal de investigación Epicentro TV.

Juárez se desempeña en Lima, Obando representa al Callao, Barbarán también tiene funciones en Lima y Aguinaga corresponde a Lambayeque. Flores actúa por La Libertad, Bustamante está asignado a Lima, Castillo se encarga de Piura y Ventura figura en Tumbes.

Lanzamiento

Fujimori oficializó su cuarta candidatura presidencial rumbo a las elecciones generales de 2026 con un mitin en la ciudad de Trujillo (La Libertad), la tercera ciudad en importancia del país.

Durante el acto, la política afirmó que “esta campaña es distinta” y abrió el evento con un homenaje a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), a quien reivindicó sin hacer referencias a su condena por delitos de lesa humanidad.

“En los últimos años, el miedo y la violencia nos quieren quitar estos sueños. Estos episodios ya los hemos vivido antes, cuando el terrorismo azotaba y campeaba por las calles”, dijo al indicar que su padre impulsó políticas económicas que permitieron “superar la hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

“Hubo errores, sin duda, pero si ponemos en una balanza histórica, podemos reconocer las bases del Perú moderno que hoy vivimos (...) Luego vinieron gobiernos de frivolidad, exceso de alcohol, corrupción, incapacidad, cargados de odio, con ánimo de venganza, que borraron los nombres en las placas, pero no pudieron borrar ese sentimiento”, dijo la lideresa.

Seguidamente, descartó postular al Senado y afirmó que solo busca la presidencia. “No quiero premios consuelo (...) Les quiero decir que no tengan miedo, queremos seguir soñando. Creo que tenemos la capacidad de enfrentar esa violencia”, señaló.

