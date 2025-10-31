Perú

Minsa ordenó el retiro del mercado de 57 medicamentos por falta de calidad: esta es la lista

Fármacos de amplio consumo para la diabetes, problemas respiratorios, entre otros presentaban impurezas y contaminación bacteriana

Guardar
El Minsa pasará al retiro 57 medicamentos por deficiencias en su calidad. Los fármacos eran considerados de alto consumo. | Latina Noticias

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro del mercado de cincuenta y siete medicamentos tras detectar fallas graves en su calidad, entre ellas la presencia de impurezas y contaminación bacteriana en distintos lotes. La medida se da luego de una serie de inspecciones en farmacias y laboratorios del país, realizadas en medio de las alertas por casos recientes de productos defectuosos que comprometieron la salud de pacientes.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, informó que la decisión incluye la suspensión del registro sanitario de los medicamentos implicados y la inhabilitación temporal de sus fabricantes.

“Hemos tomado la decisión de retirar el registro sanitario y suspender a cincuenta y siete productos, donde rápidamente hemos encontrado que no contaban con certificados de buena práctica de manufacturación”, señaló Quiroz.

57 medicamentos serán retirados por
57 medicamentos serán retirados por presentar fallas en la calidad, confirmó el ministro de salud, Luis Quiroz. (Flickr/Minsa)

El ministro precisó que la lista completa de medicamentos retirados será publicada oficialmente por el Minsa en las próximas horas, junto con las recomendaciones para establecimientos farmacéuticos y pacientes que los hayan adquirido recientemente.

Esto son los medicamentos contaminados

Entre los productos cuestionados figuran la metformina, utilizada para el control de la diabetes, y el sedante edetoxina, contaminado con la bacteria Ralstonia pickettii, relacionada con la muerte de tres menores de edad que padecían enfermedades cardiovasculares. También se identificó lotes de acetilcisteína, otro fármaco de amplio consumo usado para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Según explicó el titular del sector, en el caso de la metformina, fue el propio laboratorio el que reportó las irregularidades y solicitó el retiro voluntario del producto.

La suspensión de un lote
La suspensión de un lote de Metformina por contaminación impulsa el debate sobre la eficacia de los sistemas de alerta. (Andina)

“La empresa detectó unas partículas y solicitó la intervención de Digemid, que ha hecho la intervención y ha detectado estas partículas, y se ha retirado también el registro para que no se expenda”, indicó Quiroz.

Muertes en investigación

En cuanto al sedante edetoxina, el ministro confirmó que ya no circula en el país y descartó que los menores fallecidos hayan sido víctimas directas de la contaminación, aclarando que su estado de salud estaba previamente comprometido por otras patologías.

“Son niños que tuvieron enfermedades cardiovasculares. Los fallecimientos se han dado después de la negativización de los cultivos por causas de enfermedades de fondo”, afirmó.

“No [resultaron perjudicados], porque también científicamente se demostró que esta bacteria era sensible a los antibióticos”, añadió.

Minsa advierte de riesgos de
Minsa advierte de riesgos de consumo de medicamentos con publicidad engañosa - Andina

El Minsa aseguró que continúa el seguimiento de los casos y la supervisión de los establecimientos de salud donde se administró el medicamento, con el fin de garantizar que no existan nuevos riesgos asociados.

Anuncian reestructuración de Digemid

Tras los hallazgos, el ministro anunció una reestructuración completa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el organismo encargado de verificar la calidad de los fármacos que se comercializan en el país.

“Hemos hecho ingresar un proyecto de ley para la creación de una autoridad autónoma de control de medicamentos”, precisó Quiroz.

Digemid
Digemid

La nueva entidad reemplazaría a Digemid y tendría independencia administrativa y técnica para ejercer un control más estricto sobre la producción, importación y distribución de medicinas, tanto en el sector público como privado.

El Minsa indicó que, mientras dure el proceso de reestructuración, se intensificarán los operativos de fiscalización en farmacias y boticas, con especial atención a los medicamentos de alto consumo y a los de origen extranjero.

Temas Relacionados

MinsaLuis QuirozDigemidperu-noticiasmetformina

Más Noticias

Halloween y Día de la Canción Criolla: Lima ofrece festivales y recorridos sin costo para grandes y chicos

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad

Halloween y Día de la

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

A pesar de su experiencia en investigaciones de alto perfil, el fiscal de la Nación interino manda a Alejandra Cárdenas a su plaza de origen en Arequipa

Tomás Gálvez remueve a la

Más de 200 mil citas disponibles para trámite de pasaporte: conoce los pasos para reservar tu turno

Las reservas pueden realizarse en 31 oficinas repartidas en 20 regiones y el Callao, lo que facilita a los usuarios elegir la sede más cercana o conveniente

Más de 200 mil citas

Adolescente de 15 años lleva una semana sin ser localizado en SJL: familia pide apoyo a la PNP

La familia enfrenta la angustia por la ausencia de un menor en Los Álamos, donde los esfuerzos por hallarlo se suman a la delicada situación de salud de otro de los hermanos

Adolescente de 15 años lleva

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar los datos o realizar algún reclamo por omisión o error? Esto dice Reniec

La Lista de Padrón Inicial estará disponible hasta hoy viernes 31 de octubre. Hay información de 27 356 578 electores, de los cuales un 50,4% corresponde a mujeres y un 49,6% a hombres

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve a la

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las Elecciones 2026?

PPK asegura que el hermano de Martín Vizcarra es el ‘caballo de Troya’ que el expresidente está usando para volver al poder

Partido Morado confirma precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026: Estas son las listas completas

ENTRETENIMIENTO

Poder Judicial prohíbe a Pamela

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Edison Flores reveló si Christian Cueva sería bien recibido en Universitario: “Ciudamos mucho al grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada