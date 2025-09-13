Retiran medicamentos para aliviar el dolor por contener “partículas extrañas”

Retiran más medicamentos del mercado peruano. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud ha replicado la comunicación de la droguería Distribuidora Dany y Laboratorios Unidos S.A., quienes avisaron el retiro voluntario del mercado de lotes de productos farmacéuticos por por haber detectado problemas relacionados con la calidad como la presencia de partículas extrañas visibles.
Así, los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de Producto Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en el sector público y privado y al público en general deben tener en cuenta que los siguientes medicamentos se están retirando y deben evitar:
- Ketorolaco 60 mg/2 mL Solución Inyectable
- Ketorolaco 30 mg/1 mL Solución Inyectable
- Bupivacaína sin preservante 0.5% vial x 20 mL Solución Inyectable
- Cloruro de sodio 0.9% caja x 25 amp. X 5 mL Solución Inyectable.
Retiro de medicamentos
Si bien la Digemid ha replicado el aviso, el retiro de los medicamento se viene dando por la droguería Distribuidora Dany y Laboratorios Unidos S.A..
“En cumplimiento a sus funciones, la Digemid como medida de seguridad sanitaria dispuso el cierre temporal del área de fabricación de Productos Farmacéuticos, Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas) No Betalactámicos, en el área de líquidos estériles de pequeño volumen. En tal sentido se dispuso la inmovilización y retiro del mercado de los lotes observados”, aclaró.
- Se tratan de los lotes 2050063, 2050073, 2050083, 2100013, 2100023, 2100033 de KETOROLACO 60 mg/2 mL Solución Inyectable con registro sanitario EN-03703
- Lotes 2060063, 2060064 y 2100034 de KETOROLACO 30 mg/1 mL Solución Inyectable con registro sanitario EN-04447
- Lotes 2050023, 2040014, 2070044 y 2020043 de BUPIVACAÍNA SIN PRESERVANTE 0.5% vial x 20 mL Solución Inyectable con registro sanitario EN-03198
- Lotes 2041202 y 2041212 de CLORURO DE SODIO 0.9% caja x 25 amp. X 5 mL Solución Inyectable con registro sanitario EN-01112
“Existiendo la posibilidad de que estos productos mencionados hayan sido adquiridos o estén en posesión de los pacientes, se recomienda abstenerse de utilizarlos. En caso se requiera contar con una mayor información, comunicarse al teléfono (01) 631-4300, anexo: 6217″, añadió el Digemid.
Asimismo, el Indecopi replicó la alerta y señaló que la condición de estos medidamentos, por la cual se le retiran del mercado, “podría comprometer la seguridad de los pacientes que sean tratados con dichos productos”.
¿Para qué se usan estos medicamentos?
Como se sabe, los medicamentos que están siendo retirados, son aquellos de la Distribuidora Dany y Laboratorios Unidos S.A., y si bien se tratan de varios lotes, solo los observados son tres medicamentos.
Estos son los siguientes, y sirven para diferentes usos:
- El ketorolaco se suele usar para aliviar el dolor moderadamente intenso en un corto plazo. No se recomienda su uso excesivo o para condiciones que causen dolor leve, o dolor crónico (a largo plazo)
- El bupivacaína es un anestésico local bloqueador de canales de sodio del tipo “amida” con metabolismo hepático como los demás agentes de este tipo
- El cloruro de sodio es normalmente conocido como el suero fisiológico, una solución estéril de cloruro de sodio (sal) y agua.