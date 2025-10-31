Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

Peluchín y Gigi Mitre reaccionan al incómodo momento que vivió Maju Mantilla en el funeral de su madre. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Con una mezcla de dolor, amor y gratitud, Maju Mantilla compartió en su cuenta de Instagram una emotiva despedida a su madre, quien falleció el lunes 27 de octubre por la tarde tras una larga lucha contra el cáncer. La exreina de belleza y conductora de televisión abrió su corazón ante sus seguidores, relatando los momentos más difíciles y hermosos que vivió junto a quien fue, según sus palabras, “una mujer de fe inquebrantable y un corazón generoso”.

“Queridos amigos, estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos”, escribió Maju al inicio de su mensaje, dejando ver la profunda pena que embarga a su familia.

En la publicación, acompañada de un pliego de fotografías inéditas que mostraban los momentos más entrañables entre madre e hija, Maju quiso recordar la dulzura, la fe y la fortaleza que caracterizaron a su progenitora. “Tendremos los recuerdos más maravillosos de nuestra niñez junto a ella, momentos que estuvieron cargados de palabras suaves, palabras sabias, miradas dulces, oraciones poderosas, un corazón generoso y gestos tan sencillos que nos llenaban de luz, a pesar de que también mi mami en ese entonces vivió una etapa de pruebas y profundo dolor”, añadió conmovida.

Maju Mantilla revela de que falleció su mamá

La conductora reveló que el 2020 fue el año más duro para su familia, cuando su madre fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces, comenzó una dura batalla que enfrentó con valentía.

“El 2020 fue diagnosticada con cáncer y venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo”, relató. Maju recordó esos años como una etapa de aprendizaje y fortaleza espiritual, donde la fe se convirtió en su refugio.

“Era como mirar al cielo y preguntarnos, ¿por qué? Buscando esas señales, esas respuestas que nunca te convencen. Ha sufrido mucho y no, para nadie es justo. Pese a todo, su valentía salió a relucir de forma ejemplar, su fe inquebrantable y esa perseverancia que muchos quisieran cultivar. Sus ganas de vivir han ido por encima de todo, su fe fue la más grande y la más firme, y su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, expresó.

En otra parte del mensaje, Maju Mantilla evocó los momentos de ternura que su madre vivió junto a sus nietos, resaltando el amor que siempre les transmitió. “Verla disfrutar de sus nietos ha sido la bendición más grande. Sus regalos de medallitas religiosas, estampitas, crucifijos y rosarios a nuestros hijos serán el mejor recuerdo de sus vidas, como los que recibimos sus hijas con amor”, recordó, acompañando sus palabras con imágenes donde se aprecia a su madre sonriente, rodeada de su familia.

La presentadora también relató que su madre había cumplido 75 años recientemente y que estuvo presente en importantes momentos familiares antes de su partida. “Mi mami acababa de cumplir 75 años, estuvo en los 90 de mi papi y en los 4 años de una de sus nietas, y el martes 28, día central del Señor de los Milagros, orábamos por ella en el velorio, rezábamos el Rosario como a ella le gustaba y cantábamos como fue su voluntad”, contó, demostrando que la fe católica fue un pilar fundamental en la vida de su madre y de toda su familia.

En la parte final de su mensaje, Maju se despidió con una declaración de amor eterno y un homenaje a la memoria de su mamá. “MAMÁ, solo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa, la alegría de tus nietos, reuniones familiares en tu nombre. Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos”, concluyó la exMiss Mundo, dejando sin palabras a sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes de apoyo y condolencias.

