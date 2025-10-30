Perú

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

El gesto fue calificado como “fuera de lugar” y “falta de respeto” por los conductores del programa, quienes mostraron empatía hacia la exMiss Mundo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Peluchín y Gigi Mitre reaccionan al incómodo momento que vivió Maju Mantilla en el funeral de su madre.

El fallecimiento de la madre de Maju Mantilla ha conmovido profundamente al público peruano y al mundo del espectáculo. La ex Miss Mundo 2004 atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la partida de Elvia García Linares, su madre, quien fue despedida en una ceremonia cargada de emoción, recuerdos y muestras de afecto.

Sin embargo, lo que debía ser un momento de recogimiento familiar se vio empañado por una situación insólita y fuera de lugar que causó indignación tanto entre los presentes como en las redes sociales.

Durante el velorio, un hombre —que, según el programa Amor y Fuego, sería un sacerdote— se acercó a la conductora para pedirle una selfie en pleno funeral, sin considerar el profundo dolor que atravesaba. Este gesto fue percibido como una falta de respeto y empatía, provocando incomodidad no solo en la familia de Maju, sino también entre los asistentes que presenciaron la escena. El acto rápidamente se volvió tema de conversación en los medios y generó una ola de críticas por parte del público.

Maju Mantilla: el doloroso episodio
El conductor Rodrigo González fue uno de los primeros en expresar su rechazo durante la emisión de su programa. Visiblemente molesto, comentó: “Cuando se muere tu padre o madre es un dolor muy fuerte… estás en otra. No estás pensando en sonreír para una foto. Que alguien te pida una selfie en ese momento me parece lo más desatinado del mundo”. Con tono firme, el presentador cuestionó la falta de sensibilidad del hombre que interrumpió el velorio para obtener una imagen con una figura pública.

González, recordando su propia experiencia, añadió: “En el velorio de mi papá también me pedían foto… y no es momento de fingir una sonrisa. ¿Cómo alguien puede ser tan imprudente como para provocar una escena tan incómoda? Pedir un selfie frente al ataúd… discúlpame, pero no es el lugar”. Sus palabras resonaron entre los televidentes, que coincidieron en que situaciones así reflejan la pérdida de empatía y límites en el trato hacia las personas públicas.

Maju Mantilla: el doloroso episodio
Su compañera Gigi Mitre también se sumó al pronunciamiento, calificando el hecho como inaceptable. “Qué desatinado esa persona, sea cura o no. No se debe incomodar a alguien que está viviendo una pérdida tan grande. Hay momentos en los que la presencia o el silencio bastan, pero jamás un pedido así”. Ambas figuras televisivas remarcaron que, independientemente de la fama de alguien, el duelo es un espacio sagrado que merece respeto.

Sin embargo, el inesperado pedido de selfie no fue el único hecho que generó comentarios. La presencia de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, en el velorio también despertó polémica. El empresario asistió el martes 28 de octubre al funeral de su exsuegra, Elvia García Linares, en medio de las recientes denuncias públicas de infidelidad que habían marcado su relación con la exreina de belleza. Su aparición, aunque aparentemente en señal de respeto, fue vista por algunos como fuera de lugar dada la tensión mediática que rodea su nombre.

Maju Mantilla: el doloroso episodio
Janet Barboza arremete contra cura

Durante la emisión de América Hoy, Janet Barboza se refirió al tema señalando: “Fue un gesto doloroso e inapropiado. En un momento tan íntimo, no creo que su presencia haya sido bien recibida. Hay instantes en los que lo más respetuoso es mantener la distancia”. Sus palabras reflejaron el sentir de parte del público que considera que, más allá de las formalidades, el duelo de una hija por su madre debe ser protegido de cualquier exposición innecesaria.

Maju Mantilla: el doloroso episodio
