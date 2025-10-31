Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

Lucy Bacigalupo acusa a Paola Ruiz de impago y promete tomar acciones legales: “Esto no se va a quedar así”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La actriz cómica Lucy Bacigalupo, recordada por su participación en programas humorísticos de la televisión peruana, ha vuelto a generar polémica luego de realizar graves acusaciones contra la exvedette Paola Ruiz y el productor José Luis Aguilar, a quienes señala de haberla explotado laboralmente y de no pagarle durante varios meses por su participación en el programa ‘Humor Recargado’.

En una entrevista reciente, Bacigalupo se mostró indignada al relatar el maltrato que asegura haber recibido por parte del productor y de la popular ‘Cocotera’, quien, según afirma, se comportó como una empresaria prepotente.

"A mí él me explotó igual que a la Chilindrina”, expresó a Trome, en referencia a las denuncias que también habría hecho otra artista contra José Luis Aguilar.

La actriz continuó sus declaraciones con un tono firme y decidido: “A mí él me parece un estafador y lo digo con conocimiento de causa. Cuando me llamó no me dijo que Paola (Ruiz) era la dueña. No me pagaron durante tres o cuatro meses, ni siquiera la movilidad, a pesar de que me estaba recuperando de mi caída. Conmino a José Luis Aguilar y Paola Ruiz a que se pongan en frente de mí y me desmientan”, lanzó, visiblemente molesta.

Según su testimonio, durante el tiempo que trabajó para el mencionado espacio televisivo no recibió las condiciones laborales adecuadas, e incluso fue víctima de indiferencia cuando atravesaba un momento delicado de salud. Aseguró que, pese a los reclamos, nunca obtuvo respuesta ni compensación económica.

Cuando fue consultada sobre si Paola Ruiz había intentado comunicarse con ella para resolver el problema, Lucy Bacigalupo fue tajante: “Le envié una carta notarial, pero se sentó en ella. La muy distinguida señora Paola Ruiz, que se cree una gran empresaria, pero si supieras todo lo que me han contado, esto no se va a quedar así”.

Estas declaraciones han generado sorpresa entre los seguidores del medio artístico, pues hasta ahora no se conocía la magnitud del conflicto entre ambas figuras del espectáculo. Paola Ruiz, conocida por reinventarse como empresaria y productora, aún no se ha pronunciado públicamente sobre las graves acusaciones.

Mientras tanto, Bacigalupo ha dejado claro que no piensa quedarse callada y que exigirá lo que considera justo. Su denuncia se suma a otros testimonios de artistas que, en los últimos años, han expuesto las precarias condiciones en las que se trabaja dentro de algunos programas humorísticos nacionales.

La querida comediante revela cómo enfrentó una operación traumática y la soledad absoluta, abriendo su corazón en el sillón rojo y dejando un mensaje de fortaleza para quienes han pasado por momentos similares (Facebook)

Lucy Bacigalupo recuerda infidelidad de su esposo

Más allá de este enfrentamiento, la actriz también se sinceró sobre uno de los episodios más duros de su vida personal. En su recordada participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, Lucy Bacigalupo confesó que su esposo la engañó cuando ella estaba embarazada, un golpe emocional que, aunque devastador, finalmente logró superar.

“No fue fácil regresar con él, él me buscó y yo dije que no. No fue fácil volver con alguien que te ha traicionado porque la desconfianza está ahí”, contó entre lágrimas durante la entrevista con Beto Ortiz. Según reveló, la reconciliación no fue inmediata ni sencilla, sino un proceso lleno de altibajos en el que los sentimientos y el perdón se pusieron a prueba.

La comediante relató que, incluso después de haberlo perdonado, el recuerdo de la infidelidad seguía provocándole ataques de ira. “Cuando me lo recordaba, lo cacheteaba, me daba un ataque de rabia, lo botaba de casa, se iba a un hotel. Nosotros hemos vuelto a los dos años y medio y duró tiempo. Sucedió como diez veces y hasta que poco a poco se fue curando esa herida con sus actitudes”, explicó, dejando ver que el proceso de sanación emocional fue largo y doloroso.

Lucy Bacigalupo: "Casi quedo paralítica por un error de una enfermera tras mi operación". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV