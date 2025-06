Lucy Bacigalupo confiesa cómo perdonó la infidelidad de su esposo durante embarazo: “La desconfianza estaba ahí”

Lucy Bacigalupo: "La desconfianza estaba ahí, pero decidí perdonar a mi esposo tras la infidelidad". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Lucy Bacigalupo compartió en la reciente emisión de El Valor de la Verdad este 22 de junio una parte dolorosa y personal de su vida que dejó a muchos sorprendidos. La actriz cómica abrió su corazón para recordar que su esposo, con quien aún está casada, la engañó mientras estaba embarazada de su hijo.

Aunque la traición fue un golpe duro para ella, Bacigalupo confesó que lo perdonó y que, a pesar de los arranques de ira que experimentó, su relación ha sobrevivido al paso del tiempo.

La actriz relató cómo se enteró de la infidelidad de su esposo, gracias a los chismes que llegaron a sus oídos. Fue entonces cuando, después de una conversación con él, su pareja le confesó la verdad, diciéndole que se sentía “confundido”.

Lucy recordó que su reacción inicial fue de profunda tristeza, pero, tras un momento de reflexión, le pidió a su marido que se fuera de la casa. “Me dijo la verdad, me dijo: ‘estoy confundido’. Entonces, mi reacción fue de mucha tristeza y luego sequé mis lágrimas, respiré profundo y le dije que se vaya de la casa sin nada”, relató con tono serio.

El dolor de esa revelación no se detuvo ahí. Después de esa discusión, Bacigalupo admitió que, aunque su esposo se fue, lo que siguió no fue la calma o la reconciliación inmediata. En un arranque de furia, la actriz no pudo evitar vengarse de la situación, dañando el carro de él y enviándole su ropa “bien cortadita”.

“Sí, un día le rompí la luna del carro y luego le mandé su ropa bien cortadita”, confesó, dejando claro que su dolor se transformó en una reacción impulsiva. Fue un acto de venganza que no pudo evitar, aunque al final las emociones se calmaban.

Lo perdonó

Lo que vino después fue un proceso doloroso, pero también lleno de reflexión. Lucy Bacigalupo explicó que perdonó a su esposo Jorge DeSouza, pero no fue una decisión fácil. Según ella, su marido la buscó y, aunque en un principio se negó a darle una segunda oportunidad, con el tiempo sus actitudes cambiaron y fue ganándose de nuevo su confianza.

“No fue fácil regresar con él, él me buscó y yo dije que no. No fue fácil volver con alguien que te ha traicionado porque la desconfianza está ahí”, admitió con sinceridad. Pero las cicatrices de la traición no sanaron de inmediato.

Lucy reveló que, incluso después de haber perdonado a su esposo, sentía arrebatos de ira al recordar lo sucedido. “Cuando me recordaba, lo cacheteaba, me daba un ataque de ira, lo botaba de casa, se iba a un hotel”, contó, describiendo cómo esas emociones se manifestaban de forma explosiva. Fue un proceso largo, un camino lleno de altibajos, en el que ambos tuvieron que trabajar arduamente para sanar las heridas.

La actriz cómica también compartió que el perdón y la reconciliación no fueron instantáneos, sino que tomaron tiempo. “Nosotros hemos vuelto a los dos años y medio y duró tiempo. Sucedió como diez veces y hasta que poco a poco se fue curando esa herida con sus actitudes”, aseguró, mostrando cómo, con el paso del tiempo y con la paciencia de ambos, lograron sanar la relación.

A pesar de los momentos difíciles, la pareja logró reconstruir lo que parecía roto. Lucy dejó en claro que el perdón fue un proceso largo, pero que las acciones de su esposo, sus cambios y el esfuerzo por recuperar su confianza fueron lo que le permitió darle una segunda oportunidad. Para ella, las heridas se curaron con el tiempo, pero siempre con la conciencia de que el dolor y la traición son difíciles de superar.

Aunque el tema de la infidelidad sigue siendo un doloroso recuerdo, Bacigalupo ha logrado encontrar en su relación con su esposo una nueva etapa, una en la que el perdón y la confianza han ganado terreno. “Cada uno de nosotros tiene que sanar lo suyo, pero poco a poco las heridas sanan y la relación se fortalece”, concluyó.

