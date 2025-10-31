Perú

Longevidad: para vivir más y mejor necesitas hacer este ejercicio

Este ejercicio no requiere equipo especial, se adapta a todas las edades y niveles de condición física, y puede practicarse en cualquier momento del día

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Mantenerse activo es una herramienta
Mantenerse activo es una herramienta esencial para conservar la autonomía y prevenir el envejecimiento prematuro (Imagen ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales para mantener la salud y promover una vida larga y activa. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), la práctica regular de actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Además, mejora la salud mental, fortalece los músculos y huesos, y contribuye al bienestar general.

Con el paso de los años, mantenerse activo se convierte en una herramienta esencial para conservar la autonomía y prevenir el envejecimiento prematuro. Entre los diferentes tipos de ejercicio, hay uno que destaca por su sencillez, accesibilidad y grandes beneficios: caminar. No requiere equipo especial, se adapta a todas las edades y niveles de condición física, y puede practicarse en cualquier momento del día. Más allá de ser una simple actividad, caminar de manera regular puede marcar una gran diferencia en la calidad y duración de la vida.

Por qué necesitas caminar para vivir más y mejor

Para vivir más y mejor,
Para vivir más y mejor, hay que moverse, y caminar es el punto de partida perfecto (Imagen ilustrativa Infobae)

Caminar de forma habitual prolonga la vida y mejora la salud integral. El Minsa y EsSalud destacan que incluso una caminata moderada de 30 minutos al día puede reducir significativamente el riesgo de muerte prematura. Este ejercicio activa el sistema cardiovascular, mejora la circulación, regula el azúcar en la sangre y contribuye a mantener un peso saludable.

Caminar también estimula la producción de endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad”, lo que ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Asimismo, mejora la memoria, la atención y la función cognitiva, protegiendo al cerebro frente al deterioro asociado con la edad.

Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open encontró que las personas que caminan al menos 8.000 pasos diarios tienen un menor riesgo de enfermedades crónicas y viven más años que quienes llevan una vida sedentaria. No se trata solo de cantidad, sino de constancia: caminar todos los días, aunque sea a paso ligero, puede añadir años de vida saludable. Por eso, el mensaje es claro: para vivir más y mejor, hay que moverse, y caminar es el punto de partida perfecto.

Cuánto tiempo debes caminar a diario, según la edad

Un ritmo saludable al caminar
Un ritmo saludable al caminar es aquel que aumenta ligeramente la respiración y el ritmo cardíaco, pero permite mantener una conversación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas necesitan caminar al mismo ritmo ni durante el mismo tiempo. Las recomendaciones dependen de la edad, la condición física y los objetivos de salud.

  • Adultos jóvenes (18 a 40 años): se sugiere caminar entre 45 y 60 minutos diarios a un ritmo moderado o rápido, equivalente a 6 000 a 10 000 pasos por día. Esto mejora la resistencia cardiovascular y ayuda a mantener un peso adecuado.
  • Adultos de mediana edad (40 a 60 años): caminar entre 30 y 45 minutos al día, a un paso ligero (de 4 a 5 km/h), ayuda a prevenir la hipertensión, la diabetes y los problemas articulares.
  • Adultos mayores (más de 60 años): el objetivo puede ser 20 a 30 minutos diarios, adaptando el ritmo a la capacidad de cada persona. Lo importante es mantener la regularidad y evitar largos periodos de inactividad.

Según EsSalud, no es necesario hacerlo todo de una sola vez: se puede dividir la caminata en intervalos de 10 o 15 minutos a lo largo del día. Además, incorporar pequeñas acciones como subir escaleras, bajarse una parada antes del bus o pasear al aire libre suma movimiento y beneficios a la rutina.

Un ritmo considerado saludable es aquel que aumenta ligeramente la respiración y el ritmo cardíaco, pero permite mantener una conversación. Caminar a ese paso mejora la oxigenación y la capacidad pulmonar sin causar agotamiento.

Temas Relacionados

longevidadcaminarejercicioperu-salud

Más Noticias

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 30 de octubre de 2025

Como cada jueves, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4385

Resultados del Gana Diario: todos

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Tras culminar sus estudios universitarios, los hijos de la reconocida cantante decidieron seguir sus pasos y ya brillan con proyectos propios

Killay, Wayra y Alejandro: los

UNMSM instala el primer difractómetro de rayos X del país y fortalece la investigación científica: ¿para qué sirve?

La nueva instalación posiciona a la Facultad de Ciencias Físicas como pionera en análisis estructural de materiales en el país, permitiendo estudios que antes requerían infraestructura en el extranjero

UNMSM instala el primer difractómetro

Minedu impulsa talento juvenil en Feria de Ideas Productivas de CETPRO de Lima y Callao

La actividad reunió a autoridades, docentes y jóvenes para mostrar el alcance de la formación técnico-productiva y su aporte a la empleabilidad

Minedu impulsa talento juvenil en

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Desde Eva Ayllón hasta Arcángel, Lima ofrece conciertos, peñas y fiestas temáticas para disfrutar Halloween y el Día de la Canción Criolla 2025.

Halloween y el Día de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña lidera lista presidencial

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

ENTRETENIMIENTO

Killay, Wayra y Alejandro: los

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

Alejandra Baigorria elige a la hija de Christian Domínguez como imagen principal de su nueva colección: “Verano 2026”

DEPORTES

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica