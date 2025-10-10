Perú

10 beneficios para la salud de caminar 10 mil pasos al día

Alcanzar los 10 mil pasos diarios es equivalente a caminar aproximadamente 7 a 8 kilómetros

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Caminar regularmente ayuda a fortalecer
Caminar regularmente ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y reducir la presión arterial

En los últimos años, se habla cada vez más de la importancia de caminar a diario como una de las formas más simples y efectivas de mantener una buena salud física y mental. A diferencia de otros ejercicios, caminar no requiere equipamiento costoso ni una gran preparación física, lo que la convierte en una actividad accesible para personas de todas las edades. Según el Ministerio de Salud (Minsa), la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda caminar porque es una forma segura de mantenerse activo que ofrece diversos beneficios. Al respecto, una meta popular que se ha difundido en todo el mundo es alcanzar los 10 mil pasos diarios, equivalente a caminar aproximadamente 7 a 8 kilómetros.

10 beneficios de caminar 10 mil pasos al día

Caminar promueve la longevidad porque las personas activas físicamente viven más y con mejor calidad de vida
  1. Mejora la salud cardiovascular: caminar regularmente ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y reducir la presión arterial. Al alcanzar los 10 mil pasos, el flujo sanguíneo se activa y se favorece la oxigenación de los tejidos, lo que previene enfermedades como la hipertensión y los infartos.
  2. Ayuda a controlar el peso: caminar es una forma eficaz de quemar calorías y mantener un peso saludable. Según EsSalud, una caminata de 10 mil pasos puede quemar entre 300 y 500 calorías, dependiendo del ritmo y del peso corporal.
  3. Reduce el riesgo de diabetes tipo 2: la actividad física regular mejora la sensibilidad a la insulina, facilitando que el cuerpo regule mejor los niveles de glucosa. Caminar diariamente contribuye a prevenir o controlar la diabetes, especialmente en personas con antecedentes familiares.
  4. Fortalece los músculos y huesos: caminar tonifica las piernas, glúteos y abdomen, al mismo tiempo que mejora la densidad ósea. El Minsa destaca que el ejercicio moderado, como caminar, ayuda a prevenir la osteoporosis y el debilitamiento muscular asociados con el envejecimiento.
  5. Favorece la salud mental: dar un paseo al aire libre libera endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad”, que reducen el estrés y la ansiedad. Caminar también estimula la creatividad y mejora el estado de ánimo general.
  6. Mejora la digestión: caminar después de las comidas favorece el tránsito intestinal y ayuda a evitar la sensación de pesadez. Es una práctica sencilla que contribuye a mantener un sistema digestivo saludable.
  7. Fortalece el sistema inmunológico: el movimiento diario estimula la circulación linfática, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas y fortaleciendo las defensas naturales frente a virus y bacterias.
  8. Favorece un mejor descanso: caminar con regularidad mejora la calidad del sueño, ya que ayuda a reducir la tensión acumulada y a regular los ritmos circadianos. Quienes caminan diariamente suelen conciliar el sueño más rápido y dormir mejor.
  9. Aumenta la energía y la concentración: lejos de cansar, caminar activa el metabolismo y mejora la oxigenación del cerebro, lo que incrementa la concentración, la memoria y la productividad durante el día.
  10. Promueve la longevidad: las personas activas físicamente viven más y con mejor calidad de vida. Caminar 10 mil pasos al día ayuda a mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones con el paso de los años.

Caminar es la mejor forma de romper con el sedentarismo

Caminar tonifica las piernas, glúteos y abdomen, al mismo tiempo que mejora la densidad ósea

El sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública del siglo XXI. De acuerdo con el Minsa, más del 60 % de la población peruana adulta no realiza suficiente actividad física, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Caminar es una forma sencilla y segura de romper con ese estilo de vida inactivo.

A diferencia de otros ejercicios más exigentes, caminar puede adaptarse fácilmente a la rutina diaria: ir al trabajo, subir escaleras en lugar de usar el ascensor o dar un paseo después de comer son pequeñas acciones que suman pasos. Además, caminar no implica impacto fuerte en las articulaciones, por lo que puede practicarse incluso por personas mayores o con sobrepeso.

Romper con el sedentarismo a través de la caminata también tiene un efecto positivo en la mente: reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y fortalece la sensación de bienestar general, aspectos esenciales para mantener una vida equilibrada.

