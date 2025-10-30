Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

Sugeyn Cipriani y su misterioso galán Basten Flores: Magaly Medina revela detalles inéditos en vivo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la emisión de Magaly TV La Firme del miércoles 29 de octubre, Magaly Medina volvió a encender la polémica al revelar la verdadera identidad del nuevo saliente de Suheyn Cipriani, a quien ella misma reconoció en confianza durante un corte del programa.

Lo que parecía una anécdota romántica terminó convirtiéndose en una revelación que ha generado revuelo, especialmente por los antecedentes del hombre involucrado. Todo comenzó cuando la modelo llegó al set de televisión para recoger sus ollas, sin imaginar que saldría con un titular inesperado.

Durante la conversación, Magaly Medina le preguntó directamente si su nuevo pretendiente era Basten Flores Torres, un hombre de 34 años oriundo de Iquitos, con quien había sido vista hace unas semanas en una situación bastante comprometida.

Aunque Suheyn intentó negarlo en cámara, según Magaly, fuera del aire lo admitió sin rodeos: “Cuando terminamos acá la conversación, ella me aceptó a mí que sí es su nuevo saliente”, reveló la conductora, dejando en evidencia lo que la modelo trató de ocultar.

Luego de ello, las cámaras del programa captaron a la exMiss Perú y a Basten Flores el pasado 8 de octubre, a plena luz del día, a bordo de una camioneta Porsche, comiendo ceviche en bolsa en el distrito de Surco. La escena, lejos de pasar desapercibida, llamó la atención no solo por la familiaridad entre ambos, sino también por el vehículo de lujo en el que se transportaban.

Sin embargo, lo más sorprendente fue descubrir que la camioneta no pertenecía al presunto galán, sino a un abogado de Maynas, Gabriel Eguren Galván, residente en Iquitos, quien, según Magaly, “debe ser un excelente amigo para prestarle su tití y que lo maneje en Lima”.

No fue el único auto de lujo vinculado al entorno del nuevo saliente de Suheyn. En la investigación presentada en el programa, Basten Flores también habría sido visto conduciendo un Maserati, perteneciente a otro “amigo” identificado como William Romaina, un emprendedor de ropa que también vive en Iquitos.

Ambos vehículos —de altísima gama y registrados fuera de Lima— levantaron sospechas. Magaly Medina comentó con ironía: “Es bien raro, ¿no?, eso de que manejes unos carros de alta gama cuyos dueños viven en Iquitos. Si los compras acá, te los llevas, no los dejas acá. ¿Por qué manejaría carros que están a nombre de otras personas?”.

Intentando sonar “ingenua”, como ella misma dijo, la periodista señaló: “Voy a intentar parecer que no soy malpensada, pero mejor eso se lo dejo a la SUNAT, a la policía o a la fiscalía. Ellos sabrán qué pensar”. De esta forma, Magaly dejó entrever que el origen y uso de estos autos podría merecer una revisión más profunda por parte de las autoridades.

El listado de procesos de Basten Flores

El informe continuó revelando información inquietante sobre el pasado judicial del supuesto galán. Según la investigación presentada en el programa, Basten Flores Torres tendría múltiples procesos fiscales registrados en diferentes partes del país.

En Lima, habría sido imputado en 2011 por el delito de hurto agravado, y años más tarde, en 2021, enfrentó una investigación por delitos informáticos, seguida de otra en 2022 por fraude informático. Pero eso no fue todo: en la región San Martín, en el año 2013, también fue investigado por posesión de explosivos, y en Piura, nuevamente en 2021, figura otra acusación por fraude informático.

“Datos que no cualquiera tiene, pero que se encuentran en fiscalía”, recalcó la voz en off del programa. Estos hallazgos pintan un perfil poco alentador del hombre que hoy conquista a la modelo, a quien Magaly no dudó en llamar “la reina de los malandros”.

La conductora, sin perder su característico tono sarcástico, remató el informe con una advertencia: “Nosotros ya hicimos nuestro servicio a la comunidad, Sugey. Te prometimos cuidar, te cuidamos. Solo te decimos, ya, que revisada no mata gente”. Con esa frase, Magaly Medina cerró el tema dejando en claro que, aunque la modelo tenga derecho a rehacer su vida, es importante que sepa con quién está saliendo.

