Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Suheyn Cipriani confirma intervención policial en San Borja: “Me han hecho corralito, pero no hice nada malo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La modelo Suheyn Cipriani volvió a acaparar titulares, esta vez por un incidente ocurrido en San Borja, donde fue intervenida por la Policía Nacional del Perú al no portar su documento de identidad durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno.

El hecho, que tuvo lugar el pasado 25 de octubre, fue revelado durante la emisión del programa Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina sorprendió a la modelo mostrándole la ocurrencia policial registrada esa misma fecha.

De acuerdo con el parte policial, Suheyn y su acompañante fueron intervenidos cuando circulaban en una moderna camioneta Porsche a la altura de la cuadra 2 de la avenida Cavalier, en el distrito de San Borja. Los agentes del orden detuvieron el vehículo tras notar que ninguno de los ocupantes llevaba consigo su documento de identidad, una falta que cobra relevancia al tratarse de un periodo de emergencia nacional.

Al ser consultada por la propia Magaly Medina sobre el incidente, Suheyn reconoció que ella era quien conducía el vehículo y que, efectivamente, no llevaba consigo sus documentos personales al momento de la intervención. “Me han hecho corralito, yo vengo con cariño acá. Es un amigo, no tenemos nada”, expresó entre risas, intentando restarle dramatismo a la situación.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido, sobre todo porque la modelo se encuentra actualmente en medio de un proceso judicial con su expareja, el cantante César Vega, con quien mantiene una disputa por la manutención de su hija. Este nuevo episodio volvió a poner su nombre en la palestra mediática, aunque ella insistió en que fue un simple malentendido y que no cometió ninguna falta grave.

El programa de Magaly Medina difundió el documento oficial donde se consigna la intervención de la modelo, lo que generó sorpresa en el set, ya que Cipriani había sido invitada como entrevistada y no esperaba que la conductora sacara a relucir el parte policial en vivo. A pesar del incómodo momento, Suheyn mantuvo la calma y respondió con naturalidad, reiterando que la situación no pasó a mayores y que todo fue resuelto en el momento.

“Fue un momento tenso, claro, porque nadie quiere que lo intervengan, pero no estaba haciendo nada malo. Simplemente, no tenía mi documento, lo dejé en casa. Los agentes hicieron su trabajo y todo quedó ahí. No hay nada irregular”, aseguró la modelo tras la emisión del programa.

Fuentes cercanas a la producción indicaron que la Policía permitió a Cipriani retirarse luego de la verificación de sus datos personales, y que la intervención no derivó en sanción alguna. Sin embargo, el episodio sirvió para recordar la importancia de portar siempre el DNI o licencia de conducir, especialmente durante un estado de emergencia, cuando los controles policiales suelen intensificarse.

Hace poco, Suheyn Cipriani se refirió brevemente al proceso legal que mantiene contra César Vega, el padre de su hija. La modelo confirmó que no logró llegar a un acuerdo con el cantante en la audiencia de conciliación por la pensión alimenticia, por lo que ha decidido llevar el caso a juicio.

“Sí, no llegamos a un acuerdo y nos va a tocar ir a juicio ahora. Obviamente, estamos analizando con mi abogado cómo vamos a proceder, pero sí o sí vamos a ir a juicio”, afirmó con determinación. Además, remarcó que su único objetivo es velar por el bienestar y los derechos de su pequeña. “Solo estoy luchando por mi hija, por lo que le corresponde. No estoy pidiendo nada que no sea justo”, añadió.

La influencer dejó claro que el episodio policial no tiene relación con el proceso legal y que se mantiene enfocada en resolver sus asuntos personales con serenidad. “La gente puede hablar, pero yo sé quién soy y en qué estoy enfocada. A veces pasan cosas, pero uno sigue adelante”, declaró ante los medios.

