Sergio Baigorria apoya a su madre, Verónica Alcalá, y cuestiona a Thamara Medina: “¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento?”

La controversia que involucra a los hermanos Baigorria y a su madre, Verónica Alcalá, viene generando la atención pública, mucho más luego de la publicación de una carta y un video por parte de Thamara Medina, la hija menor. En estos materiales, Thamara relató episodios de violencia y abandono durante su infancia, señalando directamente a su madre. La reacción no se hizo esperar: Sergio, hermano de Alejandra Baigorria y medio hermano de Thamara, defendió públicamente a Verónica Alcalá y cuestionó la ausencia paterna de Medina.

Sergio Baigorria utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que expresó su versión de los hechos y respaldó una vez más a su madre. A través de sus historias en Instagram afirmó: “Yo estuve ahí y vi todo lo que mi mamá vivió. Sus exparejas la humillaron, la maltrataron y la abandonaron económicamente. Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí”, se lee en su comunicado.

“Aún así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, continuó el hermano de Alejandra Baigorria. El joven empresario insistió en que no se puede hablar de una historia sin conocerla completa y dirigió una pregunta directa a su hermana menor.

“¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada”, añadió. Sergio lamentó la distorsión de los hechos y reiteró su apoyo incondicional a su madre, subrayando que, si algún día decide contar su propia historia, lo hará desde su verdad.

Alejandra Baigorria y su postura ante el conflicto familiar

Mientras la polémica crecía, Alejandra Baigorria optó por la discreción y la cautela. En declaraciones recogidas por América Espectáculos, la empresaria y figura televisiva manifestó su deseo de que los asuntos familiares se resuelvan en privado. “Hay cosas que no se deben decir, cosas que se pueden solucionar, independientemente de todo”, expresó la chica reality, quien también enfatizó la importancia de proteger a sus hermanos menores y a su madre del escrutinio público.

La ‘Gringa de Gamarra’ sostuvo: “No todo debe contarse públicamente. Hay asuntos que se resuelven en casa”. Alejandra reconoció el impacto emocional que le ha generado la situación, pero evitó profundizar en detalles, insistiendo en que todos atraviesan momentos difíciles y que la prioridad es preservar la salud mental y la intimidad familiar.

“Yo he pasado cosas y peores, mis hermanos también, y tú y todo el mundo. No hay acá alguien que me diga que no ha tenido un problema familiar en este mundo, todos hemos tenido”, declaró.

Alejandra Baigorria y su postura ante el conflicto familiar con su madre y hermana Thamara Medina. Video: Más Espectáculos

La carta de Thamara Medina y el origen de la controversia

El detonante de la controversia fue la carta y el video publicados por Thamara Medina, de 23 años, en los que narra su experiencia de una infancia marcada por la violencia, el miedo y la indiferencia. “Hoy quiero contar la historia de una niña que creció rodeada de gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, relató Thamara en su testimonio, que rápidamente se viralizó.

La joven explicó que su intención no era señalar culpables, sino liberarse del peso del silencio: “Esta historia no tiene nombres porque no busca señalar. Es una historia real contada como un cuento, porque muchas veces la única forma de sobrevivir a lo vivido es envolviéndolo en palabras”. En su carta, Thamara describió cómo la violencia y la desatención emocional se normalizaron en su entorno familiar.

“A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel”, dijo. La joven confesó que aprendió a callar y a disimular el dolor, creyendo que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Con el tiempo, esa inseguridad la llevó a repetir patrones dolorosos en su adolescencia.

Thamara también recordó el episodio ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en abril de 2025, cuando agredió físicamente a su madre, un hecho que, según su relato, marcó un punto de quiebre y la impulsó a hablar públicamente: “Reaccioné con la furia de la niña que nunca fue escuchada. Nadie sabía lo que había detrás, cuántas veces había sido empujada o sacada de su casa”.

El testimonio de Thamara generó una ola de apoyo en redes sociales y abrió un debate sobre la violencia intrafamiliar y la salud mental. La joven concluyó su mensaje con palabras de esperanza para quienes se identifican con su historia: “Hablar no es traicionar, es sanar”.

Hermana de Alejandra Baigorria revela la tormentosa infancia que vivió al lado de su madre. IG: Thamara Medina.

Reunión familiar y ausencia de Thamara Medina

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria compartió en Instagram imágenes de una reunión familiar celebrada en un restaurante de Lima por el cumpleaños de su hermano menor. En la publicación, Alejandra se mostró sonriente junto a su padre, sus hermanos varones y su madre, Verónica Alcalá.

Sin embargo, la ausencia de Thamara Medina no pasó desapercibida y generó comentarios entre los seguidores de la empresaria. Algunos usuarios especularon sobre si Thamara fue invitada o si decidió no asistir, mientras que otros destacaron la importancia de la unión familiar pese a las diferencias. La reunión evidenció la distancia actual entre Thamara y el resto de la familia, en un contexto marcado por las recientes revelaciones y la exposición mediática del conflicto.