Perú

Magaly Medina sobre testimonio de Tamara Medina: “Ojalá vaya a terapia para sanar su pasado”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó el emotivo relato en el que la hermana menor de Alejandra Baigorria habló de los episodios de violencia y dolor que vivió durante su niñez

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina aplaude la valentía de Tamara Baigorria tras confesar su dura infancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Tamara Baigorria, la hermana menor de Alejandra Baigorria, reapareció en redes sociales para abrir su corazón y hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida. A través de una carta narrada en tono de cuento, la joven relató su infancia marcada por la violencia, los gritos y el miedo, explicando el trasfondo del enfrentamiento con su madre durante la boda de Alejandra, hecho que la expuso duramente a la crítica pública.

Hoy quiero contar una historia. La historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, empieza diciendo la carta que Tamara publicó en sus redes. Su mensaje, que dura más de dos minutos, describe con dolor contenido los años que vivió intentando entender por qué la figura materna, que debía ser su refugio, se convirtió también en su tormento.

No todas las madres saben proteger, no todos los abrazos son cálidos, y a veces quienes deberían cuidarte te rompen por dentro”, continuó. A lo largo de su relato, Tamara habla de alcohol, gritos e indiferencia, evocando un ambiente familiar marcado por el descontrol y la falta de afecto.

“Hay que poner límites, incluso
“Hay que poner límites, incluso a los padres”: Magaly Medina tras las revelaciones de Tamara Baigorria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según explicó, durante años creyó que todo lo malo que sucedía era su culpa. “Pensaba que si mi madre me decepcionaba, era porque yo no era suficiente; si me gritaban, era porque hacía algo mal”, escribió, retratando el sentimiento de culpa que arrastró desde la niñez.

La joven también se refirió indirectamente al episodio que protagonizó en la boda de Alejandra, cuando fue captada agrediendo a su madre en medio de la celebración. En su mensaje, usó un lenguaje poético y simbólico para describir cómo la mujer adulta reaccionó impulsada por la “niña herida” que aún llevaba dentro. “Bastó una mirada, una orden, para que todo volviera. La mujer, aún herida, reaccionó con la furia de la niña que nunca fue escuchada”, narró.

Tamara dio a entender que su reacción no fue fruto del momento, sino el resultado de años de dolor reprimido y de una relación materna compleja. “Nadie sabía lo que había detrás. Nadie entendía cuántas veces había sido empujada, cuántas veces la habían sacado de su propia casa, de su propio cuerpo, de su derecho a sentirse querida”, escribió con crudeza.

“Hay que poner límites, incluso
“Hay que poner límites, incluso a los padres”: Magaly Medina tras las revelaciones de Tamara Baigorria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Tras la publicación, cientos de personas le enviaron mensajes de apoyo. Horas después, la joven agradeció las muestras de cariño y reconoció que muchas personas se identificaron con su historia. “La niña que nadie pudo cuidar, ahora me tengo a mí. En su momento era una niña tratando de sostener a adultos, y las cosas se salieron de las manos”, expresó entre lágrimas en un video.

También reflexionó sobre lo difícil que puede ser aceptar que la familia no siempre representa un lugar seguro. “A veces la familia te daña, y te daña mucho más que una persona que probablemente no lo sea. No hay que invalidar ninguna experiencia”, dijo con voz entrecortada.

“Hay que poner límites, incluso
“Hay que poner límites, incluso a los padres”: Magaly Medina tras las revelaciones de Tamara Baigorria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina aconseja a Tamara de llevar terapia

Su testimonio no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien analizó el tema durante la edición del 27 de octubre de su programa “Magaly TV La Firme”. La conductora expresó que, aunque la violencia nunca se justifica, el relato de Tamara despierta empatía porque muestra el dolor de una infancia quebrada.

Ella habla de gritos, de golpes, de insultos, de una infancia transcurrida en un ambiente nada pacífico. Si hubiera querido ser más dura, lo habría dicho con todas sus letras, pero usó un lenguaje sutil, envuelto en cariño, y eso nos hace entender su dolor sin necesidad de justificarlo”, comentó Magaly ante cámaras.

La periodista también destacó que muchas personas crecen en hogares donde el amor y la violencia coexisten, pero insistió en que el proceso de sanación pasa por poner límites. “A veces la familia que se supone debía cuidarte es la que más te daña. Y depende de uno poner un límite, perdonar con cariño, pero tomar distancia para no seguir lastimándose”, reflexionó.

Además, Magaly Medina recomendó que Tamara acuda a terapia para trabajar sus emociones y cerrar las heridas del pasado. “Ojalá vaya a terapia y pueda superar esos episodios. Todos tenemos historias difíciles, pero no debemos dejar que el dolor se convierta en un ancla que nos impida avanzar”, dijo.

Magaly Medina. Infobae Perú /
Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Tamara MedinaMagaly MedinaAlejandra BaigorriaMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

El exboxeador fue captado muy cercano a una joven psicóloga, a tan solo unos meses de haberse separado de Lozano

Jackson Mora deja atrás su

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

La actriz peruana agradeció la oportunidad de volver a la ficción después de nueve años y confesó que su salud la obligó a dar un paso al costado

Natalia Salas se despide de

John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez

El cantante fue grabado junto a la modelo chiclayana durante dos eventos consecutivos, mostrando gran cercanía

John Kelvin sorprende al aparecer

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

La modelo confesó que la pérdida masiva de su cabello fue la señal que la llevó a buscar ayuda médica, momento en el que finalmente descubrió la enfermedad que estaba padeciendo

Korina Rivadeneira revela el drama

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

“No sé si el juez se la aceptará”. La periodista aseguró que su equipo legal se encargará del caso tras la advertencia del exalcalde de La Molina, quien la acusa de dañar su imagen y la de su familia

Magaly Medina sobre demanda millonaria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un sentenciado por terrorismo, una

Un sentenciado por terrorismo, una parlamentaria que le corten las uñas y ‘mocha sueldos’: los cuadros electos por Perú Libre en el Congreso

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez: “Este juanete de la política no existiría si no hubiera gente que vota con los pies”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora deja atrás su

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

DEPORTES

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”