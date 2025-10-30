Perú

Alejandra Baigorria responde a su hermana tras revelaciones sobre su infancia: “Hay cosas que se resuelven en familia”

La empresaria rompió su silencio tras el testimonio de su hermana menos , quien narró los episodios de violencia vividos junto a su madre. La empresaria pidió respeto y discreción familiar

Tras la repercusión de las declaraciones de Thamara Medina, Alejandra Baigorria abogó por la privacidad y el manejo interno de los conflictos, evitando exponer más detalles ante la opinión pública (Amor y Fuego)

El testimonio de Thamara Medina sobre la infancia que compartió con su madre, Verónica Alcalá, generó una ola de reacciones en redes sociales y dentro de su entorno familiar.

La hermana menor de Alejandra Baigorria expuso, mediante un video, los episodios de violencia que vivió y cómo logró romper el silencio después de años. Las declaraciones emocionaron al público y abrieron debate sobre las heridas familiares no resueltas.

Horas después, Alejandra respondió desde la cautela, pidiendo mantener esos temas en privado y asegurar que ella también atravesó momentos difíciles. “No todo debe contarse públicamente. Hay asuntos que se resuelven en casa”, expresó.

Thamara Medina y el relato que conmovió a las redes

La hermana menor de Alejandra
La hermana menor de Alejandra Baigorria sorprendió al compartir un video donde confesó haber crecido rodeada de gritos y miedo, buscando transformar su historia en un mensaje de liberación. (Amor y Fuego)

Thamara Medina sorprendió al compartir en video un testimonio cargado de emoción, en el que relató cómo vivió una infancia marcada por la violencia y el miedo. Con voz pausada y tono reflexivo, explicó que no buscaba señalar a nadie, sino liberar un peso que había cargado durante años.

“Hoy quiero contar la historia de una niña que creció rodeada de gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, narró. En el video, que rápidamente se volvió viral, aseguró que decidió hablar porque necesitaba sanar y no continuar repitiendo los patrones de dolor que la marcaron desde pequeña.

Thamara recordó episodios en los que el afecto se mezclaba con el maltrato y la indiferencia. “A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol o en la violencia”, dijo. En su carta visual, reflexionó sobre cómo aprendió a callar y disimular el dolor, creyendo que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección.

Con el paso de los años, explicó que esas experiencias moldearon su forma de relacionarse y que, en su adolescencia, repitió vínculos que le recordaban el dolor. “Creía que si me gritaban era porque yo no era suficiente”, confesó. Sin embargo, destacó que con el tiempo algo dentro de ella cambió. “Una fuerza me decía que tenía que romper la cadena. Que había otra manera de vivir”, afirmó.

Alejandra Baigorria pide discreción y unidad familiar

La empresaria Alejandra Baigorria respondió
La empresaria Alejandra Baigorria respondió con cautela a las revelaciones de su hermana. “Hay cosas que se deben mantener en casa”, afirmó, al pedir silencio y reconciliación. (Amor y Fuego)

Horas después de la publicación del video, Alejandra Baigorria fue abordada por la prensa y expresó su posición con serenidad. La empresaria, conocida por su carácter fuerte en televisión, esta vez optó por la mesura. “No voy a opinar del tema porque creo que los asuntos familiares, sobre todo cuando involucran a personas que no pertenecen al medio, deben quedarse en casa”, señaló.

Sus declaraciones marcaron un intento por bajar el tono mediático a la situación. “Todos hemos pasado por momentos complicados. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Hay cosas que no se deben decir públicamente, sino trabajar de manera personal o con ayuda profesional”, comentó.

Alejandra reconoció que también atravesó situaciones difíciles dentro del entorno familiar. “Yo he pasado cosas, y peores. Mis hermanos también. Todos tenemos historias que preferimos manejar en privado”, añadió. Según indicó, su principal preocupación es preservar la paz emocional y evitar que las diferencias personales se transformen en espectáculo mediático.

“Creo que lo más importante ahora es cuidar la salud mental de todos. Estos temas se tratan con psicólogos o dentro de casa, no en redes sociales. No quiero dañar a nadie”, concluyó la empresaria ante las cámaras.

El recuerdo de la infancia y el eco en la familia

La confesión de Thamara tocó
La confesión de Thamara tocó una fibra profunda en su familia y en miles de espectadores, recordando que detrás de toda sonrisa pública puede esconderse una historia de dolor (Amor y Fuego)

En su video, Thamara también recordó el incidente ocurrido durante la boda de Alejandra, en abril de 2025, cuando protagonizó un enfrentamiento con su madre que fue grabado y ampliamente difundido. Aquella situación, explicó, fue el detonante para contar su verdad.

“Reaccioné con la furia de la niña que nunca fue escuchada. Nadie sabía lo que había detrás, cuántas veces había sido empujada o sacada de su casa”, expresó con voz temblorosa. Dijo que aquel episodio marcó un punto de quiebre: “Fue el momento en que entendí que debía hablar, no por venganza, sino por sanación”.

El video cerró con un mensaje esperanzador. “Hoy esa niña abraza a su yo del pasado. Le dice que ya pasó, que no fue su culpa, que sí merece amor”, afirmó. También se dirigió a su público: “Si tú te reconoces en estas palabras, no estás sola. Contar tu historia no es debilidad, es valentía”.

Mientras tanto, la madre de ambas, Verónica Alcalá, no ha brindado declaraciones. Sin embargo, el testimonio de Thamara ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su fortaleza al hablar sobre un tema sensible.

Pese a las diferencias expuestas, ambas hermanas parecen coincidir en algo: la necesidad de sanar. Thamara a través de la palabra; Alejandra, mediante la discreción y el silencio. En medio del ruido mediático, la familia Baigorria enfrenta nuevamente la mirada pública, entre la empatía del público y el deseo de cerrar heridas.

