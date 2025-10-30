Perú

Chiclayo instala estatua monumental del papa León XIV y prepara gran inauguración con el presidente José Jerí

La escultura de cinco metros de altura, elaborada en fibra de vidrio por el artista Juan Carlos Ñañaque, fue colocada en el ingreso sur de la ciudad y será develada oficialmente en los próximos días

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Una nueva obra monumental ya se levanta en el ingreso sur de Chiclayo. Se trata de una escultura del papa León XIV, una figura de cinco metros de altura elaborada íntegramente en fibra de vidrio por el artista chiclayano Juan Carlos Ñañaque. Tras tres meses de trabajo continuo, la pieza fue finalmente instalada este miércoles 29 de octubre, en medio de gran expectativa de vecinos y autoridades locales.

El proceso de colocación inició a las 10 de la mañana y se extendió durante varias horas hasta completar la instalación de la estructura, que busca convertirse en un nuevo atractivo turístico para quienes ingresen a la llamada Capital de la Amistad. El propio Ñañaque supervisó los últimos detalles de montaje, asegurando que la escultura quedara lista para su próxima develación oficial.

Una obra que busca fortalecer la ruta turística “Los caminos del Papa León XIV”

Chiclayo prepara estatua gigante del
Chiclayo prepara estatua gigante del papa León XIV para instalarla al ingreso de la ciudad - RPP Noticias

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mio, explicó que este proyecto forma parte de las iniciativas de puesta en valor de la ruta turística Los caminos del Papa León XIV, que pretende reforzar la identidad cultural y religiosa de la región Lambayeque. Según detalló, esta intervención busca consolidar un circuito de interés que conecte puntos históricos y simbólicos relacionados con el recordado pontífice.

La escultura, trabajada en fibra de vidrio reforzada, destaca por su gran escala y por el acabado realista con el que el artista local ha querido rendir homenaje al papa León XIV. Ñañaque, reconocido en la región por sus obras públicas, señaló que su objetivo fue representar “una figura majestuosa y serena que refleje el legado espiritual del papa”, y añadió que el diseño fue concebido para resistir las condiciones climáticas de la zona.

De acuerdo con el gerente regional, la inauguración oficial del monumento está programada dentro de diez días aproximadamente, y contará con la presencia del presidente de la República, José Jerí, junto a ministros de Estado y otras autoridades locales y nacionales. El evento formará parte de un programa de actividades turísticas y culturales con el que se busca atraer visitantes y dinamizar la economía local.

Con esta instalación, Chiclayo suma un nuevo ícono a su paisaje urbano y reafirma su apuesta por el arte público como herramienta de promoción turística. La estatua del papa León XIV, ubicada estratégicamente en el acceso sur de la ciudad, promete convertirse en un punto de referencia para residentes y viajeros que lleguen al corazón del norte peruano.

Chiclayo es reconocida por ley como cuna espiritual del papa León XIV

Chiclayo prepara estatua gigante del
Chiclayo prepara estatua gigante del papa León XIV para instalarla al ingreso de la ciudad - RPP Noticias

La Ley N° 32472, promulgada por el Congreso de la República, declaró a Chiclayo como la cuna espiritual del papa León XIV y estableció de interés nacional el desarrollo del proyecto “Caminos del Papa León XIV”, una ruta turístico-cultural que recorrerá distintos puntos del norte del país. De acuerdo con la norma, esta iniciativa abarcará lugares emblemáticos ubicados en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, donde se impulsará la creación de espacios con valor histórico y religioso vinculados al pontífice.

La ley encarga la ejecución de este proyecto al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Estas entidades serán responsables de definir los tramos, sitios de interés y actividades culturales que integrarán la ruta, con el objetivo de fortalecer la identidad espiritual de Chiclayo y promover el turismo interno y receptivo. Según información difundida por medios oficiales, la articulación entre los sectores permitirá consolidar una nueva oferta patrimonial para visitantes nacionales y extranjeros.

El reconocimiento a Chiclayo se fundamenta en el vínculo histórico del papa León XIV (Robert Prevost) con la región. El actual pontífice, de nacionalidad estadounidense y miembro de la Orden de San Agustín, desarrolló una destacada labor pastoral en el norte peruano desde la década de 1980. Durante su permanencia en el país, Prevost ejerció funciones religiosas y sociales en comunidades locales y llegó a ser obispo de la diócesis de Chiclayo en 2014, cargo desde el cual impulsó proyectos educativos, solidarios y de formación religiosa. Por ello, la ciudad ha sido reconocida oficialmente como el principal referente simbólico y espiritual de su legado.

Temas Relacionados

Papa León XIVEstatuaChiclayoLambayequeperu-noticias

Más Noticias

Expertos de Caral alertaron sobre el riesgo de destrucción en la Hacienda San Nicolás antes del atentado contra el patrimonio cultural

La Zona Arqueológica Caral advirtió que la maquinaria destruyó por completo dos edificaciones históricas, mientras que el Ministerio de Cultura precisó que la casa principal de la Hacienda San Nicolás se mantiene íntegra, aunque sí hubo daños parciales en sus dependencias monumentales

Expertos de Caral alertaron sobre

Alcalde de Lima anuncia que desde mañana se suspenderá el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra

El fallo judicial establece que, pese a la suspensión del cobro, la concesionaria Rutas de Lima deberá continuar con el mantenimiento de las vías mientras dure la medida

Alcalde de Lima anuncia que

Alejandra Baigorria responde a su hermana tras revelaciones sobre su infancia: “Hay cosas que se resuelven en familia”

La empresaria rompió su silencio tras el testimonio de su hermana menos , quien narró los episodios de violencia vividos junto a su madre. La empresaria pidió respeto y discreción familiar

Alejandra Baigorria responde a su

Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿una señal de cerrar etapas?

El futbolista de Universitario reapareció en redes con el cabello totalmente rubio, desatando rumores sobre un cierre de ciclos tras su separación de Ana Siucho.

Edison Flores sorprende con radical

Minsa confirma y controla nuevo caso de sarampión en menor que arribó de Nueva Zelanda

Autoridades sanitarias activan cerco y refuerzan vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus que portaba un bebé de 11 meses

Minsa confirma y controla nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga toma distancia

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria responde a su

Alejandra Baigorria responde a su hermana tras revelaciones sobre su infancia: “Hay cosas que se resuelven en familia”

Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿una señal de cerrar etapas?

Ximena Díaz asume el personaje de Natalia Salas en ‘Eres mi bien’: “Prometo que cuidaré mucho a tu Mechita”

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Las frases más filosas de Pamela López contra Pamela Franco y Christian Cueva tras el escaso éxito de la cumbiambera: “Son un par de cómicos”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares