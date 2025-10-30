Perú

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

El presidente interino señaló que la divulgación fue obligatoria por norma, pero expresó reparos sobre la reincidencia en la exposición de información sensible de la ciudadanía

Por Luis Paucar

Guardar
La Defensoría del Pueblo advirtió
La Defensoría del Pueblo advirtió que la plataforma de Reniec permite consultar datos como domicilio y huella dactilar, lo que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales

El presidente interino José Jerí se pronunció este miércoles tras la publicación masiva de datos personales, como número de documento de identidad y dirección, por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que difundió la Lista del Padrón Inicial (LPI) de cara a las elecciones generales de 2026.

En su cuenta de X (antes Twitter), la red que utiliza habitualmente, el mandatario solicitó a un usuario que le enviara un mensaje directo relatando la situación. Más tarde, respondió a otro que le indicó que la filtración incluyó también su propio registro.

“Pues sí. Así como el de todos los peruanos, según veo. Aunque tampoco era necesario volver a exponer la información”, escribió. Jerí también replicó a la periodista Stefany Medina de Willax, quien denunció el hecho en el programa Contracorriente.

“Carmen (Velarde, jefa de Reniec) me explicó la norma que habilita ello y que está en el marco del proceso electoral, por ende era obligatorio”, añadió. Durante la jornada, distintos ciudadanos reportaron la publicación de sus datos personales y la Defensoría del Pueblo expresó “su preocupación por la reciente habilitación de la plataforma virtual del Reniec para la consulta pública de la Lista del Padrón Inicial de ciudadanos”.

Cambios legales en marzo de
Cambios legales en marzo de 2025 dispusieron la inclusión de domicilio e impresión dactilar en el padrón electoral

“Hemos advertido que dicha plataforma muestra información personal sensible, como los datos respecto al domicilio y huella dactilar, al momento de realizar la consulta”, señaló el organismo, al recordar que estos datos permanecen reservados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y deben preservarse.

El organismo recordó además que un cambio normativo en marzo de 2025 estableció que el padrón electoral debe contener datos de domicilio e impresión dactilar, disposición que “indefectiblemente resulta contraria a la protección dispuesta por la Ley de Protección de Datos Personales, máxime si nos encontramos en un contexto de emergencia y de alta inseguridad”.

“Exhortamos al Reniec a implementar mecanismos de protección necesarios para restringir la visualización sin control de los domicilios de los ciudadanos de las circunscripciones territoriales como ocurre en la actualidad, en resguardo del derecho fundamental a la protección de datos personales”, agregó.

La Defensoría también instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a ejercer su función de fiscalización respecto a los ciudadanos votantes, con el objetivo de evitar la divulgación de información sensible que expone a la población a riesgos delictivos.

Reniec defendió la medida como
Reniec defendió la medida como un acto legal y transparente, fundamentado en la Ley Orgánica de Elecciones

Ante las quejas en redes sociales, el organismo involucrado publicó un comunicado afirmando que la medida cuenta con respaldo de la Ley Orgánica de Elecciones y que la divulgación del LPI constituye “un proceso legal, obligatorio y transparente”.

Además, señaló que la Ley Orgánica de Elecciones dispone que el padrón contenga nombres, apellidos, número de DNI, fotografía, firmas digitalizadas, distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio por cada votante.

“Todo esto permite que la ciudadanía verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable. La transparencia del padrón electoral es un derecho y una responsabilidad de todos los peruanos”, finalizó el comunicado.

Por su parte, el representante de la Dirección de Registro Electoral del Reniec, Manuel Chuquillanqui, informó que la entidad implementó nuevas medidas de seguridad para acceder a la plataforma del padrón electoral. Entre los cambios, se exige ahora la fecha de emisión del DNI y se redujo a un minuto el tiempo disponible para realizar la consulta.

“La consulta individual que cada uno realice quedará registrada y se están tomando medidas adicionales para fortalecer los mecanismos de seguridad”, declaró en RPP.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaReniecElecciones 2026Jurado Nacional de EleccionesJNE

Más Noticias

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero de empresa Helisur en planta de gas de Malvinas, en Cusco

La aeronave realizaba maniobras de carga dentro del complejo operado por Pluspetrol, en el distrito de Megantoni

Tres tripulantes mueren en accidente

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

La presentadora viajó a España para presenciar el logro académico de su primogénito, recordando los desafíos de la maternidad temprana y el apoyo fundamental de su entorno familiar

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Los Mirlos, Ruth Karina y Mauricio Mesones encabezan el Amazónico Fest 2025: conoce las fechas, entradas y ubicación

Con más de 20 presentaciones musicales, zonas inmersivas y un concurso gastronómico, la segunda edición del festival reunirá a artistas, chefs y emprendedores que celebran la diversidad cultural y natural de la selva peruana

Los Mirlos, Ruth Karina y

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada será decisiva para algunos equipos: Racing y Flamengo definirán al finalista de la Copa Libertadores, Juventus hará lo suyo en la Serie A, Manchester City tendrá acción en EFL Cup, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 29

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

La ‘academia’ tendrá que revertir el 1-0 de la ida si quiere avanzar a la final del certamen Conmebol. Será todo o nada para los de Gustavo Costas. Revisa cómo seguir el encuentro en los distintos países de Sudamérica

Dónde ver Racing vs Flamengo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susy Díaz desmiente su candidatura

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan un tenso cara a cara: “Por supuesto que miente”

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares