José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

La Defensoría del Pueblo advirtió que la plataforma de Reniec permite consultar datos como domicilio y huella dactilar, lo que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales

El presidente interino José Jerí se pronunció este miércoles tras la publicación masiva de datos personales, como número de documento de identidad y dirección, por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que difundió la Lista del Padrón Inicial (LPI) de cara a las elecciones generales de 2026.

En su cuenta de X (antes Twitter), la red que utiliza habitualmente, el mandatario solicitó a un usuario que le enviara un mensaje directo relatando la situación. Más tarde, respondió a otro que le indicó que la filtración incluyó también su propio registro.

“Pues sí. Así como el de todos los peruanos, según veo. Aunque tampoco era necesario volver a exponer la información”, escribió. Jerí también replicó a la periodista Stefany Medina de Willax, quien denunció el hecho en el programa Contracorriente.

“Carmen (Velarde, jefa de Reniec) me explicó la norma que habilita ello y que está en el marco del proceso electoral, por ende era obligatorio”, añadió. Durante la jornada, distintos ciudadanos reportaron la publicación de sus datos personales y la Defensoría del Pueblo expresó “su preocupación por la reciente habilitación de la plataforma virtual del Reniec para la consulta pública de la Lista del Padrón Inicial de ciudadanos”.

Cambios legales en marzo de 2025 dispusieron la inclusión de domicilio e impresión dactilar en el padrón electoral

“Hemos advertido que dicha plataforma muestra información personal sensible, como los datos respecto al domicilio y huella dactilar, al momento de realizar la consulta”, señaló el organismo, al recordar que estos datos permanecen reservados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y deben preservarse.

El organismo recordó además que un cambio normativo en marzo de 2025 estableció que el padrón electoral debe contener datos de domicilio e impresión dactilar, disposición que “indefectiblemente resulta contraria a la protección dispuesta por la Ley de Protección de Datos Personales, máxime si nos encontramos en un contexto de emergencia y de alta inseguridad”.

Carmen me explicó la norma que habilita ello y que esta en el marco del proceso electoral, por ende era obligatorio — José Jerí (@josejeriore) October 29, 2025

“Exhortamos al Reniec a implementar mecanismos de protección necesarios para restringir la visualización sin control de los domicilios de los ciudadanos de las circunscripciones territoriales como ocurre en la actualidad, en resguardo del derecho fundamental a la protección de datos personales”, agregó.

La Defensoría también instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a ejercer su función de fiscalización respecto a los ciudadanos votantes, con el objetivo de evitar la divulgación de información sensible que expone a la población a riesgos delictivos.

Reniec defendió la medida como un acto legal y transparente, fundamentado en la Ley Orgánica de Elecciones

Ante las quejas en redes sociales, el organismo involucrado publicó un comunicado afirmando que la medida cuenta con respaldo de la Ley Orgánica de Elecciones y que la divulgación del LPI constituye “un proceso legal, obligatorio y transparente”.

Además, señaló que la Ley Orgánica de Elecciones dispone que el padrón contenga nombres, apellidos, número de DNI, fotografía, firmas digitalizadas, distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio por cada votante.

“Todo esto permite que la ciudadanía verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable. La transparencia del padrón electoral es un derecho y una responsabilidad de todos los peruanos”, finalizó el comunicado.

Por su parte, el representante de la Dirección de Registro Electoral del Reniec, Manuel Chuquillanqui, informó que la entidad implementó nuevas medidas de seguridad para acceder a la plataforma del padrón electoral. Entre los cambios, se exige ahora la fecha de emisión del DNI y se redujo a un minuto el tiempo disponible para realizar la consulta.

“La consulta individual que cada uno realice quedará registrada y se están tomando medidas adicionales para fortalecer los mecanismos de seguridad”, declaró en RPP.