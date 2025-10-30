Perú

Abogado de Nicanor Boluarte será candidato por APP, confirmó Elio Riera

El vocero de Alianza para el Progreso evitó adelantar quienes acompañarán a César Acuña en la fórmula de la plancha presidencial

Mariana Quilca Catacora

Defensa solicitó la reprogramación. | PJ

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, confirmó que el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, postulará al Congreso por dicho partido en las próximas elecciones generales. “El doctor Vivanco, que también va a postular por APP, ha llegado, tiene un número muy cercano, me parece que es el número cinco o seis, pero la intención está”, señaló Riera en diálogo con RPP.

El letrado adelantó además que la plancha presidencial será encabezada por César Acuña, fundador del partido y exgobernador regional de La Libertad, quien ya presentó su renuncia al cargo para participar en los comicios. “El señor César Acuña acogió esta intención de los militantes de poder contribuir con el país. Por eso presentó oportunamente su renuncia formal con la intención de mirar este proyecto político”, explicó.

Si bien evitó confirmar quiénes integrarán la fórmula presidencial, Riera adelantó que la lista está cerrada y será presentada oficialmente en los próximos días. “Ya existe una plana muy seleccionada y con las cualidades necesarias para poder gobernar”, aseguró.

Luis Vivanco fue presentado como vocero legal del partido de César Acuña en julio.

El vocero no descartó que la proclamación oficial de Acuña se realice en Trujillo, su bastión político, aunque dijo que aún no hay una decisión final. “No lo descarto, definitivamente es una posibilidad muy latente”, indicó.

Candidaturas confirmadas y figuras polémicas

Durante la entrevista, Riera también confirmó que él mismo postulará al Congreso con el número cuatro por APP, y que Juan José Santiváñez, exministro del gobierno de Dina Boluarte, tentará un escaño en el Senado.

Sobre la presencia de Santiváñez —cuestionado por sus antecedentes políticos y denuncias públicas—, el vocero defendió su inclusión en la lista. “Yo más bien veo a un político de choque, un político que no se escapa de los problemas. Para mí, particularmente, yo quisiera ver ese tipo de políticos que afrontan los problemas”, sostuvo.

Exministro Juan José Santiváñez y candidato de APP llena de elogios a César Acuña

Riera descartó que esta candidatura o la de Luis Vivanco, defensor legal de Nicanor Boluarte, representen un acercamiento entre APP y la expresidenta. “El señor César Acuña respetó siempre la estabilidad política. Eso no quiere decir que exista complicidad ni cercanía. Estamos para identificar lo ilegal y denunciarlo”, enfatizó.

Consultado por las acusaciones contra Óscar Acuña, hermano del líder de APP, por supuestamente recibir dinero de una empresa privada, Riera pidió prudencia. “APP no va a avalar ningún delito. Tenemos que someter a una persona a un proceso de investigación. Soy respetuoso del principio de presunción de inocencia”, afirmó.

Propuestas y plan de gobierno

Respecto al plan de gobierno que propondrá César Acuña, Riera adelantó que la seguridad ciudadana y la reforma legislativa serán los ejes centrales. “Tenemos que modificar normas jurídicas que permiten que gente que delinque acceda a beneficios y la justicia no pueda condenarlos”, señaló.

Sin embargo, reconoció que muchas de las reformas impulsadas por el partido desde la región La Libertad no pudieron ejecutarse. “El problema es que el señor César Acuña no dirige el Ministerio del Interior. Las propuestas estaban, pero no se podían ejecutar por falta de presupuesto o prioridades”, explicó.

Finalmente, Riera negó que APP haya tenido una participación directa en el gobierno de Dina Boluarte, pese a la presencia de exministros cercanos al partido. “No es correcto decir que APP tuvo una contribución directa. Cada persona es responsable de sus actos. César Acuña no manejó ningún estamento vinculado al gobierno, aunque sí priorizó la estabilidad política”, puntualizó.

Con la postulación de Luis Vivanco, Juan José Santiváñez y el propio Elio Riera, APP apuesta por una lista mixta entre profesionales jóvenes y políticos experimentados, con César Acuña al frente de una campaña que busca recuperar protagonismo en las urnas tras su última derrota electoral.

