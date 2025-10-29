Ximena Díaz asume con emotivo mensaje el personaje de Natalia Salas en ‘Eres mi bien’: “Prometo que cuidaré mucho a tu Mechita”

Ximena Díaz asume el papel de 'Mechita' y reemplaza a Natalia Salas en 'Eres mi bien'. Video: Latina

El ingreso de Ximena Díaz al elenco de la telenovela ‘Eres mi bien’ ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores de la serie, quienes han recibido con entusiasmo y afecto la noticia de que la actriz asumirá el papel de ‘Mechita’, personaje que hasta ahora interpretaba Natalia Salas.

La decisión de Díaz de tomar la posta fue acompañada por un mensaje en sus redes sociales, donde expresó: “Sé que no es fácil tomar la posta de un personaje tan querido, y menos aún después del trabajo increíble que hizo Natalia Salas con su Mechita. Voy a cuidar a Mechita con todo el amor y el respeto que merece, poniéndole mi corazón y mi manera de sentirla”, publicó en su cuenta de Instagram.

La llegada de Ximena Díaz a la producción de Latina Televisión se produce en un contexto de profunda empatía y respaldo por parte del público. Los mensajes de bienvenida y aliento no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, tanto en las cuentas de la propia Díaz como en las de Natalia Salas y la serie.

Entre los comentarios más destacados se encuentran muestras de admiración y confianza en la nueva etapa del personaje: “Eres increíble Xime”, “Bienvenida Xime”, “Que te vaya maravilloso en este nuevo proyecto, lo harás increíble”, “Besos mi Xime, todo el amor para ti y para Mechita” y “Ambas tienen la misma vibra, Natalia y tú. Todo saldrá bien”. La comunidad de seguidores ha dejado claro que, aunque la partida de Salas deja un vacío, la continuidad de ‘Mechita’ en manos de Díaz es motivo de esperanza y expectativa.

El respaldo no solo provino de los espectadores. El elenco y la producción de ‘Eres mi bien’ también manifestaron públicamente su reconocimiento a la labor de Natalia Salas y su confianza en la capacidad de Ximena Díaz para mantener la esencia del personaje. La propia Díaz, al responder a la despedida de Salas, reafirmó su compromiso: “Te prometo que cuidaré mucho a tu Mechita y trataré de contar esta hermosa historia con mucho amor. Te quiero mucho”.

La salida de Natalia Salas de la telenovela ha estado marcada por un clima de emotividad y gratitud. La actriz, que regresó a la ficción después de nueve años para dar vida a ‘Mechita’, compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida acompañado de imágenes junto a sus compañeros de elenco.

“Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”, escribió en su cuenta de Instagram.

El impacto de su partida se reflejó en la reacción inmediata de sus colegas y seguidores. El actor Claudio Calmet, quien interpreta al esposo de ‘Mechita’ en la ficción, le dedicó unas palabras: “He sido absolutamente feliz al lado de esta tu Mechita, Nati querida. Gracias de corazón por todo este tiempo de juego y complicidad. Difícil llenar una ausencia tan grande. Estate tranquila que dejas la posta en muy buenas manos”.

Otros miembros del elenco, como Fiorella Luna, Diego Villarán, Valeria Conroy y Leandro Hernández, también expresaron su afecto y reconocimiento, subrayando el lazo construido durante la producción.

Natalia Salas da un paso al costado en ‘Eres mi bien’ por metástasis

La decisión de Natalia Salas de abandonar la serie responde a una razón de fuerza mayor: el regreso del cáncer que ya había enfrentado años atrás. En el Día Internacional del Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, la actriz reveló públicamente que la enfermedad reapareció, esta vez en una de sus vértebras.

“Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? La enfermedad se posó en una de mis vértebras, lo que me obligó a iniciar de inmediato un nuevo proceso médico”, explicó en un mensaje difundido en sus redes sociales. El diagnóstico, detectado gracias a sus controles médicos periódicos, la llevó a iniciar un tratamiento integral que incluye radiocirugías, medicación antihormonal y la programación de una cirugía para retirar los ovarios y trompas.

La actriz detalló que el nuevo protocolo médico implica “tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas, que se suman al tratamiento anterior que mantenía desde su primera recuperación”. Aunque reconoció el cansancio y las limitaciones físicas que enfrenta, mantuvo un tono optimista: “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”. Salas agradeció el apoyo de su familia, su equipo médico y sus seguidores, y aprovechó para insistir en la importancia de la prevención: “No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores”.

La noticia de la recaída de Natalia Salas y su salida de ‘Eres mi bien’ generó una ola de solidaridad en redes sociales. Mensajes como “Me da mucha pena que Natalia Salas ya no siga en la novela, pero lo principal es su salud. Las mejores vibras y energía para ella. También lo mejor para Ximena Díaz que asume su personaje” y “Sin duda vamos a extrañar mucho a Natalia Salas, pero es por su salud. Mechita es un gran personaje y se queda en buenas manos” reflejaron el sentir de la audiencia.

Durante su despedida, la actriz subrayó que su salida no representa un adiós definitivo a la actuación, sino una pausa necesaria para priorizar su bienestar. “Hoy fue mi último día grabando como Mechita. Estoy emocionada, obviamente me da pena dejar un grupo tan paja, pero hay cosas que uno no puede dejar de lado y hay que priorizar el estar bien y la salud”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

La producción de Latina Televisión confirmó que el personaje de ‘Mechita’ continuará en la trama, ahora bajo la interpretación de Ximena Díaz, con el objetivo de mantener la continuidad de la historia y el vínculo con el público.