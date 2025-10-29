Perú

El emotivo adiós de Natalia Salas a “Eres mi bien”: así fue su último día como ‘Mechita’

La actriz peruana vivió un emotivo último día en el set de la telenovela, compartiendo momentos especiales con el elenco y agradeciendo el cariño del público que la acompañó en esta etapa tan significativa

Entre lágrimas, la querida actriz confirmó su retiro de la telenovela para continuar su tratamiento médico. La actriz reveló que su personaje,' Mechita', seguirá en la historia con una nueva intérprete (Latina)

Con una mezcla de emoción y nostalgia, Natalia Salas compartió que vivió su último día de grabación en la telenovela “Eres mi bien”, producción de Latina que la tuvo en el papel de Mechita, una figura entrañable dentro de la trama.

La actriz decidió pausar su participación debido a su tratamiento médico, priorizando su salud sobre los compromisos profesionales. A través de un video, explicó que otra artista asumirá su rol para mantener la continuidad de la historia.

Su despedida, cargada de agradecimiento hacia sus compañeros y al público, despertó muestras de apoyo y cariño en redes sociales, donde muchos la alentaron en su proceso de recuperación.

Una despedida llena de gratitud y esperanza

La actriz Natalia Salas vivió su último día en el set de “Eres mi bien” y agradeció a sus compañeros por el apoyo, señalando que su salida responde a la necesidad de enfocarse en su recuperación. (Latina)

Natalia Salas comunicó a sus seguidores que cerró una etapa importante en su carrera con su último día de grabación en “Eres mi bien”. Con una sonrisa entre lágrimas, expresó su agradecimiento al elenco y equipo técnico por la experiencia compartida. “Hoy fue mi último día grabando como Mechita. Estoy emocionada, obviamente me da pena dejar un grupo tan paja, pero hay cosas que uno no puede dejar de lado y hay que priorizar el estar bien y la salud”, dijo la actriz.

Su mensaje, publicado en redes sociales, fue acompañado de imágenes del set, donde se la vio abrazando a sus compañeros. La producción reconoció su esfuerzo y profesionalismo durante las grabaciones, resaltando el cariño que despertó dentro y fuera de cámaras.

Salas, conocida por su carácter optimista y fortaleza, afronta una nueva fase en su tratamiento médico, luego de confirmar que continúa en su proceso de recuperación. Pese a la tristeza de su partida, dejó claro que esta decisión responde a la necesidad de cuidar su bienestar personal.

Una nueva actriz continuará el papel de Mechita

La producción de “Eres mi bien” aseguró que el papel de Mechita no desaparecerá. Una nueva actriz asumirá el reto de continuar el legado que Natalia Salas construyó con entrega y cariño. (Latina)

Aunque la salida de Natalia generó incertidumbre entre los seguidores de la novela, la actriz aseguró que su personaje no desaparecerá de la trama. “Va a ser una pausita. Entra una extraordinaria actriz y compañera a encarnar este personaje que hemos hecho con tanto amor”, reveló.

El equipo de producción confirmó que el rol de Mechita continuará en la historia, con el objetivo de mantener la esencia del personaje dentro de la narrativa. La noticia generó expectativa sobre quién asumirá el papel, mientras el público manifestó su respaldo a la decisión de Salas de priorizar su salud.

Durante su participación en “Eres mi bien”, la actriz destacó por su naturalidad frente a cámara y la empatía que logró despertar en el público. Su personaje, una mujer leal y de buen humor, se convirtió en uno de los más queridos por su cercanía con la protagonista interpretada por Mónica Sánchez.

La producción agradeció públicamente su compromiso y energía, destacando que su paso por la telenovela deja una huella imborrable. Los mensajes de apoyo se multiplicaron en redes sociales, donde sus colegas y seguidores celebraron su valentía y desearon verla pronto de regreso en la pantalla.

Fortaleza y optimismo frente a la adversidad

Natalia Salas agradeció las muestras de cariño y afirmó que este retiro temporal es solo una pausa necesaria, confiando en regresar pronto a los escenarios con renovada energía. (Latina)

La artista, que en los últimos meses ha compartido abiertamente detalles de su estado de salud, afronta una nueva etapa en su tratamiento con una actitud positiva. Su lucha contra el cáncer ha sido un ejemplo de resiliencia y coraje, inspirando a miles de personas que siguen su historia desde el inicio de su diagnóstico.

En su mensaje, Salas recalcó que dedicará las próximas semanas a cuidar su salud emocional y física. “Por ahora, me tomaré unos días de descanso para dar vuelta a esta página. Continuaré enfocada y trabajando en mis proyectos con la misma responsabilidad y ganas de siempre”, afirmó en sus redes.

Su determinación para mantenerse activa, pese a las circunstancias, ha sido reconocida por figuras del espectáculo que resaltaron su profesionalismo. Muchos recordaron su carrera versátil en televisión, teatro y música, donde ha dejado una marca por su talento y carisma.

En medio de la ola de mensajes de solidaridad, el público expresó su deseo de verla nuevamente en proyectos futuros. Aunque su salida temporal deja un vacío en la producción, su legado como Mechita permanecerá en la memoria de los televidentes que la acompañaron noche a noche.

La actriz concluyó su comunicado agradeciendo las muestras de cariño y reafirmando su fe en el proceso. “Gracias a todos por el apoyo, por las palabras bonitas y por acompañarme siempre. Esto no es un adiós, es solo un hasta luego”, escribió, dejando entrever su esperanza de volver pronto a los sets.

