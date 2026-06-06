Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 6 de junio

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Guardar
Google icon
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu coche, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este sábado 6 de junio publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es importante mencionar que el precio de los combustibles cambia continuamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: sábado 6 de junio de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 22.85 soles el galónPrecio mínimo: 17.29 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.39 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.99 soles el galónPrecio mínimo: 20.29 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Batalla del 7 de junio en Perú: ¿Qué personaje fue clave durante este día y cuál fue la célebre frase que lanzó hasta hoy es recordada?

La tenacidad del jefe militar peruano marcó el desenlace del enfrentamiento en el Morro, mientras los defensores rechazaron toda propuesta de rendición en medio del asedio enemigo

Batalla del 7 de junio en Perú: ¿Qué personaje fue clave durante este día y cuál fue la célebre frase que lanzó hasta hoy es recordada?

Elecciones 2026 en Perú: ¿Puedo votar en segunda vuelta si no sufragué el 12 de abril y además tengo multa electoral? JNE despeja dudas

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró que los ciudadanos con sanciones económicas impagas por no sufragar en la primera vuelta podrán participar en la segunda jornada, garantizando el derecho al voto sin restricciones administrativas

Elecciones 2026 en Perú: ¿Puedo votar en segunda vuelta si no sufragué el 12 de abril y además tengo multa electoral? JNE despeja dudas

Elecciones presidenciales del 7 de junio: JNE confirma la fecha en que todos los peruanos conocerán al nuevo huésped de Palacio de Gobierno

El organismo electoral detalló que la oficialización de los resultados presidenciales y legislativos depende del nuevo mecanismo de recuento y de la resolución de un número récord de actas observadas, que duplican las reportadas en el proceso de 2021

Elecciones presidenciales del 7 de junio: JNE confirma la fecha en que todos los peruanos conocerán al nuevo huésped de Palacio de Gobierno

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

Nueva Zelanda abre la jornada electoral de peruanos en el exterior por diferencia horaria

La comunidad peruana residente en Oceanía da el primer paso en la elección de 2026, respaldada por la supervisión de autoridades y medidas excepcionales para garantizar la participación en el extranjero

Nueva Zelanda abre la jornada electoral de peruanos en el exterior por diferencia horaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones presidenciales del 7 de junio: JNE confirma la fecha en que todos los peruanos conocerán al nuevo huésped de Palacio de Gobierno

Elecciones presidenciales del 7 de junio: JNE confirma la fecha en que todos los peruanos conocerán al nuevo huésped de Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán a mediados de julio, anuncia el JNE

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

ENTRETENIMIENTO

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno abandonará el reality de convivencia

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly Medina la confronta: “No entiendes, mereces algo mejor”

Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Argentina vs Honduras en Perú HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Turquía HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Egipto HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026