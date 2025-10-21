Perú

Afiliados de AFP reportan que sus fondos están bajando: Así lo explica una de las administradoras

Justo antes de que empiece a correr el cronograma del retiro AFP, aportantes reportan en redes sociales que su rentabilidad han caído

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Los afiliados de las AFP
Los afiliados de las AFP reportan que están perdiendo rentabilidad. Pero una AFP se pronuncia explicando a qué se debería. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Este martes 21 de octubre ha empezado a correr el cronograma del retiro AFP; es decir, que los afiliados ya podrán empezar a enviar sus solicitudes para sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas de fondos de pensiones.

Sin embargo, día previos a esta fecha, los afiliados han estado alertando y reportando en redes sociales que los montos en sus cuentas individuales se encuentran bajando. Es decir, que si bien hace días veían que tenían 19 mil soles, ahora ven que tiene 18 mil 800 soles, 200 soles menos (casos comunes son reportados exactamente en comentarios a publicaciones de las cuatro empresas AFP).

Ante esto, sin embargo, la AFP con más afiliados (AFP Integra) ha explicado qué estaría pasando con los fondos de sus aportantes: Se estaría dando una "desvalorización temporal de los fondos"; es decir, estarían perdiendo su rentabilidad.

Esto solo es una muestra
Esto solo es una muestra pequeña de los comentarios que están recibiendo las empresas AFP. - Crédito Captura de Facebook/AFP Integra

AFP Integra sobre la rentabilidad

¿Tu fondo de AFP ha bajado? Debes saber que este dinero se conforma con tus aportes (lo que te descuentan cada mes del sueldo, el 10%) y la rentabilidad (lo que generan tus aportes al ser invertidos por las AFP). Lo que estaría disminuyendo de es solo la rentabilidad

“Queremos que sepas que, el dinero de nuestros afiliados es siempre suyo. Entendemos tu preocupación ante una desvalorización temporal de los fondos; sin embargo, es importante recordar que estos se invierten a largo plazo para generar la máxima rentabilidad al momento de la jubilación”, explica AFP Integra.

Es decir, tus aportes no disminuyen, sino lo que disminuye es tu rentabilidad, lo que ha generado tu AFP con tu dinero. “Si bien la rentabilidad puede presentar variaciones en el día a día debido a factores como la coyuntura económica o los movimientos del mercado en el Perú y el mundo, estas fluctuaciones se estabilizan con el tiempo y, como ha sucedido en ocasiones anteriores, los fondos se recuperan”, tranquiliza la AFP.

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

A pesar de esto, AFP Integra promete que igual buscará seguir manteniendo la buena rentabilidad de los fondos de sus afiliados. “Nuestro equipo de expertos seguirá trabajando arduamente para maximizar resultados y construir bienestar financiero para todas las personas que son clientes de nuestra empresa”, concluyen.

¿Cuál es la AFP más rentable?

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al mes de agosto, la AFP más rentable, en todos los tipos de fondos de inversión, es AFP Hábitat. El comparativo de Rentabilidad Nominal Anualizada al mes de Agosto de 2025 revela estos datos de crecimiento de los fondos para sus afiliados en cada fondo (como se sabe, van del más seguro al más arriesgado).

  • Fondo tipo 0: La rentabilida de Habitat fue de 5,12%
  • Fondo tipo 1: La rentabilidad de Habitat fue de 4,40%
  • Fondo tipo 2: La rentabilidad de Habitat fue de 5,74%
  • Fondo tipo 3: La rentabilidad de Habitat fue de 8,61%.
La AFP con menos cantidad
La AFP con menos cantidad de afiliados, según datos de la SBS a agosto, es la que tiene mejor rentabilidad. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Cabe recordar, que esta es la rentabilidad que tienen los fondos en los últimos cinco años. Así están las otras AFP:

  • AFP Integra tiene rentabilidad de 4,71% (fondo 0), 3,76% (fondo 1), 5,22% (fondo 2) y 5,26% (fondo 3)
  • Prima AFP tiene rentabilidad de 4,94% (fondo 0), 4,37% (fondo 1), 4,71% (fondo 2) y 4,76% (fondo 3)
  • Profuturo AFP tiene rentabilidad de 4,88% (fondo 0), 3,54% (fondo 1), 4,43% (fondo 2) y 7,24% (fondo 3).

