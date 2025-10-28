Perú

“Prometa que irá a un psiquiatra”: El nuevo cruce entre César Sandoval y Rafael López Aliaga, pese a anunciar reconciliación

El reciente accidente en El Agustino reavivó los cuestionamientos entre las exautoridades, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes públicos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

César Sandoval y Rafael López
César Sandoval y Rafael López Aliaga protagonizaron un nuevo enfrentamiento. | Fotocomposición: MTC / MML

El reciente choque de un tren y un bus reavivó el debate sobre el proyecto ferroviario entre Lima y Chosica, el mismo que escaló en un nuevo intercambio de mensajes entre el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. A menos de un mes de haber anunciado una especie de reconciliación y amistad, ambos exfuncionarios protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales.

A raíz de un accidente en El Agustino, Sandoval publicó en su cuenta de X que este tipo de situaciones fue uno de los motivos por los cuales expresó su rechazo a la ejecución del proyecto ferroviario bajo las condiciones propuestas por la gestión de López Aliaga. “No era un tema de capricho o traba política. Situaciones como esta era la que queríamos evitar. El proyecto es importante, pero se tiene que priorizar la seguridad e integridad de nuestros usuarios. Entre Lima y Chosica hay 50 cruces peligrosos como este en El Agustino”, escribió en su cuenta oficial de X.

La reacción de López Aliaga no tardó. A través de sus redes, el candidato presidencial por Renovación Popular respondió: “Con simples obras en paraderos y vallas de protección se resolvía el problema, y podría haber funcionado con una sola vía en dos horarios al día, mientras se construía la segunda vía y estaciones. Su mezquindad política pudo más. Terminó usted en ser un pobre diablo. […] Su justificación basada en la ineptitud y estupidez del chófer del bus son similares. ¿Cuántas ‘plumas’ de cruce puso usted? ¿Acaso en el tiempo que estuvo no hubo tiempo para ponerlas o el ‘expediente técnico’ se demoró toda su gestión, para una ‘pluma’? Las cosas como son, ¡incapaz!”, publicó.

Respuesta de Rafael López Aliaga
Respuesta de Rafael López Aliaga a exministro de Transportes.

El hecho no quedó ahí. Sus fuertes expresiones generaron la réplica de Sandoval, quien elevó el tono del intercambio. Añadió a un tercero en la discusión e, incluso, le invocó ir al psiquiatra. Se trata de Juan de Dios Olaechea, empresario y presidente de Ferrocarril Central Andino: “¡Usted es un mitómano, señor López! Deje de seguir mintiendo al país. El propio Olaechea llegó al MTC, a pedido suyo, y nos reveló que usted estaba mintiendo porque sus trenes y vagones no iban a funcionar".

“Este empresario, que es SU SOCIO, estaba en desacuerdo con la marcha blanca, marcha vacío, que usted vendió popularmente para su campaña presidencial. Su intención de sacar a como dé lugar ese tren, pisoteando toda norma y procedimiento, es similar a sus abusivos proyectos vía expresa sur y norte”, mencionó.

Posteriormente, hizo alusión a la promesa que hizo para la campaña a la Alcaldía, de convertir a Lima en potencia mundial, y a una de sus propuestas presidenciales, de construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años. Lo exhortó a, en lugar de seguir comprometiéndose con iniciativas, acudir al “psiquiatra para tratar sus arranques de prepotencia y soberbia”.

Publicación de César Sandoval en
Publicación de César Sandoval en respuesta a Rafael López Aliaga. | X

La reconciliación que quedó en el olvido

Este cruce de declaraciones a menos de un mes de haber anunciado una aparente reconciliación. El propio López Aliaga afirmó, previo a su renuncia, que “con el MTC hemos restablecido una amistad, en serio. Yo lo he llamado al caballero y le he dicho: ‘Mira, esto no puede ser personal, aquí en juego el bienestar de mucha gente’. Pero lo he llamado también por otro tema. Aquí, por Huaycán, va a salir la nueva Carretera Central (…)”.

Sandoval, a su vez, reconoció la voluntad de diálogo. “No tenemos por qué no aceptar las conversaciones. Saludo el mensaje donde dice que hay que tratar este tema desde el punto de vista técnico y habiendo reflexionado. Estoy en contacto con el premier para ver en qué momento se dará la reunión y sacar adelante el proyecto”, expresó entonces.

