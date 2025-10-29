PNP incauta medio millar de chips telefónicos para venta irregular en Surquillo que eran ofrecidos desde S/50

Incautan 500 chips telefónicos para venta informal| Panamericana

En un operativo realizado en un local comercial de Surquillo, la Policía Nacional incautó 500 chips telefónicos presuntamente activados de manera irregular y listos para su venta, según informó Panamericana. Las tarjetas SIM halladas eran ofrecidas sin requerir registro de identidad, lo que favorece su uso para actividades ilícitas.

“Por información de inteligencia, se tenía conocimiento que en este local comercial se venía ofreciendo en venta tarjetas SIM card activadas. En esta oportunidad, se ha logrado incautar cerca de medio millar de tarjetas SIM card”, señaló el vocero de la PNP.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar el punto de venta de los chips. El jefe policial a cargo del operativo explicó que las tarjetas SIM card incautadas ya presentaban inscripción a nombre de terceros en por lo menos quince casos, mientras que algunos titulares figuraban con entre cinco y diez líneas a su nombre.

La Policía Nacional sostuvo que la investigación actual se centra en determinar el total de líneas abiertas, aunque el cálculo preliminar indica al menos un centenar de líneas presuntamente fraudulentas.

¿Cómo eran adquiridos?

Asimismo, explicó que los chips telefónicos incautados en el operativo realizado en Surquillo eran ofrecidos ya activados, sin requerir el registro de identidad de los compradores. Las personas interesadas podían acercarse al local y adquirir tarjetas SIM vinculadas a titulares ajenos, lo que permitía el uso de líneas telefónicas sin control sobre la identidad real de quien las utilizaba.

Según las autoridades, el precio de cada chip variaba entre cincuenta y cien soles, dependiendo de las condiciones y la demanda. “Por cien soles, una persona podía obtener una línea sin registrarse”, indicó el oficial de la Policía Nacional.

Esta modalidad facilita la adquisición anónima de líneas móviles, que pueden ser empleadas para actividades como la extorsión con la finalidad de no ser identificados.

Osiptel implementó una aplicación para conoce los puntos de venta autorizados de chips de celular a nivel nacional. - Crédito Osiptel

Las autoridades intervinieron a tres trabajadoras del local, presuntas responsables de la venta de los chips. Las autoridades señalaron que se coordinará con la autoridad municipal para comprobar la licencia de funcionamiento del local.

La policía continúa las investigaciones para precisar el alcance de la red de distribución y la cantidad total de líneas irregulares que habrían sido activadas bajo identidades simuladas.

No está permitido la venta en lugares públicos

La venta de chips móviles en la vía pública está prohibida en el Perú. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) alertó que esta práctica expone a los usuarios a riesgos, ya que entregar la huella digital a un desconocido para adquirir una línea telefónica facilita el acceso no autorizado a información personal. Según el regulador, quienes compran un chip de manera ambulatoria quedan vulnerables ante delitos como suplantación de identidad y posibles fraudes asociados al uso ilícito de datos biométricos.

La venta callejera de chips móviles se realiza sin garantías ni protocolos adecuados. Los usuarios, al adquirir tarjetas SIM en la vía pública, no reciben información clara sobre el servicio ni se respetan los procedimientos definidos por las autoridades.

Las reglas actuales exigen que la contratación de servicios móviles ocurra solo en locales registrados y reportados por las empresas operadoras.