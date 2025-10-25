Perú

INPE encuentra celulares, chips y hasta televisores al interior de las celdas en los penales de Lurigancho y Ancón

Intervenciones del INPE revelan que criminales al interior del penal más habitado del Perú lograron ingresar electrodomésticos en sus celdas. Presos incluso tenían equipos de sonido y televisores

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
INPE intervino las celdas del penal de Lurigancho como parte de un "apagón eléctrico". Encontró celulares, equipos de sonido y hasta televisores. (Video: INPE)

Celulares, chips y televisores fueron incautados en celdas de los penales de Lurigancho y Ancón 1 durante operativos extraordinarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas acciones, realizadas en el marco de la Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao, buscan frenar la organización de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, según informó el INPE.

Durante las inspecciones en el penal de Lurigancho, el INPE reportó la incautación de artefactos eléctricos no autorizados, como cafeteras, televisores, ventiladores, congeladores, hervidores y parlantes que eran utilizados diariamente por los internos pese a que su ingreso está prohibido. También retiraron cables y enchufes en celdas y áreas comunes, además de inspeccionar techos ante posibles antenas o conexiones para comunicaciones ilícitas.

En el penal Ancón 1, el operativo permitió hallar tres celulares, seis cocinas artesanales, nueve pastillas de marca sidenafilo, cinco relojes, objetos punzocortantes y tomacorrientes, entre otros elementos que también están prohibidos dentro del régimen carcelario de los internos.

Encuentran celulares, chips y hasta
Encuentran celulares, chips y hasta cocinas al interior de las celdas en los penales de Lurigancho y Ancón. (Foto: INPE)

La ejecución de los operativos exigió participación coordinada de diversas unidades. En Lurigancho, la intervención tuvo lugar en el pabellón 11, recorriendo sus tres niveles bajo la dirección del director de Seguridad Penitenciaria y el subdirector de Seguridad de la Oficina Regional Lima, con el apoyo de 40 agentes penitenciarios. La acción fue supervisada directamente por el comandante general Óscar Arriola Delgado.

En Ancón 1, colaboraron más de 140 personas, incluyendo agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, efectivos de la PNP y agentes penitenciarios. La brigada canina del INPE intervino en la revisión de los pabellones 1, 2 y 8, así como patios, cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes, lo que permitió la localización de teléfonos y chips celulares

Encuentran celulares, chips y hasta
Encuentran celulares, chips y hasta cocinas al interior de las celdas en los penales de Lurigancho y Ancón. (Foto: INPE)

Medidas de control y estrategias en seguridad penitenciaria

Dentro de las medidas de control destaca el inicio del “apagón eléctrico” en Lurigancho, una estrategia que busca limitar el uso de dispositivos electrónicos no autorizados mediante la restricción del suministro eléctrico en celdas y áreas comunes.

El INPE explicó que ahora los internos solo disponen de iluminación durante horarios restringidos y bajo estricta supervisión. Esta política, implementada inicialmente en Lurigancho, se extenderá a otros penales del país como parte de la lucha contra la criminalidad organizada.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, resaltó la intensificación en la revisión de celdas y la puesta en marcha del corte eléctrico. “Hemos intensificado los esfuerzos en la revisión de las celdas en los penales, así como el inicio del corte eléctrico. Estamos comprometidos con la lucha contra la criminalidad organizada”, afirmó.

Exjefe del INPE cuestiona las restricciones de visitas en penales ante el nuevo decreto del Estado de Emergencia en Lima y Callao. | Canal N

Advierten que medidas no darán resultados inmediatos

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, advirtió que las medidas aprobadas como parte del estado de emergencia no ofrecerán resultados inmediatos en materia de seguridad. En diálogo con Canal N, señaló que estas decisiones revelan las falencias estructurales del sistema penitenciario y no abordan el problema de fondo.

“Sabemos que hay un problema entre lo que ocurre en las cárceles y la calle, pero no creo que estas medidas vayan a dar resultados rápidos”, indicó. Según Caparrós, la reducción de visitas constituye una medida “dura” que impacta en la convivencia y la moral de los internos.

El exfuncionario explicó que la restricción se debe a la falta de mecanismos eficaces de control en los ingresos. “Si se restringe la visita, es porque no hay un control adecuado. Si tuviéramos un sistema de verificación eficiente, impediría el acceso de personas vinculadas al crimen sin necesidad de limitar el contacto familiar”, precisó.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúLuriganchoAncónINPEInseguridad CiudadanaEstado de Emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Casi 30 personas infectadas con la bacteria Ralstonia pickettii por lote contaminado del fármaco Edetoxin en hospitales

Entre los afectados se encuentran 13 niños con cardiopatías congénitas, cuatro adultos con cáncer, tres neonatos con sepsis y seis adultos mayores con comorbilidades graves

Casi 30 personas infectadas con

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

El cantante de cumbia vivió otro bochornoso momento al refugiarse en el alcohol a extremos. Por esa razón lo sacaron del lugar en el que se encontraba

John Kelvin es retirado de

¿Cuántas veces se puede hacer la solicitud de retiro de AFP? Esta y otras dudas resueltas

¿No puedes enviar la solicitud, no te pidieron poner tu cuenta bancaria o tu monto ha disminuido? Estas son las dudas que tienen los afiliados

¿Cuántas veces se puede hacer

Marcha por la Paz y en defensa de la PNP coincide este 25 de octubre con la protesta de la Generación Z

Este sábado, Lima es punto de encuentro de marchas opuestas: una en defensa de la Policía Nacional y otra liderada por jóvenes que cuestionan al Ejecutivo y exigen cambios en las instituciones políticas del país

Marcha por la Paz y

Solicitud de retiro de AFP: La única manera de recibir las 4 UIT en un solo depósito

Octavo retiro AFP. Los afiliados del extranjero también pueden solicitar hasta S/21.400 y recibirán este pago en una sola arma. Pero, en realidad, cualquiera puede hacerlo al consignar una cuenta bancaria en el extranjero

Solicitud de retiro de AFP:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personas que usen pirotécnicos para

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

Guillermo Bermejo recibe apoyo de congresistas de izquierda luego de ser condenado a 15 años por terrorismo

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

ENTRETENIMIENTO

John Kelvin es retirado de

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

DEPORTES

Pedro García resaltó irónico detalle

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025