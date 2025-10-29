El aniversario de Matilde León y Stefano Salvini se convirtió en un momento de mucha emoción luego de que la actriz compartiera su felicidad en Instagram y por la respuesta de su pareja. Aunque León se encuentra en Colombia por compromisos laborales y Salvini permanece en Lima dedicado al teatro, ambos celebraron un mes más de relación con un intercambio de mensajes públicos en redes sociales, lo que generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

En su publicación, Matilde León, de 25 años, expresó: “Vengo a presumir a mi novio porque hoy es nuestro día, y a pesar de la distancia, cada vez estamos más juntos. Gracias por tanto mi amor”, acompañando el mensaje con fotografías y videos que reflejaron la complicidad y el cariño entre ambos.

Matilde León celebra su aniversario con Stefano Salvini a distancia: “Vengo a presumir a mi novio”.

La respuesta de Stefano Salvini, de 33 años, no se hizo esperar: “Te amo y te pienso más de lo que podría decirte en un comentario”, escribió el actor en la misma red social. León le contestó con un “Lo feliz que me haces”. Estas muestras de afecto enternecieron a sus seguidores, quienes destacaron la química de la pareja y les desearon lo mejor en su relación.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Matilde León y Stefano Salvini?

La diferencia de edad entre Matilde León y Stefano Salvini, de ocho años, ha sido tema de conversación tanto en redes sociales como en los medios. León nació el 15 de septiembre de 2000 y Salvini el 9 de junio de 1992. A pesar de los comentarios y cuestionamientos públicos, la pareja ha dejado claro que este aspecto no representa un obstáculo en su vínculo.

De hecho, la relación anterior de Salvini con Johanna San Miguel, quien tenía 25 años más que él, también fue objeto de atención mediática en su momento. Tanto Salvini como San Miguel han manifestado públicamente que su historia fue significativa y que mantienen una relación cordial.

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance: “Nos volvimos a encontrar” | América TV

Consultada sobre la diferencia de edad y el pasado amoroso de su pareja, Matilde León respondió con naturalidad: “No le veo nada de malo. En este medio todos nos conocemos, es natural coincidir o conectar con alguien del entorno. A muchos actores les ha pasado y no hay nada que juzgar”, declaró la actriz.

El inicio del romance entre Matilde León y Stefano Salvini

La historia de amor entre Matilde León y Stefano Salvini se consolidó tras un reencuentro en 2025, aunque ambos se conocían desde hace años por compartir el mismo entorno profesional. La relación se oficializó durante la alfombra roja de la película ‘Alfa y Bravo’, donde la pareja se mostró unida y compartió detalles sobre el inicio de su romance.

“Nos hemos conocido hace tiempo y este año nos volvimos a encontrar y fluyó. Comenzamos siendo amigos y eso para mí es importante para tener una relación porque no podría estar con un chico que no considere mi amigo”, relató León en declaraciones recogidas por América TV. Salvini, por su parte, destacó la importancia de la comunicación y la afinidad para sobrellevar la exposición mediática.

Matilde León celebra su aniversario con Stefano Salvini a distancia: “Vengo a presumir a mi novio”.

Durante la presentación pública de su relación, ambos actores enfatizaron que la amistad fue la base sobre la que se construyó su vínculo sentimental. León explicó que la confianza y la complicidad surgieron de conversaciones profundas y de compartir sueños y perspectivas de vida. La actriz también señaló que, aunque la distancia por motivos laborales puede ser un desafío, ambos están enfocados en sus proyectos personales y mantienen el compromiso de hacer crecer su relación.

Actualmente, la pareja enfrenta la distancia por motivos profesionales, pero ha dejado claro que su prioridad es construir una relación basada en la confianza, la empatía y el apoyo mutuo. Salvini, al referirse a su vínculo con León, expresó que la admiración y el entendimiento entre ambos facilitan los retos propios de su entorno laboral.