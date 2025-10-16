Matilde León afirma que no tiene problemas con Johanna San Miguel, ex de Stefano Salvini: “Todos nos conocemos”

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance: “Nos volvimos a encontrar” | América TV

La actriz Matilde León aseguró que no existe ninguna dificultad en su trato con Johanna San Miguel, expareja de Stefano Salvini, luego de confirmar su relación sentimental con el actor durante un avant premiere en Lima. La joven intérprete fue consultada por la relación entre ambas, sobre todo después de coincidir en grabaciones recientes para redes sociales.

Ante la pregunta, Matilde León explicó que la convivencia en el ambiente artístico es frecuente. “Para mí no tiene nada de malo. Creo que todos nos hemos podido relacionarnos en algún momento con alguna persona del medio, este medio es chiquito y todos nos conocemos”, declaró la actriz.

León también manifestó que no pretende asociar situaciones personales con lo profesional y que la dinámica entre actores suele ser cercana. “Normal, creo que a todos los actores les ha pasado y creo que no hay ningún problema de por medio”, señaló Matilde León, restando importancia a posibles especulaciones y marcando distancia respecto a cualquier tipo de conflicto.

Así fue la relación entre Stefano Salvini y Johanna San Miguel

Stefano Salvini y Johanna San Miguel sostuvieron una relación sentimental que inició en 2014 y llamó la atención por la diferencia de edad y sus trayectorias en el medio artístico. La pareja se conoció en un entorno laboral y decidió hacer pública su historia, defendiendo su vínculo ante la exposición mediática.

El romance terminó en 2015. Ambos evitaron dar detalles sobre los motivos de la ruptura, pero coincidieron en destacar el respeto y el cariño que mantienen. Johanna San Miguel lo expresó así: “Es una persona con la que yo he pasado momentos increíbles… realmente el cariño que tengo por Stefano es para siempre”. En la misma línea, Salvini aseguró: “No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”.

El trato entre ellos ha sido cordial con el paso de los años. Llegaron a compartir un video juntos en 2025, donde bromearon sobre su pasado y mostraron cercanía. Aunque a veces Johanna prefiere no ahondar en detalles frente a la prensa, ambos han dado muestras públicas de afecto y reconocimiento mutuo, consolidando una relación de respeto después del vínculo amoroso.

Stefano y Matilde comparten detalles de su relación

Stefano Salvini y Matilde León oficializaron su relación durante la avant premiere de una película nacional y ofrecieron un relato sobre cómo nació su vínculo. La pareja llegó junta al evento y conversó abiertamente sobre el proceso que les llevó a consolidarse como pareja, poniendo fin a los rumores que circulaban en redes sociales.

Matilde León explicó que ambos se conocían por compartir el entorno artístico, pero que la relación se construyó sobre una amistad previa.

“Nos hemos conocido desde hace tiempo porque somos parte del mismo medio. Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante para tener una pareja, primero tener una amistad”, afirmó León.

Stefano Salvini, por su parte, destacó la importancia de la comunicación y la afinidad para sobrellevar la exposición mediática. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas... yo tranquilo porque ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática”, manifestó el actor.

Ambos compartieron gestos de afecto durante la velada y expresaron su deseo de construir una relación basada en la confianza y el compañerismo, reafirmando así ante la prensa la solidez de su lazo.