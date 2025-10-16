Stefano Salvini y Matilde León confirman su relación: “Nos volvimos a encontrar”

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance: “Nos volvimos a encontrar” | América TV

La alfombra roja del avant premiere de una película nacional se transformó en el escenario donde Stefano Salvini y Matilde León oficializaron su relación sentimental. La aparición conjunta de ambos artistas acaparó la atención del ambiente artístico local, especialmente debido a la trayectoria pública de Salvini, quien en el pasado fue pareja de la conductora Johanna San Miguel.

En este evento, la pareja no solo desfiló unida ante las cámaras, sino que también compartió detalles sobre el inicio de su vínculo. Hace un tiempo se especulaba una posible cercanía entre Matilde León y Salvini. Los comentarios se intensificaron cuando comenzaron a compartir imágenes y comentarios en sus redes sociales, aunque ninguno había hablado abiertamente sobre el tema hasta ahora.

Durante el evento, ambos actores ofrecieron declaraciones en las que describieron el proceso que los llevó a formalizar su relación. Matilde León relató que conocía a Salvini desde hace varios años por formar parte del mismo ambiente artístico.

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance: “Nos volvimos a encontrar”

En sus propias palabras, “Nos hemos conocido desde hace tiempo porque somos parte del mismo medio. Una vez estuvimos a punto de estar juntos en un mismo proyecto que al final no se dio. Luego nos encontramos, ‘hola y chau’, nos teníamos agregados en Instagram”.

La actriz enfatizó la importancia de la amistad en su proceso amoroso. “Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante para tener una pareja, primero tener una amistad, no podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”.

Por su parte, Stefano Salvini se mostró afectuoso durante todo el evento, sin evitar muestras públicas de cariño hacia su pareja. El actor también compartió su visión sobre la relación, asegurando que lo fundamental ha sido la comunicación y la afinidad.

“Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas. Lo hemos hablado un montón de veces, yo tranquilo porque ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática, entonces todo esto se está haciendo fácil para la relación porque creo que es algo que es difícil de manejar”.

Matilde León rompió su silencio sobre su relación

Acostumbrada a mantener su vida personal al margen de los flashes y micrófonos, Matilde León abrió una excepción y, ante la consulta de los medios, abordó con sinceridad su situación sentimental. Ya sin la compañía de su novio, la actriz reconoció sentirse nerviosa por hablar del tema, aunque expresó con claridad los motivos que la llevaron a apostar por esta relación.

“No tengo nada que ocultar, Stefano comenzó siendo mi amigo y tras muchas conversaciones profundas, bonitas, creo que vi en él no solo una persona que me parecía atractiva, sino también una persona con la que compartía muchos sueños, formas de ver la vida”, expresó la actriz frente a los periodistas.

Matilde León da detalles de su relación con Stefano Salvini | Jimmy Show TiKTok

León insistió en que la base de la relación es la confianza generada a partir de la amistad. “De eso se trata, no solo encontrar a alguien con quien puedas sentir atracción, sino que tengas la misma forma de pensar y con quien puedas tener una amistad. Yo no podría ser pareja de alguien que no es mi amigo. Se basa en la amistad, en la confianza y Stefano y yo teníamos eso y después empezó a fluir y ahí estamos”.

La transparencia demostrada por Matilde León al exponer públicamente su experiencia sentimental con Salvini marcó un capítulo novedoso en su carrera, caracterizada por la discreción con respecto a su entorno privado.