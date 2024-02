Matilde León, de actriz a directora: ‘Papá en Apuros’, su evolución artística, la crítica al cine peruano y su legado familiar

La actriz de 'Papá en Apuros' reflexionó sobre su carrera y el contexto peruano, resaltando que se necesitan muchos cambios para convertirse en una industria.

Matilde León, con tan solo 23 años, ha logrado conquistar el corazón de muchos seguidores gracias a su más reciente papel en ‘Papá en Apuros’. Esto no solo consolidó su posición como una de las actrices jóvenes más prometedoras en el cine peruano, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en su carrera: su debut como directora.

En una charla amena con Infobae Perú, Matilde nos sumerge en su mundo, desde sus primeros pasos frente a las cámaras hasta una crítica constructiva sobre la industria cinematográfica en el país.

La joven nació en una familia profundamente arraigada en el séptimo arte, en la cual nos contó cómo desde pequeña se vio influenciada por el ambiente creativo que la rodeaba. Esta temprana exposición no solo forjó su amor por la actuación, sino que también plantó la semilla de un sueño todavía más grande: dirigir su propia película.

Ahora, con ‘Papá en Apuros’ siendo un rotundo éxito, sus reflexiones sobre el camino recorrido, las lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados, esbozan el retrato de una artista en plena evolución.

Matilde León y su vínculo con el arte desde pequeña

Desde muy temprana edad, la vida de nuestra protagonista estuvo envuelta en una atmósfera que respiraba arte, narrativa y creatividad, elementos que sin duda alguna jugaron un papel crucial en el despertar de su vocación.

Su infancia estaba marcada por las mañanas llenas de juegos imaginativos junto a su hermana y la exposición a diversas formas de arte gracias a sus padres. Además, la libertad para crear historias propias sentaron las bases de lo que sería una fructífera carrera.

“Mi mamá nos había comprado disfraces, juguetes… teníamos un escenario grande que nos permitía crear. En casa siempre se inculcó mucha música y baile. A través de eso, creaba historias. Mis padres veían muchas películas e íbamos al teatro. Ella (su madre) nos grababa mucho, nos hacía actuar. En verano, para no aburrirnos nos metían a talleres de teatro”, recordó la joven.

La pasión por crear mundos de Matilde León y darles vida a través de la actuación comenzó a tomar forma en el hogar, un espacio donde la imaginación no tenía límites y donde cada objeto podía convertirse en el elemento crucial de una nueva aventura.

Su participación en “Besos” de Francisco Lombardi fue un punto de inflexión, no solo por el reconocimiento a su talento, sino también por confirmar su deseo de dedicarse por completo a este arte.

La relación con su padre, el crítico ‘Chacho’ León

En el diálogo lleno de revelaciones, compartió cómo es la dinámica con su padre, el respetado crítico de cine Isaac León Frías (‘Chacho’ León), especialmente cuanto tiene que ver con sus incursiones en el mundo del arte y el cine.

A pesar de las expectativas que se podrían tener sobre tener un padre con una perspectiva tan aguda, Matilde explicó que su relación profesional es más sutil y menos interventora de lo que muchos podrían imaginar.

“Él no comenta mis trabajos en televisión”, señaló León, dejando claro que, aunque su progenitor tiene las herramientas y el conocimiento para proporcionar un análisis detallado, mantiene un respetuoso silencio a menos que se le pida su opinión.

“En el caso de los cortometrajes, que es es su campo... él vio la peli’ que hice y ahí sí le pedí su opinión. Me ha dicho cosas muy bonitas, hay veces que también me ha dado opiniones constructivas, pero yo creo que el hecho de ser mi papá ya hace que lo mire con otros ojos. Mi mamá suele ser crítica”, añadió

¿Para actuar se necesita formación profesional?

La actriz de 23 años tenía sueños de perfeccionarse en artes escénicas en el extranjero, pero finalmente arraigó sus estudios en la Universidad de Lima, enfocándose en Comunicación.

A través de esta experiencia académica, ella encontró una manera de nutrir su talento y visión artística, complementándola con talleres y workshops virtuales que le permitieron explorar diversas metodologías y perspectivas en la interpretación.

Su paso por ‘Papá en Apuros’ se convirtió en una significativa escuela de vida y profesión, al compartir set con artistas de vasta experiencia como Lucho Odar.

También, se animó a abordar el debate sobre si para ser actor se requiere o no de una formación profesional. En esa línea, nuestra protagonista tuvo una postura firme y esclarecedora.

Reconoció, sin lugar a dudas, el talento innato presente en algunos individuos, especialmente en niños que encantan en la gran pantalla sin haber pasado por un proceso formal de formación actoral.

Sin embargo, sostuvo con convicción que la formación profesional otorga herramientas fundamentales que enriquecen y diversifican la capacidad interpretativa.

“Creo que los actores tenemos que tener respeto por nuestra profesión. Nosotros estamos asumiendo el interpretar a una persona, alguien que tiene sueños, decepciones, sentimientos. Y justamente no nos basta con nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que informarnos, leer, guiarnos de profesionales. Siento que el trabajo del actor merece mucho respeto porque finalmente nosotros transmitimos en la pantalla o en el teatro”, añadió.

Su crítica al entretenimiento peruano

En medio del bullicio de la industria cinematográfica peruana, Matilde León ofreció una mirada crítica pero esperanzadora sobre el estado actual del séptimo arte en Perú.

Según la joven, la rapidez y simplicidad con que se suelen abordar las producciones han llevado a un ciclo repetitivo, sin mucho espacio para la innovación. “Nos hemos quedado con un mismo código de resolver los programas o películas, sobre todo en el cine, que falta más riesgo en cuestión de producción”, comentó.

Pese a comprender las dinámicas del negocio, la actriz no esquivó la necesidad de propuestas más audaces. Este anhelo por innovar no solo apunta a las grandes producciones, sino también al cine independiente, el cual, en su opinión, merece una mayor visibilidad y apoyo para mostrarse al mundo.

“Entiendo de alguna forma el negocio y con tal de que se cuenten nuevas historias, me parece que está bien, hay que renovar. Pero, obviamente sí me gustaría que que haya propuestas más locas. Me parece que el cine independiente debería visibilizarse más”, resaltó.

Matilde citó al Festival de Cine de Lima como un espacio donde estas propuestas encuentran su nicho, aunque muchas veces permanecen en la sombra para el público general. En ese contexto, fue tajante al decir que faltan acciones para incrementar la visibilidad de estas obras.

“Hay mucha gente que se queja de las grandes productoras. Estas personas se quejan si hay 100 mil películas que están ahí y que no las ven. Evidentemente, porque hay muy mala publicidad, eso es una cuestión”, sostuvo.

Sin embargo, no todo fue crítico en su visión. Matilde reconoció la importancia de diversificar las propuestas cinematográficas, resaltando que hay espacio y público para distintos géneros y estilos. La clave está en especializarse, en conocer a fondo el nicho que se desea explorar.