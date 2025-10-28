PeruRail concluye el traslado de las seis unidades que operará San Antonio de Torontoy en la ruta Hiram Bingham–Machu Picchu

Nuevos autobuses turísticos comenzarán a operar en la ruta Hiram Bingham de Machu Picchu - Andina

La empresa ferroviaria PeruRail confirmó que este martes 28 de octubre culminará el traslado de las unidades solicitadas por la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A.C., que asumirá la operación del servicio de transporte en la ruta Hiram Bingham–ciudadela inca de Machu Picchu. Este proceso forma parte de la transición que atraviesa el corredor turístico tras el retiro de Consettur Machupicchu S.A.C., firma que durante tres décadas mantuvo la concesión del servicio.

En un comunicado, la compañía informó que ya completó el traslado de los primeros cuatro buses de un total de seis, desde la zona de Hidroeléctrica Machupicchu hacia el sector de Puente Ruinas. “Los dos buses restantes serán trasladados el martes 28 de octubre, de acuerdo al itinerario”, precisa el documento. Con ello, se cumpliría la solicitud presentada por San Antonio de Torontoy, empresa que asumirá el transporte temporal de visitantes al santuario arqueológico.

PeruRail detalló que este proceso se realiza conforme a los requerimientos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidades encargadas de autorizar los traslados en esta zona protegida. “Nuestra función como operador ferroviario se limita al transporte de pasajeros o carga, en tanto se cumplan los requisitos legales y existan las condiciones necesarias para garantizar una operación segura”, puntualizó la empresa.

Comunicado de PeruRail

Transición tras la salida de Consettur

El retiro de Consettur Machupicchu S.A.C. el pasado 5 de septiembre marcó el fin de un largo periodo de exclusividad en el transporte hacia la ciudadela inca. Tras su salida, se dispuso un proceso de transición para que la empresa San Antonio de Torontoy asuma parte de las operaciones, en cumplimiento del acuerdo establecido meses atrás en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En este contexto, también se inició el retiro de los buses de Consettur. Según se informó, son siete las unidades que deben ser trasladadas desde Machu Picchu Pueblo hacia Pachar, en el distrito de Ollantaytambo. Dos de estos buses ya fueron movilizados el domingo 26 de octubre desde la zona de Puente Ruinas hacia Pachar, sobre plataformas de la empresa PeruRail. El traslado del resto continuará en los próximos días, conforme se desarrollen las coordinaciones técnicas y logísticas necesarias entre las entidades involucradas.

PeruRail precisó que estas operaciones de transporte responden al cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades y buscan garantizar un proceso de transición ordenado y seguro. “Hemos iniciado el traslado de estos buses el domingo 26 de octubre tras el cumplimiento de los requisitos del Sernanp y el MTC”, señaló la empresa ferroviaria en su comunicado.

La coexistencia temporal entre ambas compañías, inicialmente pensada como una medida de transición ordenada, se ha visto afectada por desacuerdos sobre la cantidad de unidades y los plazos de retiro. El incumplimiento de los compromisos ha reactivado un conflicto que, desde hace semanas, mantiene en tensión a las autoridades locales y al sector turístico del Cusco.

Posibles sanciones y denuncias legales

Urubamba denuncia a Consettur y Sernanp por incumplir acuerdos sobre transporte a Machu Picchu. (Nueva Tv Nacional)

El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, informó que la municipalidad realiza acciones de fiscalización en la zona y que se emitirá un informe sancionador contra Consettur. “Tiene sanción por enriquecimiento ilícito. Ha vulnerado la transferencia de normas que no tienen autorización; por ende, estos vehículos tienen que llevarse al depósito municipal, y también tienen una denuncia por haber generado caos”, afirmó el burgomaestre.

Vera señaló que las denuncias también se extenderán al Sernanp por presunta omisión de funciones, debido a su papel en la supervisión del tránsito de buses hacia el santuario. “Remitimos documentos y no hubo cumplimiento. Sernanp también tiene que responder por omisión de funciones, porque permitió el ingreso de nuevas unidades sin coordinación previa”, declaró.

La autoridad local indicó que la comuna de Urubamba ha asumido la gestión directa en la venta de boletos para el servicio de transporte, a la espera de que se concrete el ingreso total de las unidades de San Antonio de Torontoy. “Lo que queremos es que una vez que salgan los siete vehículos de Consettur e ingresen cuatro más, la nueva operadora empiece a funcionar plenamente”, explicó.

El desacuerdo entre ambas empresas ha generado incertidumbre en la operación turística hacia Machu Picchu, una de las rutas más visitadas del país. El acuerdo inicial establecía una participación equitativa en la flota de transporte: la mitad de las unidades serían de Consettur y la otra mitad de San Antonio de Torontoy. “El compromiso era claro: el 50% de las unidades serían de Consettur y el otro 50% de San Antonio. Ya ingresaron cuatro buses de San Antonio, pero Consettur no ha cumplido con retirar sus vehículos”, señaló el alcalde Vera en declaraciones a Nueva TV Nacional.