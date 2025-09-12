Perú

PerúRail no trasladará nuevos buses a Machu Picchu por daño en frenos y cadenas en plataformas que iban a trasladar a unidades

Por medio de un comunicado, el operario indicó que realizará el traslado cuando tengan las garantías necesarias de que será una actividad segura

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
PeruRail no trasladará buses a Machu Picchu por daños en frenos | Canal N

Por medio de un comunicado, PerúRail S.A., el operador ferroviario en la ruta sur y sur oriente hacia la ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, informó que no trasladarán los buses de la empresa Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Toronttoy S.A.C., debido a que se detectó que las mangueras del freno directo, del freno automático y las cadenas de los breques de dos plataformas, estaban cortados.

La compañía notó este inconveniente en su operación de carga, ubicada en la vía férrea del sector Puente Ruinas (KM 112.300), donde se encontraba el material rodante para trasladar las unidades, este viernes 12 de septiembre, a las 8:30 horas.

“En esta condición resultó imposible realizar el traslado de buses. Hemos notificado de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades pertinentes para que se realice una investigación ante este grave hecho”, mencionan.

Decenas de pobladores bloquearon la
Decenas de pobladores bloquearon la ruta ferroviaria en Qoriwayrachina (km 88) contra PerúRail y Consettur. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

“PerúRail realizará el traslado de los buses cuando se tengan las garantías necesarias para un traslado seguro, que no arriesgue a nuestros trabajadores, población, ni a la infraestructura de nuestras operaciones y de terceros. Lamentamos estos hechos que ponen en riesgo a la operación ferroviaria”, resaltan en el pronunciamiento.

Paro en Machu Picchu

El transporte entre Machu Picchu Pueblo y el sitio arqueológico enfrenta una controversia que involucra a turistas, operadores y autoridades, debido a disputas por la concesión de la ruta. El alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, explicó que la situación tiene origen en la continuidad de la empresa Consettur, que sigue operando sin el permiso correspondiente, mientras una nueva compañía designada de manera temporal espera la culminación del proceso de licitación pública para asumir el servicio.

Perú Rail indicó que no
Perú Rail indicó que no pudo trasladar los buses a Machu Picchu. Foto: Canal N

La concesión original de la ruta caducó tras décadas de operación por parte de una sola empresa. Según el alcalde Vera, aunque se inició un proceso de licitación en 2024 para elegir un nuevo operador, este proceso ha enfrentado retrasos por falta de respuestas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a quien responsabiliza por la demora y la crisis actual.

El vacío administrativo generado por estas demoras dejó la ruta en incertidumbre y generó caos para los turistas, quienes ahora deben enfrentar largas filas no solo para comprar entradas, sino también para acceder al transporte. La municipalidad ha enviado varias notificaciones y requerimientos a los organismos responsables, sin una solución definitiva hasta el momento.

Crisis en Machu Picchu: Buses
Crisis en Machu Picchu: Buses que suben a la ciudadela dejan de operar y turistas tiene que subir a pie

El alcalde también denunció una serie de irregularidades durante el manejo de la concesión, entre ellas la autorización a operadoras adicionales fuera del convenio y procesos judiciales impulsados por la empresa saliente. Por la gravedad de la situación, la comuna local declaró la emergencia y propuso alternativas, incluido un convenio con la empresa Tramusa SAC, que fue rechazado.

La persistencia de la empresa anterior en la ruta, según el alcalde, cuenta con respaldos políticos y administrativos irregulares. Vera Gallegos indicó que la municipalidad ya seleccionó a una nueva empresa, San Antonio de Torontoy, y que solo falta la autorización para el ingreso de los nuevos vehículos, lo que permitiría restablecer el servicio.

El alcalde instó al MTC y a los organismos de fiscalización a intervenir para permitir que la nueva flota retome la ruta. Mientras persista el conflicto, la vía de acceso a Machu Picchu seguirá bajo incertidumbre, perjudicando a miles de turistas y afectando la imagen del principal destino turístico del país.

Temas Relacionados

Machu PicchuConsetturUrubambaCuscoperu-noticias

Más Noticias

Monsefú celebrará el cumpleaños del papa León XIV con una pastel gigante de dos metros

Un grupo de panificadores del distrito alista para este domingo 14 de septiembre un pastel monsefuano de dos metros para conmemorar el nacimiento de Robert Prevost

Monsefú celebrará el cumpleaños del

Corte de agua en Lima el 13 de septiembre: Este distrito se quedará sin el servicio de Sedapal

La suspensión del servicio afectará a las zonas de un solo distrito. La empresa ha recomendado a las familias abastecerse de agua para cubrir sus necesidades durante el período programado

Corte de agua en Lima

Ministro de Cultura defiende anulación parcial del permiso a Prolima para excavar cerca de Palacio de Gobierno

El titular del sector Cultura afirma que la medida solo afecta una fracción mínima del área autorizada y responde a criterios de seguridad presidencial, en medio de un conflicto con la Municipalidad de Lima por el patrimonio histórico

Ministro de Cultura defiende anulación

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

La ceremonia reconoce la excelencia de la televisión internacional y reúne a las producciones más destacadas, como “The White Lotus” y “The Last of Us”, con opciones de transmisión en plataformas digitales y TV paga

Cuándo y dónde ver los

Cerro Bolongo abre su ruta turística: el nuevo mirador de Trujillo desde donde se aprecia la ciudad

El itinerario recorre patios históricos, innovación artesanal y promueve la integración de negocios locales, finalizando en un mirador que ofrece una postal única de La Libertad

Cerro Bolongo abre su ruta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gustavo Gorriti advierte que amenaza

Gustavo Gorriti advierte que amenaza de Rafael López Aliaga “es una exhortación” a que un sicario atente en su contra

Pedro Castillo cree que aún es presidente: “Espero que el Congreso me notifique la moción de vacancia”

Marisol Espinoza defiende a César Acuña y asegura que gobernador regional se siente ‘acosado’ por investigaciones periodísticas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Congreso archivó denuncias contra el expresidente Francisco Sagasti y exministros del gobierno de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina asegura que investigación

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo calló lo que sabía todo este tiempo”

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

DEPORTES

A qué hora juega Ignacio

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030