Perú

Municipalidad de Lima considera posible “mano negra” en incendio junto al Congreso y vincula hecho a la marcha de este 25 de octubre

El incendio en la cuadra 6 del Jirón Junín, a metros del Palacio Legislativo, activa hipótesis de causa intencional basada en reportes de inteligencia y en la proximidad a una movilización confirmada para este sábado

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
La Municipalidad de Lima indicó que recibió información de inteligencia vinculada a la marcha programada para hoy. | Canal N

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 25 de octubreun incendio de gran magnitud afectó un edificio comercial ubicado en la cuadra 6 del Jirón Junín, a pocos metros del Congreso de la República.

De acuerdo con información oficial, el siniestro inició cerca de las 7:00 y requirió la rápida acción del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), que desplazó por lo menos 14 unidades hasta la zona.

El humo cubrió parte del centro histórico mientras comerciantes y transeúntes evacuaban el área, trasladando productos desde almacenes, varios de los cuales almacenaban objetos plásticos y mercadería textil.

La operación de emergencia incluyó el bloqueo del tránsito vehicular y peatonal en varias cuadras del Centro de Lima, reforzado por la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y equipos municipales de Gestión del Riesgo y Desastres.

El edificio afectado, rodeado de antiguas casonas de madera y locales comerciales, presentaba un riesgo elevado de propagación del fuego, que finalmente fue confinado tras varias horas de labores coordinadas entre el CGBVP y Sedapal.

La falta de hidrantes complicó la primera etapa de la emergencia, obligando a los bomberos a buscar conexiones de agua en predios aledaños, según reportó la Agencia Andina.

Incendio de código 2 se
Incendio de código 2 se registra en el Cercado de Lima, cerca al Congreso de la República | Foto: Municipalidad de Lima

Vinculan incendio a posible provocación

A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) introdujo una de las hipótesis más sensibles de la jornada: no se descarta que el incendio haya sido provocado, según información de inteligencia vinculada a la marcha programada para hoy, 25 de octubre, día en que la ciudad permanece bajo estado de emergencia.

Esta potencial intencionalidad surge debido a reportes previos de actos de sabotaje en los sistemas de videovigilancia municipal en la antesala de protestas pasadas.

“Así como en la noche previa a la marcha del 15 de octubre, se detectaron y denunciaron actos de sabotaje que buscaban afectar el sistema de videovigilancia de la ciudad, hoy la Municipalidad advierte la posible intencionalidad de generar distracción mediante este incendio, el cual podría haber sido provocado en la víspera de la marcha anunciada para hoy, 25 de octubre”, se lee en el texto difundido.

Asimismo, la funcionaria Mariella Falla, gerente de Fiscalización de la comuna, aseguró en declaraciones a Canal N, que podría haber la extistencia de una “mano negra”.

“Se va a demostrar en las investigaciones si el incendio fue provocado. Ahí tienen imágenes los bomberos del antes, cómo estaba el local antes y cómo había un espacio con escombros, que presumimos que podía haber sido por un cortocircuito o también la otra hipótesis que una mano negra pueda haber causado, o tirado algo, que haya generado el incendio”, manifestó.

La gerente de Fiscalización de la municipalidad de Lima precisó que se investigarán las causas del incendio. | Canal N

Medidas y acciones tras el siniestro

De acuerdo con la misiva, una vez culminadas las labores de los bomberos, el personal de Gestión del Riesgo de Desastres realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de identificar a las posibles familias damnificadas o afectadas y brindarles asistencia inmediata mediante kits de ayuda humanitaria, albergue, alimentación y útiles, de ser necesario.

“Gracias a la rápida acción del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a la coordinación inmediata de las gerencias municipales, la emergencia se encuentra confinada y controlada, sin riesgo de propagación a otras estructuras”, informó la comuna edil.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaMMLCongresoIncendioperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

En la antesala del choque de las ‘íntimas’ con el cuadro brasileño, Regatas Lima medirá fuerzas con River Plate en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Sala Constitucional de Lima ratifica que la sanción que se dictó al coordinador del Equipo Especial Lava Jato fue irregular

Rafael Vela le ganó a

Municipalidad de San Luis no puede poner restricción de horario a la venta de alcohol en bodegas

En varios distritos, en bodegas, se restringe la venta de alcohol hasta las 11 p.m., pero Indecopi declaró esto como barrera burocráctica. ¿Qué sí puede hacer la comuna?

Municipalidad de San Luis no

Marcha de la ‘Generación Z’ contra José Jerí: ¿El estado de emergencia te quita el derecho a protestar?

Hoy, sábado 25 de octubre, se llevará a cabo una manifestación contra el presidente. Exigen la supresión de las llamadas ‘leyes pro crimen’ que aprobó el Congreso

Marcha de la ‘Generación Z’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Vela le ganó a

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

ENTRETENIMIENTO

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”