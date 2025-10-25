Mujer policía conmueve en Lima al ayudar a adulta mayor a vender golosinas en la vía pública

Mujer policía ayuda a vendedor ambulante a vender sus golosinas en la vía pública

En una escena que conmovió a miles de peruanos, la suboficial Josselin Luz Huamán Palomino, integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue captada ayudando a una adulta mayor a vender golosinas en la vía pública mientras desempeñaba su labor de dirigir el tránsito en Lima. Su gesto solidario no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde muchos resaltaron la empatía y vocación de servicio que mostró hacia la humilde vendedora ambulante.

Las imágenes fueron registradas por diversos ciudadanos. Un taxista que circulaba por la zona se sorprendió al verla acercarse a su vehículo para ofrecerle dulces. Intrigado, le preguntó: “¿Qué fue, jefa? ¿Qué está haciendo?”. Sin perder la amabilidad, la agente respondió que solo quería apoyar a la adulta mayor, quien llevaba horas tratando de vender sus productos sin mucho éxito. “Caballero, mucho gusto. La madrecita está toda la mañana vendiendo y no sé si le podría colaborar”, expresó la policía, con una sonrisa visible incluso detrás del ruido del tráfico.

Gracias a su intervención, la mayor parte de los dulces se vendieron rápidamente. Luego de lograr que la abuelita tuviera un mejor resultado en su jornada, Josselin se despidió de ella y volvió de inmediato a sus labores de control vehicular, demostrando que su gesto no significó descuidar su responsabilidad.

El video generó opiniones divididas en la red. Un sector del público aplaudió la actitud solidaria de la suboficial, destacando que este tipo de acciones humanizan la relación entre la población y la Policía Nacional. Otros, sin embargo, cuestionaron que lo hiciera durante el servicio, señalando que podría considerarse una distracción de sus funciones en un entorno de alto tránsito.

A pesar de las críticas, la escena dejó una sensación positiva en muchos usuarios, que resaltaron que acciones como la de Josselin Huamán permiten recordar que todavía hay humanidad en las calles del país, incluso en momentos donde la inseguridad y la desconfianza en las autoridades policiales predominan en el día a día.

Policía recupera S/150 mil robados

Tres días después del violento asalto contra un agente bancario en el Cercado de Camaná, la Policía logró recuperar 150 mil soles del monto robado. El dinero estaba oculto en una caja de zapatos enterrada en un predio de la playa El Chorro.

El robo se produjo la tarde del lunes 20 de octubre, cuando dos sujetos armados ingresaron a la agencia Perú Líder Courier, en la primera cuadra de la avenida Lima. De acuerdo con la denuncia policial, los delincuentes amenazaron con un arma a una joven trabajadora de 21 años y a otra empleada de 32, quien fue obligada a abrir la caja fuerte para sustraer un total de 213 mil soles en efectivo.

Tras cometer el delito, los criminales huyeron a bordo de una motocicleta en rumbo desconocido. La División de Robos de la Divincri Arequipa tomó el caso y, luego de recopilar datos de inteligencia en Camaná, ejecutó un operativo la tarde del jueves 23 de octubre.

Fue en un terreno cercado de la playa El Chorro donde los agentes ubicaron la caja enterrada entre la arena con los 150 mil soles, parte del botín. El dinero fue decomisado y trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar con las diligencias correspondientes.