Perú

Mujer policía conmueve en Lima al ayudar a adulta mayor a vender golosinas en la vía pública

La suboficial Josselin Huamán fue captada ofreciendo dulces a los conductores mientras dirigía el tránsito

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Mujer policía ayuda a vendedor ambulante a vender sus golosinas en la vía pública

En una escena que conmovió a miles de peruanos, la suboficial Josselin Luz Huamán Palomino, integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue captada ayudando a una adulta mayor a vender golosinas en la vía pública mientras desempeñaba su labor de dirigir el tránsito en Lima. Su gesto solidario no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde muchos resaltaron la empatía y vocación de servicio que mostró hacia la humilde vendedora ambulante.

Las imágenes fueron registradas por diversos ciudadanos. Un taxista que circulaba por la zona se sorprendió al verla acercarse a su vehículo para ofrecerle dulces. Intrigado, le preguntó: “¿Qué fue, jefa? ¿Qué está haciendo?”. Sin perder la amabilidad, la agente respondió que solo quería apoyar a la adulta mayor, quien llevaba horas tratando de vender sus productos sin mucho éxito. “Caballero, mucho gusto. La madrecita está toda la mañana vendiendo y no sé si le podría colaborar”, expresó la policía, con una sonrisa visible incluso detrás del ruido del tráfico.

Gracias a su intervención, la mayor parte de los dulces se vendieron rápidamente. Luego de lograr que la abuelita tuviera un mejor resultado en su jornada, Josselin se despidió de ella y volvió de inmediato a sus labores de control vehicular, demostrando que su gesto no significó descuidar su responsabilidad.

Taxista capta a mujer policía vendiendo golosinas en la vía pública

El video generó opiniones divididas en la red. Un sector del público aplaudió la actitud solidaria de la suboficial, destacando que este tipo de acciones humanizan la relación entre la población y la Policía Nacional. Otros, sin embargo, cuestionaron que lo hiciera durante el servicio, señalando que podría considerarse una distracción de sus funciones en un entorno de alto tránsito.

A pesar de las críticas, la escena dejó una sensación positiva en muchos usuarios, que resaltaron que acciones como la de Josselin Huamán permiten recordar que todavía hay humanidad en las calles del país, incluso en momentos donde la inseguridad y la desconfianza en las autoridades policiales predominan en el día a día.

Mujer policía es captada ayudando
Mujer policía es captada ayudando a vender golosinas a adulta mayor en la vía pública | Foto composición: infobae Perú

Policía recupera S/150 mil robados

Tres días después del violento asalto contra un agente bancario en el Cercado de Camaná, la Policía logró recuperar 150 mil soles del monto robado. El dinero estaba oculto en una caja de zapatos enterrada en un predio de la playa El Chorro.

El robo se produjo la tarde del lunes 20 de octubre, cuando dos sujetos armados ingresaron a la agencia Perú Líder Courier, en la primera cuadra de la avenida Lima. De acuerdo con la denuncia policial, los delincuentes amenazaron con un arma a una joven trabajadora de 21 años y a otra empleada de 32, quien fue obligada a abrir la caja fuerte para sustraer un total de 213 mil soles en efectivo.

Tras cometer el delito, los criminales huyeron a bordo de una motocicleta en rumbo desconocido. La División de Robos de la Divincri Arequipa tomó el caso y, luego de recopilar datos de inteligencia en Camaná, ejecutó un operativo la tarde del jueves 23 de octubre.

Fue en un terreno cercado de la playa El Chorro donde los agentes ubicaron la caja enterrada entre la arena con los 150 mil soles, parte del botín. El dinero fue decomisado y trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar con las diligencias correspondientes.

Temas Relacionados

PNPperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

En la antesala del choque de las ‘íntimas’ con el cuadro brasileño, Regatas Lima medirá fuerzas con River Plate en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Sala Constitucional de Lima ratifica que la sanción que se dictó al coordinador del Equipo Especial Lava Jato fue irregular

Rafael Vela le ganó a

Municipalidad de San Luis no puede poner restricción de horario a la venta de alcohol en bodegas

En varios distritos, en bodegas, se restringe la venta de alcohol hasta las 11 p.m., pero Indecopi declaró esto como barrera burocráctica. ¿Qué sí puede hacer la comuna?

Municipalidad de San Luis no

Marcha de la ‘Generación Z’ contra José Jerí: ¿El estado de emergencia te quita el derecho a protestar?

Hoy, sábado 25 de octubre, se llevará a cabo una manifestación contra el presidente. Exigen la supresión de las llamadas ‘leyes pro crimen’ que aprobó el Congreso

Marcha de la ‘Generación Z’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Vela le ganó a

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

ENTRETENIMIENTO

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”