Perú

Incendio en el Centro de Lima: Bomberos atienden emergencia cerca al Congreso de la República

La rápida expansión de las llamas en el Jirón Junín, cerca del Congreso, generó alarma en comerciantes y transeúntes que son evacuados por equipos de emergencia

Por Analí Espinoza

Incendio cerca al Congreso: Bomberos atienden emergencia en Jirón Junín | Video: Exitosa Noticias

Un incendio desatado la mañana de este sábado 25 e octubre en un edificio comercial del Jirón Junín, cerca del Congreso de la República, provocó alarma en el centro de Lima. El siniestro comenzó alrededor de las 7:00 y motivó la inmediata intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), que desplazó al menos 14 unidades al lugar.

Según informó Exitosa Noticias, comerciantes y transeúntes evacuaron la zona mientras un denso humo negro persistía en el ambiente. Testigos relataron que algunas personas ingresaron al inmueble para retirar mercadería, entre ellas una mujer que consiguió sacar productos de plástico, lo que generó preocupación entre los equipos de emergencia por el riesgo de propagación del fuego. “Cerca de diez bomberos continúan extendiendo mangueras para impedir que el fuego alcance nuevas áreas”.

El tránsito vehicular y peatonal fue bloqueado en varias cuadras del Jirón Junín. Agentes de la Policía Nacional del Perú reforzaron la seguridad y gestionaron el cierre total del área; también se sumó personal de Gestión del Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Lima.

Incendio en el jirón Junín,
Incendio en el jirón Junín, cerca al Congreso de la República | Foto captura: Exitosa Noticias

La emisora detalló que el inmueble afectado se encuentra en una zona de casonas antiguas, muchas construidas en madera y dedicadas principalmente a actividades comerciales, lo que implicó mayor riesgo de propagación hacia propiedades aledañas. Además, se reportó que las cuadrillas experimentaron complicaciones para acceder al agua, ya que no se hallaron hidrantes cercanos obstáculo que obligó al CGBVP a recurrir a viviendas próximas para conectar mangueras y así intentar frenar el incendio.

Hasta las 7:00, fuentes oficiales citadas por Exitosa señalaron que la emergencia no había sido controlada totalmente y la densidad del humo aumentaba progresivamente. Autoridades municipales y equipos de respuesta evaluaban el estado estructural del área, que forma parte del circuito histórico de Lima y cuenta con gran concentración de comercios.

Cómo actuar ante incendios

Bomberos atienden emergencia cerca al
Bomberos atienden emergencia cerca al Congreso | Foto captura: Exitosa Noticias

En caso de incendios, la principal indicación es evacuar de inmediato el área afectada manteniendo la calma y siguiendo las rutas de escape señalizadas. No deberá intentarse ingresar a zonas en riesgo para rescatar pertenencias ni tratar de extinguir por cuenta propia fuegos de gran magnitud. Se recomienda evitar el uso de ascensores, protegerse con paños húmedos en nariz y boca y mantener puertas cerradas para retardar la propagación del humo.

El primer paso es llamar sin demora al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (116), proporcionando dirección exacta y detalles sobre la magnitud del incendio. Si las llamas afectan redes eléctricas o instalaciones de gas, corresponde también notificar a empresas de servicio para la suspensión del suministro.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

