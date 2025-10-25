Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores | ATV

La presentadora de televisión Magaly Medina reveló la identidad del tiktoker conocido como Lemon Pay y expresó su rechazo ante los videos donde el creador de contenido ofrece dinero a adultos mayores en situación vulnerable, arrojando billetes al suelo frente a las cámaras.

Medina calificó la conducta como denigrante y exigió sanciones, al considerar que los contenidos difundidos en redes sociales sobrepasaron los límites de respeto hacia las personas mayores.

La polémica surgió cuando Lemon Pay, quien se cubre el rostro con una máscara de pájaro en sus publicaciones, inició una serie de grabaciones en las que se acerca a adultos mayores que venden golosinas o solicitan limosna en las calles de Lima.

En lugar de entregarles el dinero de manera respetuosa, utiliza billetes que lanza al piso, obligando a quienes participan a recogerlos, incluso con notorias dificultades físicas.

Las imágenes provocaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron el impacto de la dinámica y cuestionaron la intención detrás de las grabaciones. Magaly Medina abordó el tema en la emisión del 24 de octubre, donde identificó públicamente al responsable como José Sebastián Cusquisiban Benítez.

“Realmente es terrible y que bueno que ya lo hayan identificado y se llama José Sebastián Cusquisiban Benítez. Sus redes desaparecieron, no sé si alguien se las bajó o si él las ocultó pero ahora ha reaparecido con otras redes sociales”, manifestó ante cámaras.

Durante la transmisión, Medina analizó el pedido de disculpas divulgado por Lemon Pay tras el repudio generalizado. El tiktoker publicó un mensaje de arrepentimiento, aunque permaneció enmascarado y apeló a la justificación de estar realizando un experimento social.

Medina fue enfática al señalar la falta de transparencia y valentía en las disculpas: “Este tipo apareció para pedir disculpas, pero con su máscara. Encima, ni siquiera tiene la valentía y el coraje de pedirle disculpas a todos aquellos abuelitos que humilló a todos aquellos mendigos de las calles de Lima, ni siquiera tuvo el honor de sacarse esa máscara cochina. Ahí está pidiendo disculpas, pero ya no sirven de nada, porque según él, estaba haciendo un experimento social. Que se vaya a hacer eso con sus amigos, o con su familia, a ver si se lo toleran, pero que no abuse de los pobres viejecitos”.

Medina también cuestionó las cifras y la autenticidad de la entrega de dinero, señalando que, contrario a lo que se insinuó en los videos, los billetes eran de menor denominación y no de 100 soles.

“Es más, yo dije 100 soles porque me pareció ver un billete celeste. Pero no, son unos miserables 10 soles. Encima todavía un tacaño, si vas a humillar a la gente por lo menos dales algo más, ya que para estos señores 10 soles es lo que hacen en un día vendiendo caramelitos. Para ellos 10 soles es mucho dinero”, remarcó la conductora.

Magaly Medina, indignada, pidió acciones a las autoridades

La figura televisiva expresó su molestia ante la actitud del creador de contenido y destacó la necesidad de establecer límites en las prácticas dentro de redes sociales: “Este tipo me da ganas de llamarlo de todas las maneras más feas que se me ocurren, pero tengo que respetar al público y no voy a decir lisuras. ¿Cómo puede hacer eso?”.

Finalmente, Medina propuso que Lemon Pay sea recluido y reiteró que sus acciones excedieron los márgenes del contenido aceptable: “Este tipo debería estar recluido en algún lado y no libre en las calles. Hasta para hacer redes sociales hay que tener límites y hay que tener autoregulación”.

La denuncia pública encabezada por Magaly Medina y la exposición de la identidad del tiktoker intensificaron el debate sobre los contenidos que circulan en plataformas digitales, el trato digno a los adultos mayores y el impacto social de este tipo de experimentos grabados para redes.