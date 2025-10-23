Perú

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

El creador de contenido generó indignación al grabar a personas mayores recogiendo billetes del suelo, provocando un fuerte rechazo de figuras como Orozco y miles de usuarios en plataformas digitales

La publicación de un video en el que el creador de contenido Lemon Pay lanza dinero al suelo frente a adultos mayores en el Centro de Lima ha provocado una ola de indignación en redes sociales y medios peruanos. La reacción más contundente llegó de parte del periodista Carlos Orozco, quien, durante su programa ‘Ouke’, calificó el acto de “perverso” y “lamentable”, denunciando la falta de empatía y la humillación sufrida por las personas en situación de vulnerabilidad.

Orozco expresó su rechazo al uso de la pobreza y la vejez como recurso para obtener vistas en internet, y cuestionó la justificación de este tipo de videos bajo el argumento de ser “experimentos sociales”. “A veces me topo en internet con estos experimentos sociales y hay uno, este tipo, que se disfraza como de pájaro. Me pareció perverso, realmente qué HP. Supongo que da vistas, pues, porque la gente se va a indignar”, declaró el periodista en el espacio de Youtube.

La crítica de Orozco fue respaldada por otros comunicadores y presentadores, quienes advirtieron sobre la exposición irresponsable de personas vulnerables en redes sociales y la tendencia de algunos creadores a buscar notoriedad sin considerar el daño que provocan.

Durante la emisión de ‘Ponte En La Cola’, los conductores Ricardo Rondón y Micheille Soifer subrayaron la importancia de la empatía y el respeto, y señalaron que el contenido que se burla del sufrimiento ajeno no debería tener cabida en la era digital. Además, un invitado en el programa de Orozco advirtió sobre posibles consecuencias legales para Lemon Pay, recordando que “la dignidad humana es un derecho fundamental que se protege. Afectar la dignidad de una persona así es un delito”, comentó.

Video polémico de Lemon Pay y la indignación que causó

El video, difundido inicialmente en YouTube y viralizado en TikTok e Instagram, muestra a Lemon Pay acercándose a cinco adultos mayores, algunos en condición de indigencia y otros dedicados a la venta ambulatoria, para preguntarles si desean dinero. Tras recibir respuestas afirmativas, el influencer arroja billetes al suelo, provocando que los ancianos, visiblemente incómodos, se agachen para recogerlos mientras él graba sus reacciones.

Una de las escenas más comentadas es la de una mujer de avanzada edad que deja caer los caramelos que vendía al intentar tomar el dinero, mientras Lemon Pay continúa filmando sin intervenir, lo que incrementó la molestia de los espectadores. La viralización del video generó una fuerte reacción de rechazo en redes sociales.

Miles de usuarios calificaron el acto como denigrante, carente de empatía y una burla a la pobreza. Comentarios como “esto no es ayuda, es una burla” y “las personas mayores merecen dignidad y respeto” dominaron la conversación digital. Organizaciones como Adultos Mayores con Dignidad y la Red de Derechos Humanos solicitaron a las autoridades que investiguen el caso y evalúen posibles sanciones, mientras que usuarios y activistas exigieron que Lemon Pay retire el video y presente una disculpa pública.

Lemon Pay es conocido por realizar “experimentos sociales” y contenido provocador, siempre ocultando su rostro con una máscara de pájaro, lo que ha generado tanto seguidores como detractores. Diversos testimonios recogidos en redes y medios recordaron que el afán por generar vistas y monetización puede llevar a prácticas que normalizan la humillación y el desprecio por los más vulnerables.

El youtuber peruano Mox afirmó: “No todo lo viral es válido. Hay límites que no se deben cruzar”. En cuanto a la respuesta del propio Lemon Pay, Latina informó que el creador publicó una disculpa pública y cerró los comentarios de sus publicaciones, aunque el video sigue circulando en distintas plataformas. Sin embargo, otras fuentes señalaron que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del influencer sobre la controversia.

