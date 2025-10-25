Perú

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos

La actriz sorprendió al revelar que, pese a los kilómetros, su historia de amor con su nueva pareja sigue creciendo gracias a la comunicación constante y a los encuentros en ambos países

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos. Video: Instagram

La actriz Érika Villalobos ha compartido detalles sobre su relación a distancia con Erik Zapata, un técnico de computadoras que reside en Estados Unidos desde hace más de veinte años. En recientes declaraciones, Villalobos expresó que la distancia no ha sido un impedimento para el crecimiento de la pareja y que ambos mantienen una comunicación constante.

“La relación está muy bien, nosotros vivimos en países diferentes, alejados físicamente, pero mantenemos mucha comunicación, estamos siempre pendientes el uno del otro. Hoy en día se puede tener una relación así”, afirmó la actriz, quien alterna su residencia en Perú con visitas a Estados Unidos para compartir tiempo con su pareja.

Villalobos, separada de Aldo Miyashiro tras 17 años de matrimonio, explicó que la distancia ha llevado a la pareja a avanzar con cautela y a fortalecer la comunicación. “Nos extrañamos, pero también nos damos el tiempo para estar juntos. Estamos en una etapa madura y tenemos las cosas claras, la distancia nos ha obligado a ir despacio y la idea es poder vivir juntos en algún momento”, detalló.

La actriz no descarta la posibilidad de mudarse al extranjero para iniciar una convivencia con Zapata y se muestra abierta a la idea de contraer matrimonio: “Yo no tengo problemas, no estoy en contra del matrimonio. Si me caso bien y si no me caso tan bien, no hay problema”, declaró en una entrevista pasada.

Érika Villalobos alterna su vida
Érika Villalobos alterna su vida entre Perú y Estados Unidos para compartir tiempo con su pareja Erik Zapata.

Erik Zapata: ¿quién es la nueva pareja de la actriz Érika Villalobos?

Erik Zapata, de 53 años, es técnico de computadoras y mantiene un perfil bajo, alejado del mundo del espectáculo. Zapata y Villalobos se conocen desde la infancia, ya que ambos estudiaron en el mismo colegio. Aunque reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, ha viajado a Perú en ocasiones especiales, como el cumpleaños de la actriz.

La relación se hizo pública en agosto de 2023, cuando el programa Magaly TV La Firme difundió imágenes de la pareja compartiendo momentos afectivos. Este “ampay” generó repercusión en redes sociales y marcó el inicio de la exposición mediática de la nueva etapa sentimental de Villalobos. Antes de la difusión de estas imágenes, existían rumores sobre una posible reconciliación entre Villalobos y Miyashiro, pero la aparición de Zapata disipó esas especulaciones.

En redes sociales, seguidores de la actriz celebraron que se diera una nueva oportunidad en el amor tras el escándalo de infidelidad que motivó su separación. Zapata, divorciado y padre de tres hijos de una relación anterior, ha interactuado con Villalobos en redes sociales desde hace años, dejando comentarios elogiosos en sus publicaciones. “Uno se queda sin palabras ante una mujer así”, escribió en una ocasión, según Magaly TV La Firme. Esta interacción, sumada a la amistad de larga data entre ambos, explica la naturalidad con la que se ha integrado a la vida de la actriz.

¿Qué opinan los hijos de Érika Villalobos sobre su nueva relación?

La reacción de los hijos de Érika Villalobos, Mikael (19) y Fernanda (14), ha sido positiva ante la nueva relación de su madre. La actriz destacó el apoyo y la buena relación que mantienen con Zapata. Villalobos considera que la armonía familiar ha sido clave para disfrutar con tranquilidad de esta nueva etapa.

Aldo Miyashiro confiesa que quería que Érika Villalobos se enamore primero. YouTube La Capilla

La actriz también ha abordado abiertamente la posibilidad de casarse nuevamente. Manifestó que no tiene objeciones respecto al matrimonio y que está dispuesta a formalizar la relación si así se presenta la oportunidad. Además, no descarta la opción de mudarse a Estados Unidos para iniciar una convivencia con Zapata, considerando que la situación actual en Perú podría influir en la decisión sobre el país de residencia.

La artista subrayó que la distancia ha permitido que la relación evolucione de manera pausada y reflexiva, lo que ha fortalecido el vínculo y ha facilitado la aceptación de sus hijos. La comunicación constante y la madurez de ambos han sido determinantes para mantener la estabilidad de la pareja.

En cuanto a la relación con su exesposo, Aldo Miyashiro, Villalobos ha señalado que mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Miyashiro, por su parte, expresó públicamente su deseo de que la actriz sea feliz en esta nueva etapa: “Solo tengo que decir, nada más porque va a salir el tema rápido, Érika Villalobos es una gran mujer y en esta nueva etapa de su vida se merece toda la felicidad del mundo, realmente lo merece, es una gran madre, una gran mujer y ojalá que sea totalmente feliz”, declaró el conductor.

