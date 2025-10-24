Perú

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Su eventual incorporación marcaría el regreso de una figura polémica, recordada tanto por su militancia en la izquierda como por sus enfrentamientos con la dirigencia de su propio partido

Por Tomás Ezerskii

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Poder Judicial dictó este viernes 15 años de prisión efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas por el delito de afiliación a organización terrorista, tras determinarse su participación en una célula de Sendero Luminoso en el VRAEM entre 2008 y 2009. Según la sentencia, el parlamentario, bajo el alias de “Camarada Che”, asistió a campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento armado con miembros de la cúpula senderista liderada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino.

La decisión fue emitida por un tribunal especializado en delitos de terrorismo, que además ordenó una reparación civil a favor del Estado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dure la condena. No obstante, la ejecución de esta pena también tendrá una consecuencia directa en el Congreso de la República: Bermejo perderá su escaño y no podrá ser reemplazado por ningún accesitario, de acuerdo con lo que establece el artículo 15-A del Reglamento del Congreso.

¿Por qué no habría reempla zo para Guillermo Bermejo en el Congreso?

Guillermo Bermejo es sentenciado por
Guillermo Bermejo es sentenciado por afiliación terrorista. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que los parlamentarios pueden ser reemplazados por su accesitario en casos de muerte, enfermedad permanente, destitución, inhabilitación o condena por delito doloso con sentencia firme. En todos estos supuestos, el reemplazo procede para garantizar la continuidad de la representación parlamentaria.

No obstante, esta regla tiene una excepción específica en el artículo 15-A, incorporado mediante la Resolución Legislativa del Congreso N.º 002-2014-2015-CR, publicada el 20 de marzo de 2015, que excluye el reemplazo por accesitario cuando el congresista ha sido condenado por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas o lavado de activos vinculados a dichos ilícitos. En tales casos, el escaño queda vacante durante el resto del periodo legislativo y no puede ser ocupado por ningún otro candidato.

En este caso, aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que la siguiente en la lista parlamentaria de Perú Libre por Lima es Zaira Arias, quien obtuvo 4.416 votos en los comicios de 2021, la disposición reglamentaria impide que pueda ocupar la curul.

El perfil de Zaira Arias, quien habría sido el posible reemplazo de Guillermo Bermejo

Zaira Arias es expulsada del
Zaira Arias es expulsada del partido Perú Libre. FOTO: Agencia Andina.

Zaira Arias es ex candidata al Congreso y activista política vinculada a causas sociales. En enero de 2023, protagonizó un incidente durante la denominada Marcha por la Paz en el Centro de Lima, donde fue detenida por la Policía Nacional tras lanzar pintura roja contra manifestantes y agentes del orden. El hecho fue captado por varios videos difundidos en redes sociales, en los que se observa su resistencia a ser intervenida y los intentos de los efectivos por retirarla del lugar.

Arias habría asumido el escaño dejado por Bermejo, actualmente sentenciado por su supuesta participación en campamentos de Sendero Luminoso en el VRAEM durante los años 2008 y 2009, bajo el alias de “Camarada Che”. El tribunal especializado del Poder Judicial estableció, además, una reparación civil a favor del Estado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

Sin embargo, tras la condena de Guillermo Bermejo, su nombre no podrá ser considerado oficialmente para asumir la vacante, ya que la legislación vigente excluye cualquier reemplazo en casos relacionados con delitos de terrorismo. De esta manera, el Congreso permanecerá con un escaño menos hasta el fin del actual periodo parlamentario.

