Perú

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

En noviembre del 2024, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Carlos Chávez, ya había anunciado la intención de crear un puerto espacial en la región Piura

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
El primer Puerto Espacial de
El primer Puerto Espacial de Perú implicará una inversión multimillonario. ¿Sabes qué tiene de especial Talara, Piura, que lo hace perfecto para este proyecto? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Nasa

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha definido una nueva prioridad para los últimos nueve meses de gestión: allanar el camino para la creación del primer puerto espacial en el Perú. Hoy, el Ejecutivo ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley para declarar como ‘interés nacional’ la creación de esta infraestructura.

“Se declara de interés nacional y necesidad pública la creación del puerto espacial en territorio peruano, con la finalidad de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”, se lee en el documento enviado al Poder Legislativo esta mañana

Según el documento, al que accedió Infobae Perú, uno de los argumentos presentados para optar por esta obra de infraestructura, es que el “Estado peruano no cuenta actualmente con un Puerto Espacial que permita el lanzamiento autónomo de satélites y el desarrollo de actividades espaciales de manera sistemática”.

El Ejecutivo presentó un proyecto
El Ejecutivo presentó un proyecto al Congreso para declarar como prioridad nacional la creación de un puerto espacial. (Foto: Congreso)

Además, el Ejecutivo advierte que el no contar con esta infraestructura “limita significativamente las capacidades del país en investigación científica, monitoreo ambiental, telecomunicaciones, gestión de riesgos y defensa nacional. Además, genera una alta dependencia de proveedores extranjeros para el acceso al espacio, lo que encarece los costos operativos y restringe la soberanía tecnológica”.

El documento oficial también afirma tener opiniones favorables de la Fuerza Aérea, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), y la participación de la Dirección General de Aviación Civil, entre otras instituciones.

¿Un puerto espacial en Talara?

La idea de construir un puerto espacial en el Perú no es nueva. Viene desde el año 2023, cuando la Fuerza Aérea del Perú (FAP) hizo oficial la firma de un convenio con NASA y las puertas de las misiones espaciales se abrió para el país.

En diciembre de ese año, el Gobierno presentó su primera propuesta para construir esta infraestructura en medio de un alza en la demanda por lanzamientos espaciales y la intención de que el país se sume a la lista de países que cuentan con un puerto espacial.

Perú y Estados Unidos impulsan la creación del primer puerto espacial. (Video: TV Perú - Noviembre 2024)

En el marco del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Defensa para el período 2023-2026 se incluyó esta obra de infraestructura y se indicó que su ubicación podría ser la región Piura, específicamente en la provincia de Talara.

Para el mes de febrero del 2024 el mayor general FAP José Antonio García Morgan, jefe institucional de Conida, indicó a la Agencia Andina que la creación de un puerto espacial en el Perú fue vista de forma positiva por el gobierno de Estados Unidos.

Perú se ha convertido en
Perú se ha convertido en un candidato predilecto para instalar puertos espaciales por ubicarse en la línea ecuatorial.

“Como país tenemos terrenos muy cercanos a la línea ecuatorial, 400km, y tenemos las mejores condiciones. Y nuestros terrenos están en altura. Esto ha creado mucho interés en el comando espacial de los Estados Unidos para vernos como una posible plataforma de lanzamiento de vehículos espaciales

Según el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú(FAP), Carlos Chávez, que declaró en noviembre del 2024, esta iniciativa permitirá que Perú pueda “lanzar su primer vehículo al espacio” en un plazo de tres a cinco años. Chávez destacó que el avance ha sido rápido, y resaltó la importancia de un memorando de entendimiento que se firmará con la NASA para la campaña de lanzamiento de cohetes sonda en 2028.

Temas Relacionados

Dina BoluarteCongresoConidaFuerza Aérea del PerúFAPperu-politica

Más Noticias

Valor de apertura del euro en Perú 2 de octubre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Efemérides 2 de octubre; un día que no se olvida

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de este jueves

Efemérides 2 de octubre; un

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El jugador de Universitario fue consultado por su regreso a la ‘bicolor’ y tuvo inesperada respuesta sobre la primera lista de Manuel Barreto

La revelación de Edison Flores

Primera semana de octubre de cada año será dedicada a la educación financiera

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Economía con amplia mayoria. Ahora falta el Ejecutivo

Primera semana de octubre de

Clima en Cuzco hoy jueves 2 de octubre: Senamhi prevé lluvias intensas, ráfagas de viento y variación de temperaturas

El pronóstico meteorológico indica máximas de 17 °C y mínimas de 6 °C, con hasta 84% de probabilidad de lluvias y radiación ultravioleta en nivel alto

Clima en Cuzco hoy jueves
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El Congreso se niega a

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

¿Eduardo Arana mintió? Premier negó salidas en el Gabinete poco antes de la renuncia de Juan José Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

Peruana Isabela Merced deslumbró en

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

DEPORTES

La revelación de Edison Flores

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley