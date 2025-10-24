S&P 500: la ilusión de la diversificación

En 2025, el S&P 500 marcó un récord histórico al superar por primera vez los 600 $ por acción, una cifra simbólica que generó más interrogantes que entusiasmo. El índice que durante años fue el barómetro de la economía estadounidense hoy parece más un fondo tecnológico que un reflejo del mercado. La cuestión ya no es si todavía es rentable, sino si todavía es fiable.

La motivación de este récord la dio un puñado de empresas. Según Bloomberg, las compañías más expuestas a la IA ya suponen casi la mitad del valor del índice, con más de 20 billones de dólares en capitalización bursátil. La historia de la IA, la automatización y el hardware potente está detrás de gran parte de la emoción. Pero ese mismo entusiasmo concentra riesgos sistémicos. Morgan Stanley (2025) advirtió que el rally tecnológico ha creado un desequilibrio estructural: mientras las grandes tecnológicas (Nvidia, Apple, Microsoft) alcanzan máximos históricos, los sectores industrial, financiero o de consumo se quedan muy atrás.

El problema, como recalca Kindig, es que el S&P 500 ya no es una cesta de 500 empresas representativas, sino un club en el que diez grandes compañías representan más del 35 % del rendimiento total. Esta concentración hace al índice vulnerable: si una sola de esas empresas falla, el golpe se amplifica. Como bien lo expresa Seeking Alpha, el mayor riesgo para el portafolio de muchos inversionistas no se encuentra fuera del índice, sino dentro de él.

Para el inversionista minorista, la accesibilidad sigue siendo una ventaja comparativa. Por medio de ETF como el SPY o el VOO, se puede replicar el índice por una pequeña fracción del costo y con gran liquidez. Pero el precio por unidad ya se mueve en cifras que hacen inviable la compra en pequeñas cantidades sin pasar por distribuidores especializados. Un nuevo desdoblamiento está en discusión, pero no hay indicios de que el comité del S&P Dow Jones lo esté considerando. Los splits son acciones corporativas, no del índice, que simplemente hacen más accesibles las acciones subyacentes sin cambiar el valor real.

Desde el punto de vista del riesgo, invertir hoy en el S&P 500 es apostar por el futuro de la tecnología más que por el futuro de la economía de Estados Unidos. Su estructura ya no es un reflejo de lo que produce el país, sino de lo que el mercado espera en inteligencia artificial y software para las masas. Medium lo define como “la mejor herramienta para hacer crecer el capital”, pero eso solo es cierto en tiempos de crecimiento. En situaciones correctivas, la concentración agrava las pérdidas.

Las advertencias no son nuevas. El FMI, en palabras recogidas por Bloomberg Línea, advirtió que la concentración del índice en las megatechs puede exportar volatilidad global, en particular a los fondos de pensiones y ETF que lo replican. El contagio podría extenderse incluso a los mercados emergentes, donde los fondos institucionales toman como referencia al S&P 500 para medir el desempeño.

Pero el encanto permanece. La historia del índice revela una capacidad casi orgánica de adaptación: unas empresas desaparecen, otras emergen y el promedio se reajusta. Sin embargo, esta vez el cambio puede ir más allá. En el artículo de SBJ “Rethinking S&P 500: The hidden risks behind America’s favorite benchmark” se advierte que la sobreconcentración degrada al S&P 500 como indicador económico y lo transforma en un vehículo especulativo de élite. En ese sentido, la corrección futura no sería una catástrofe, sino una reconfiguración.

“El desafío para los inversores minoristas es no confundir estabilidad con tendencia”. Como evidencia UCLA Datarés con datos históricos, los ciclos del S&P 500 se aceleran cada vez más gracias a algoritmos y fondos pasivos. Cuando el dinero sale de la renta fija y se dirige al índice, la ascensión es eterna; cuando el flujo se invierte, la caída es vertical.

¿Aún es bueno invertir en el S&P 500? Depende de lo que consideres “bueno”. Si la intención es tomarle el pulso a la tecnología mundial, lo sigue siendo. Si lo que se quiere es diversificar, probablemente no. Lo paradójico es que el índice que antes reflejaba el equilibrio del mercado ahora muestra su mayor desequilibrio. La prudencia, aquí, no es dejarlo, sino mirarlo sin velos: una buena herramienta para crecer, pero un mal refugio cuando cambia el viento.

Luis Mendiola