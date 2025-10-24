¿Se puede recibir el retiro AFP en el Banco de la Nación? Solo en un caso extremo

Solo algunos afiliados podrán recibir su dinero de la AFP en su cuenta del Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Ya empezaron a enviarse las solicitudes para el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). En este proceso, un paso esencial es colocar la cuenta bancaria donde un afiliado quiere que le llegue el dinero pedido; es decir, cada UIT.

Como se sabe, solo hay siete entidades financieras en que se puede tener cuenta (si no se tiene, se debe crear) para recibir el dinero de la AFP (son siete bancos y una caja). Sin embargo, sí se podrá usar una cuenta en el Banco de la Nación en un caso extremo.

“Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó Profuturo AFP.

Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Retirar AFP en el Banco de la Nación

UOB, o Única Oferta Bancaria, hace referencia al concepto en que el Banco de la Nación es la única entidad financiera en una localidad. En estos casos, los ciudadanos en estas zonas pueden ser clientes del banco sin ser pensionistas o trabajadores públicos.

Y ahora, según lo que reveló una AFP, también les servirá su cuenta en esta banco, solo en caso que este sea la única oferta bancaria, para recibir su AFP.

Como se sabe, en el Banco de la Nación se detallan estas agencias. Se pueden revisar en este enlace: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agencia-uob.asp.

El link para hacer la solicitud del retiro AFP ya está activo, pero varía según la AFP en la que estás. - Crédito Captura de AFP Integra

Bancos para recibir la AFP

Si vas a retirar AFP, debes saber que uno de los más importantes detalles y que definirá si podrás o no tener tu monto solicitado rápidamente es sobre los bancos y entidades financieras autorizados para recibir estos desembolsos. Así, estas sería la lista:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Caja Huancayo

Banco Falabella.

En su momento, en una consulta de un usuario a Profuturo AFP, esta entidad reveló la lista de entidades financieras autorizadas para recibir los desembolsos de las 4 UIT (S/21.400). Al solicitar el retiro AFP, como se hizo el año pasado, se tiene que consignar una cuenta bancaria a la cual se depositará cada UIT.

“Te comentamos que en caso no tengas una cuenta bancaria, deberás acudir a la entidad financiera de tu preferencia y abrir una cuenta de ahorros para poder realizar tu retiro. Recuerda que las entidades financieras habilitadas para este nuevo retiro son: Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Caja Huancayo, Banco Falabella”, señaló Profuturo AFP.

Asimismo, para recibir el retiro también es imprescindible que la cuenta a registrar tenga ciertas características. Estos deberán tener y colocar una cuenta personal a nombre del afiliado, no mancomunada, y que esté operativa en soles. La AFP no permite cuentas conjuntas ni en dólares para este trámite, ya que los pagos se realizan en moneda nacional.

Se recuerda que al momento de registrarla en la plataforma de la AFP correspondiente, el titular debe verificar que la información sea exacta, pues cualquier error puede retrasar la transferencia de los fondos. También debe verificar que si busca recibir el dinero en una cuenta de su banco, deberá corroborar que no ha colocado como destino de los fondos una cuenta de Aportes voluntarios en su AFP.