Perú

Retiro AFP: ¿Qué tipo de cuenta bancaria necesitas para recibir las 4 UIT y en qué entidades?

Hoy inicia la primera solicitud de retiro AFP: conoce el cronograma y cómo registrar tu cuenta bancaria

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Retiro AFP: ¿Si no quiero
Retiro AFP: ¿Si no quiero las 4 UIT, puedo solicitar menos del monto aprobado?| Andina

Mañana, 21 de octubre, se inicia el primer periodo para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de sus fondos acumulados en las AFP. La medida busca ofrecer liquidez a los trabajadores y se realiza a través de un proceso 100% virtual y gratuito, que se llevará a cabo de manera escalonada para evitar congestión en las plataformas de las administradoras.

El trámite permite a los afiliados disponer de sus recursos de manera segura y organizada, bajo un esquema que garantiza la transferencia correcta de los fondos. Los pagos se realizarán de forma progresiva, asegurando que los solicitantes puedan recibir hasta cuatro desembolsos de 1 UIT cada uno, según los plazos establecidos por cada AFP.

¿Qué tipo de cuenta bancaria se necesita para recibir el dinero?

Descubre qué cuentas personales en
Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Para recibir el retiro, es imprescindible registrar una cuenta personal a nombre del afiliado, no mancomunada, y que esté operativa en soles. La AFP no permite cuentas conjuntas ni en dólares para este trámite, ya que los pagos se realizan en moneda nacional. Al momento de registrarla en la plataforma de la AFP correspondiente, el titular debe verificar que la información sea exacta, pues cualquier error puede retrasar la transferencia de los fondos.

Entre las entidades financieras habilitadas destacan BanBif, Banco Falabella, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank y Scotiabank. La lista busca asegurar que los pagos se hagan de manera rápida y segura, evitando complicaciones para los afiliados durante el proceso de retiro.

¿Cómo funciona el retiro AFP 2025?

El retiro de AFP permite que los afiliados accedan a sus fondos de manera parcial o total, dependiendo de su saldo en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). Los pagos se efectuarán en hasta cuatro armadas de 1 UIT cada una, con un intervalo de 30 días entre cada desembolso. El primer pago se realiza hasta 30 días calendario después de presentar la solicitud, asegurando que los afiliados reciban sus recursos de manera progresiva y ordenada.

Conoce cómo retirar tu AFP
Conoce cómo retirar tu AFP fuera de la fecha del cronograma oficial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El sistema exige que los solicitantes no se encuentren en jubilación anticipada por desempleo (REJA) y que tengan saldo disponible en su CIC. Los afiliados podrán desistir de la solicitud solo una vez, hasta diez días antes de cualquiera de los desembolsos programados, evitando complicaciones si deciden mantener sus fondos en la AFP.

¿Cuándo y cómo se puede solicitar el retiro según el DNI?

El registro se realizará de manera escalonada según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) para evitar saturación en las plataformas de las AFP. Las fechas asignadas para octubre y noviembre son:

  • Letras y caracteres especiales: 21 de octubre y 19 de noviembre
  • 0: 22 y 23 de octubre; 20 de noviembre
  • 1: 24 y 27 de octubre; 21 de noviembre
  • 2: 28 y 29 de octubre; 24 de noviembre
  • 3: 30 y 31 de octubre; 25 de noviembre
  • 4: 3 y 4 de noviembre; 26 de noviembre
  • 5: 5 y 6 de noviembre; 27 de noviembre
  • 6: 7 y 10 de noviembre; 28 de noviembre
  • 7: 11 y 12 de noviembre; 1 de diciembre
  • 8: 13 y 14 de noviembre; 2 de diciembre
  • 9: 17 y 18 de noviembre; 3 de diciembre
  • Periodo libre: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026

¿Qué plataformas están habilitadas para hacer el trámite?

Octavo retiro AFP se realiza
Octavo retiro AFP se realiza de manera digital. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

Cada AFP dispone de su propia plataforma virtual para recibir las solicitudes de retiro:

Los afiliados deben ingresar a la plataforma de la AFP a la que estén afiliados. En caso de no recordar su administradora, pueden consultar esta información en el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) utilizando su DNI y nombres completos. El proceso digital busca simplificar el trámite y reducir las filas en oficinas, garantizando transparencia y rapidez.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPPrima AFPIntegra AFPProfuturo AFPHabitat AFPSBSperu-economia

Más Noticias

“Fui campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me llamen”: Paolo Guerrero habló de su renovación en Alianza Lima y críticas por su edad

El ‘Depredador’ dejó contundente mensaje a quienes lo cuestionan por seguir jugando a nivel profesional con 41 años

“Fui campeón del mundo, cuando

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

La FPV y el vigente bicampeón llegaron a un acuerdo para que el primer compromiso de las ‘íntimas’ no se cruce con la Noche Blanquiazul

Con Alianza Lima confirmado, así

Este 24 de octubre empieza un feriado largo por una Ley de hace 65 años: Solo en una ciudad

Feriados 2025. No solo el Perú tiene 16 días libres a nivel nacional para todos los trabajadores, sino que en alguna regiones también hay fechas que se celebran localmente sin jornadas de trabajo

Este 24 de octubre empieza

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El vigente bicampeón se enfrentará al recién ascendido en el Coliseo Miguel Grau del Callao luego de la reprogramación de la FPV. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Kazoku No

Retiro de AFP 2025: Este es el horario en que puedes registrar la solicitud de lunes a viernes

El cronograma de AFP establece que los afiliados podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT a través de la plataforma oficial de su administradora, en un horario único que regirá de lunes a viernes para todas las entidades

Retiro de AFP 2025: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí declara estado de

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

José Luna pide aplicar fallo del TC a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación por lavado de activos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco rompe el silencio

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

Melissa Klug afirma que ya no confía en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

Dayanita viaja a EE. UU. y aclara que rechazó propuesta de cine adulto: “Voy a seguir con mi carrera de comedia”

DEPORTES

“Fui campeón del mundo, cuando

“Fui campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me llamen”: Paolo Guerrero habló de su renovación en Alianza Lima y críticas por su edad

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Juventus HOY: canal tv online del partido por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus HOY: partido en el Bernabéu por fecha 3 de la Champions League 2025/2026