Rosángela Espinoza manda potente mensaje tras su salida de ‘Esto es Guerra’: “Todo por su bendito rating”

Rosángela Espinoza manda potente mensaje tras su salida de ‘Esto es Guerra’. TikTok.

Rosángela Espinoza fue eliminada de 'Esto es Guerra’ durante la última edición del 22 de octubre del programa, en una jornada llena de tensiones y sorpresas.

Su salida generó múltiples reacciones entre los fanáticos del reality, y ella no tardó en pronunciarse. A través de sus redes sociales, la popular ‘Chica Selfie’ dejó una serie de mensajes que muchos interpretaron como una dura crítica al programa y a la producción.

Rosángela Espinoza rompe su silencio tras su eliminación

Rosángela Espinoza fue una de las participantes más destacadas de esta temporada del reality de competencia de América Televisión. Sin embargo, durante la emisión del 22 de octubre, la modelo fue eliminada junto al participante Kevin Díaz, lo que dejó desconcertados a los televidentes.

A diferencia de otras ocasiones, Rosángela optó inicialmente por el silencio. No obstante, pocos minutos después de la transmisión, usó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje que reveló su molestia y frustración por la forma en la que fue retirada del programa.

“Échenme la culpa por la eliminación de Kevin, soporto todo. Estoy con la conciencia tranquila. Todo por su bendito rating”, escribió la influencer en una historia de Instagram, desatando una ola de comentarios en redes.

“Soy irremplazable”: Rosángela lanza indirectas tras salir de ‘EEG’

Luego de su primera reacción, la modelo continuó con una serie de publicaciones donde dejó entrever que su salida no fue justa y que estaría lista para nuevos desafíos profesionales.

“Mucha envidia, desde ahora estoy disponible para otro reality, programa de TV, shows, etc. Yo no pierdo tiempo, jamás me rendiré”, escribió Rosángela, acompañando el mensaje con una fotografía en la que se muestra sonriente.

En otra publicación, Espinoza dejó una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “Soy irremplazable”. La declaración fue interpretada por muchos como una indirecta hacia la producción de Esto es Guerra y sus compañeros de equipo, quienes no se pronunciaron públicamente sobre su salida.

Rosángela Espinoza se enfoca en nuevos proyectos

Tras su eliminación, la modelo confirmó que retomará sus presentaciones y proyectos personales, en especial sus shows infantiles, los cuales han tenido gran acogida durante los últimos meses.

En su comunicado digital, la ‘Chica Selfie’ hizo un llamado abierto a la industria del entretenimiento, señalando que está disponible para nuevos formatos televisivos y actividades artísticas.

“Estoy concentrada en mis nuevos proyectos. Desde ya, agradezco a quienes me escriben para trabajar conmigo. Lo que viene será aún mejor”, agregó la exchica reality.

Estas palabras evidencian su determinación para continuar en la televisión y el espectáculo, pese al abrupto cierre de su participación en el programa.

Polémica con Jota Benz: “Fue una excusa para eliminarme”

Horas después de sus primeras declaraciones, Rosángela Espinoza reavivó la polémica al responder a los comentarios de su excompañero Jota Benz, quien durante el último programa habría insinuado que los conflictos internos afectaban la convivencia dentro del reality.

Sin quedarse callada, Rosángela utilizó nuevamente sus redes sociales para señalar que su salida habría sido injusta.

“¿Quién fue el que empezó a hostigar? ¿No fue Jota? En todo caso, una suspensión y no una eliminación. Fue una excusa para eliminarme. Yo soy la culpable, gracias por echarme toda la culpa de la eliminación de Kevin”, escribió la modelo.

Con este mensaje, Espinoza dejó entrever que la decisión de su eliminación habría sido más un asunto interno que una medida por rendimiento en las pruebas del programa.

Rosángela Espinoza y su polémico mensaje a Jota Benz: “Fue una excusa para eliminarme”. IG

La trayectoria de la “Chica Selfie” en la TV peruana

Rosángela Espinoza ha sido una de las figuras más mediáticas del entretenimiento peruano en los últimos años. Su paso por realities como 'Combate’ y 'Esto es Guerra’ la convirtieron en un personaje recurrente en la pantalla chica, gracias a su carisma, carácter competitivo y presencia constante en redes sociales.

Además de su faceta como modelo e influencer, Rosángela ha incursionado en la animación de eventos, conducción y shows temáticos para el público infantil.

Su personalidad frontal y su costumbre de decir lo que piensa la han convertido en una figura que genera tanto admiración como controversia.

“Su crush siempre fue Patricio”: Israel Dreyfus habla sobre Rosángela Espinoza en TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué viene para Rosángela Espinoza?

Aunque no brindó más detalles sobre su futuro inmediato, Rosángela Espinoza aseguró que se tomará un tiempo para analizar propuestas y enfocarse en su desarrollo profesional fuera del reality.

Su salida de Esto es Guerra marca el cierre de una etapa en su carrera televisiva, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades dentro del espectáculo nacional.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram y una comunidad digital fiel, Espinoza continúa siendo una de las personalidades más influyentes del entretenimiento peruano.

Rosángela Espinoza