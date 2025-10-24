Perú

PJ cerca a Josetty y Génesis, hijas de Andrés Hurtado: ordenó levantar secreto de comunicaciones en caso de lavado de activos

El acceso a las comunicaciones involucra a familiares, allegados y figuras públicas allegadas al expresentador. La indagación busca esclarecer el origen de su patrimonio y posibles vínculos con operaciones ilícitas

Por Luis Paucar

El Poder Judicial autorizó a la Fiscalía el acceso a los registros de llamadas y mensajes de Josetty y Génesis, hijas de Andrés Hurtado, en una investigación por presunto lavado de activos

El Poder Judicial ha autorizado el acceso a los registros de llamadas y mensajes de Josetty y Génesis, hijas del expresentador de televisión Andrés Hurtado, en el contexto de una investigación preliminar por presunto lavado de activos que involucra al exconductor.

De acuerdo con un informe de RPP Noticias publicado este miércoles, la resolución también afecta a Hurtado y a un grupo de 20 relacionados, entre los que se encuentran el comediante Jorge Benavides, los futbolistas Roberto y Francisco Siucho y el empresario Javier Miu Lei.

La medida incluye también a Kelly Medina, exintegrante del equipo de producción de ‘Sábado con Andrés’ y colaboradora cercana de Hurtado, así como a Damaris Moreno, de nacionalidad venezolana, quien realizaba labores domésticas en la residencia del expresentador.

El juez Fernando Valdez dispuso, a través de una resolución fechada el 17 de octubre, que las empresas de telecomunicaciones entreguen a la Fiscalía el historial completo de llamadas y mensajes de los números asociados a los investigados, con información que abarca desde el 1 de enero de 2014.

La medida incluye al propio Hurtado, un grupo de veinte allegados, figuras públicas y colaboradores cercanos, además de testigos cuyas comunicaciones también serán revisadas

Adicionalmente, la directiva requiere que las compañías informen sobre todas las líneas adquiridas por estas personas y cualquier dato considerado relevante para la investigación.

La decisión atiende el pedido del fiscal especializado José Espinoza, quien busca identificar elementos patrimoniales y financieros que permitan esclarecer el origen de los bienes de Hurtado, actualmente bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

La autorización también abarca a testigos, cuyas comunicaciones serán revisadas para identificar posibles vínculos con las operaciones investigadas.

La semana pasada, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley confirmó la prisión preventiva contra Hurtado, vigente desde octubre de 2024 por 18 meses, en el marco de otro proceso por presunta corrupción y tráfico de influencias.

El caso examina la supuesta intervención del exconductor en el pago de una coima atribuida a Miu Lei para la devolución de barras de oro incautadas en 2020 y el presunto favorecimiento para que Roberto Siucho renuncie a la nacionalidad peruana, lo que facilitó su transferencia al fútbol chino.

El 18 de septiembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dejó sin efecto una prisión preventiva anterior, relacionada con presuntas irregularidades ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Tesorero de Andrés Hurtado revela detalles del dinero que manejaba y fondos que enviaba a hija de Chibolín | Cuarto Poder

Movimientos irregulares

En octubre de 2024, el empresario Abraham Mina, propietario de una empresa que facturó casi tres millones de soles en publicidad para el programa del expresentador, admitió en el programa Cuarto Poder haber realizado envíos de dinero a través de delivery en moto lineal.

Bajo este mecanismo, sin ninguna fiscalización, transportó al menos 6,000 dólares. No obstante, evitó identificar a los destinatarios o explicar la razón de estos movimientos. Mina no detalló los montos enviados, aunque estimó que podían alcanzar los 2,000 dólares mensuales destinados al extranjero para Josetty y Génesis. Añadió que en ciertas ocasiones, como julio o diciembre, esos envíos aumentaban hasta los 10,000 dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según Perú21, identificó transferencias irregulares en empresas relacionadas con Hurtado, como AH Gold Entertainment SAC y Frutera Perú SAC, ambas gestionadas por Kelly Medina, quien ha figurado como apoderada en al menos 15 sociedades ligadas al expresentador.

