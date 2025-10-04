Perú

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra y pide se revoque su prisión preventiva: “Se ha resquebrajado mi salud”

Suspendida magistrada también reveló que perdió a su madre durante su reclusión por sus presuntos vínculos con Andrés Hurtado

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Elizabeth Peralta se quiebra en audiencia y revela que perdió a su madre durante su prisión preventiva. Video: Justicia TV

La suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur reapareció en la audiencia de revisión de la prisión preventiva que se le impuso por sus presuntos vínculos con el conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

Durante su intervención, Peralta Santur negó los argumentos de la Fiscalía respecto a que los elementos que justificaron la prisión preventiva se mantengan. Dio a conocer que su salud habría mermado durante su estancia en prisión.

“Me he resquebrajado mi salud. No tengo la atención médica necesaria acá, no se cuenta con los medios necesarios. Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias, que las he perdido. Pero yo, doctor, por favor le suplicaría que declare fundada mi revisión. El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho. Nunca pensé que me iba a afectar tanto el fallecimiento de mi madre”, dijo la fiscal al juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

Suspendida fiscal Elizabeth Peralta en la audiencia de revisión de su prisión preventiva.

Luego, se dirigió al fiscal adjunto supremo Denis Pérez Flores, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

“Respecto a lo que el doctor Denis (Pérez) Flores dice que yo tenía una cuenta a 400 soles... ¡Por supuesto! Si era fiscal superior titular y tengo más de 40 años trabajando en la Fiscalía. 400 soles es una suma incluso irrisoria para los años de servicio que yo he tenido en el Ministerio Público. He sido una persona intachable con mis 40 años de servicio. Entonces, me causa extrañeza que el mismo doctor Denis Pérez Flores diga: «Tenía 400 soles». Por supuesto, y pudo en un momento dado tener más, por lo que yo soy fiscal superior titular", protestó.

Elizabeth Peralta se justificó alegando que no gastaba todo su sueldo como fiscal superior titular, incluso que vivía de “forma franciscana”: “No pueden decirme a mí que tenía una elevada cuenta de 400 soles. Sí, pues, son mis ahorros y que se puede constatar con los ingresos que yo tenía mensual. 18 mil y pico que yo tenía mensual y lo depositaban a mi cuenta sueldo”.

Finalmente, pidió al juez Checkley que revise su prisión preventiva y aseguró que el levantamiento del secreto de las comunicaciones demostrará que no hubo ocultamiento de información. No obstante, el fiscal Denis Pérez indicó que el levantamiento comprueba que se comunicó en reiteradas oportunidades con su coimputado Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado pide salir de prisión

El presentador de televisión Andrés Hurtado también solicitó su liberación tras más de un año bajo prisión preventiva, argumentando ante el juez supremo Juan Carlos Checkley que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen su permanencia en la cárcel.

Durante la audiencia, Hurtado cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, señalando que ya fueron difundidas públicamente. Se refirió al video entregado por Iván Siucho, donde se observa un fajo de billetes y se escucha: “Primo, vengo a dejarle el encargo al chibo”. El conductor enfatizó que el material muestra USD20.000, mientras que la acusación inicial mencionaba un millón de dólares, suma que, según sus palabras, “nunca lo encontraron, nunca trajeron una prueba”.

Andrés Hurtado reaparece en audiencia. Foto: Justicia TV

Hurtado insistió en que la evidencia presentada no aporta información nueva y pidió al juez: “No se deje sorprender por el fiscal, porque todo lo que yo he presentado de mi persona el día de hoy es lo que ya salió en televisión”. Además, recordó que en un proceso anterior se le otorgó la libertad al no presentarse pruebas adicionales, aunque en ese caso la prisión preventiva venció y la Fiscalía no solicitó su prolongación.

