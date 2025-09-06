Alfredo Benavides revela el motivo de su distanciamiento con Andrés Hurtado y por qué no lo visita en la cárcel: “Corté con él”

Alfredo Benavides revela el motivo de su distanciamiento con Andrés Hurtado y que no lo visita en la cárcel. Video: Pódcast Magaly Medina

La ruptura de la amistad entre Alfredo Benavides y Andrés Hurtado, preso en el penal de Lurigancho, ha generado sorpresa en el entorno artístico, especialmente tras las recientes declaraciones del actor cómico en el pódcast de Magaly Medina.

En ese espacio, Benavides explicó que la relación con el exconductor, conocido como Chibolín, llegó a su fin de manera abrupta luego de descubrir hechos que lo involucraban directamente. “Yo rompí mi amistad prácticamente con él porque me enteré de muchas cosas que habían pasado en las cuales se había tomado mi nombre y corté con él”, afirmó Alfredo Benavides, quien además explicó que la decisión de distanciarse fue definitiva.

Alfredo Benavides revela cómo era su amistad con Andrés Hurtado antes que el conductor fuera preso

La dinámica de la amistad entre ambos, según relató Benavides, se caracterizaba por una cercanía constante y disponibilidad absoluta. “Él me llamaba a la 1 de la mañana, y me decía, “¿Qué estás haciendo?, ¿no tienes hambre?””, recordó el actor, quien admitió que no tenía reparos en acudir a los llamados de Andrés Hurtado a cualquier hora, señalando que siempre fue para compartir momentos similares entre compañeros.

Esta relación, sin embargo, comenzó a resquebrajarse cuando Benavides empezó a notar comportamientos y situaciones que, ahora, lo llevaron a tomar distancia. “He llegado a entender y a descubrir muchas cosas que me han afectado, no por el tema de que me consideren su amigo, sino por lo que él definitivamente ha hecho en su vida”, expresó el humorista, dejando entrever que los motivos de la ruptura iban más allá de la percepción pública.

En su conversación con Magaly Medina, Alfredo Benavides describió la personalidad de Chibolín en el ámbito de la amistad. Según su testimonio, aunque Hurtado proyectaba una imagen de sociabilidad, existía una faceta reservada en su vida que él no sabía y de la que se enteró ahora cuando se dio a conocer públicamente el caso de tráfico de influencias y lavado de activos en el que se vio involucrado el popular ‘Chibolín’.

Alfredo Benavides revela que era muy cercano a Andrés Hurtado. Video: Pódcast Magaly Medina

“Yo me imagino que él tenía un mundo que no compartía con mucha gente. Él te podía solucionar muchos problemas en realidad. No necesariamente de temas legales”, sostuvo Benavides, quien además destacó la capacidad de Andrés Hurtado para intervenir en situaciones ajenas sin temor alguno.

“Él era una persona que se podía sentar a conversar con cualquiera. Yo le podía decir, por ejemplo, tengo un problema con una persona en tal sitio y él iba. Sin que le digas también iba y decía, ‘Perdón, usted tiene un problema con tal’”, comentó Benavides.

El actor cómico también agregó: “Entonces, él era una persona que no le tenía miedo a nada y creo que ahora, lamentablemente, él sí le debió tener miedo a algo que es lo que le está pasando actualmente”, relató el actor, en alusión a la situación judicial que enfrenta Hurtado, actualmente recluido en el penal de Lurigancho bajo investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo.

Alfredo Benavides revela por qué no ha visitado a Andrés Hurtado en la cárcel

La investigación que involucra a Andrés Hurtado también ha salpicado a Alfredo Benavides, quien no dudó en pronunciarse sobre el impacto personal de este proceso.

“Voy a ser totalmente sincero porque también me han involucrado con el tema ‘Chibolín’. Yo hace poco iba a declarar por un tema que declaró una tercera persona sobre mí, que ‘Chibolín’ había pedido un favor. Ya brindé mi testimonio en la Fiscalía”, manifestó el actor, evidenciando que la situación judicial de su excompañero ha tenido repercusiones directas en su vida.

Alfredo Benavides revela el motivo de su distanciamiento con Andrés Hurtado y que no lo visita en la cárcel.

En otro momento de la entrevista, Medina le consultó a Benavides si había tenido la oportunidad de visitar a ‘Chibolín’ en la cárcel, a lo que el actor cómico respondió negativamente y que su amistad terminó.

“Me enteré de varios hechos en los que usaron mi nombre. Por eso decidí cortar relación. Además, él no acepta visitas de nadie. Es público que no quiere recibir a nadie”, explicó el actor.

Finalmente, expresó que confía en la justicia y que espera que la investigación dé a conocer los resultados de manera justa, ya que se han visto muchos casos de personas presas siendo inocentes: “Confío en que la verdad salga a la luz, porque hay muchas personas que están presas injustamente”, concluyó.